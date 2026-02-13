LIVE Essais F1 - Bahreïn 1 : toutes les informations de la 3e journée en direct

La troisième et dernière journée des premiers essais F1 de Bahreïn s’annoncent très chargés, après deux séances mercredi et jeudi qui ont permis aux 11 équipes de récolter beaucoup de données. Le but sera essentiellement de les valider aujourd’hui afin de préparer au mieux la deuxième semaine sur le circuit de Sakhir, la dernière possibilité de roulage avant le GP d’Australie.

Après McLaren mercredi, c’est Ferrari hier qui a signé le meilleur chrono. C’est encore prématuré pour en tirer des conclusions définitives sur les forces en présence mais les longs relais et la fiabilité de ces deux équipes en font clairement des favorites.

Leurs deux rivales directes, Red Bull Racing et Mercedes F1, ont beaucoup souffert au niveau fiabilité, en lien direct ou indirect avec leurs moteurs. Pour les deux équipes ce sont 4 heures de roulage environ au lieu de 8 qui ont pu s’effectuer hier, un retard significatif mais pas insurmontable à ce stade. Elles espèreront donc une solide journée remplie de tours sans problèmes aujourd’hui pour compenser... et surtout confirmer que ces problèmes de jeunesse ne se répèteront pas.

Pour les autres équipes du milieu de peloton, le roulage a été plutôt solide. Aston Martin F1 a rassuré sur sa fiabilité mais pas encore sur sa performance. Le moteur Honda est clairement pointé du doigt dans le paddock et des évolutions seront clairement nécessaires chez les Japonais pour se remettre à niveau. De quoi agacer Adrian Newey selon plusieurs sources. Et cela expliquerait aussi pourquoi Andy Cowell serait sur le départ. Il aurait minimisé le retard de Honda lors des dernières réunions techniques mais la vérité est arrivée "pleine face" à Bahreïn.

Cadillac et Audi F1 ont également progressé hier, avec beaucoup de kilomètres au compteur. De quoi rassurer même si les performances restent encore à confirmer lorsque tout le monde montera le rythme !

Nous serons en live encore une fois de 8h à 17h en heure française, avec un résumé à mi-séance un peu après midi. La pause déjeuner est toujours de 12h à 13h. Et comme les deux premiers jours, de nombreuses photos, informations et réactions seront disponibles en cours de journée et jusqu’en fin de soirée. Sans compter les analyses à venir au cours du week-end.

7h16 : Bonjour à tous, c’est à nouveau Franck pour vous accompagner toute la matinée, Emmanuel prenant le relais à 13h. Le programme de cette dernière journée sera le suivant :

Pour les équipes ne faisant rouler qu’un seul pilote, nous aurons McLaren F1 avec Oscar Piastri, Ferrari avec Lewis Hamilton, Lance Stroll avec Aston Martin F1, Liam Lawson avec Racing Bulls et Franco Colapinto avec Alpine F1.

Cinq équipes feront donc confiance à un seul pilote pour la journée, ce qui veut donc dire que six autres feront rouler leurs deux titulaires. Soit 17 pilotes en piste attendus, un de plus qu’hier.

Mercedes, Williams, Audi et Cadillac F1 auront des programmes inverses par rapport à la veille. Ainsi nous verrons en piste le matin George Russell, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto et Valtteri Bottas. Leurs équipiers rouleront l’après-midi.

Chez Red Bull Racing et Haas F1, retour à deux pilotes par demi-journée. C’est Max Verstappen et Oliver Bearman qui rouleront le matin, Isack Hadjar et Esteban Ocon seront au volant l’après-midi.

7h22 : La météo restera optimale aujourd’hui. Il y aura toujours quelques rafales de vent pour gêner les pilotes et entre 25°C et 30°C dans l’air.

7h29 : Comme hier, faisons un point sur les kilométrages parcourus depuis mercredi, soit deux jours d’essais. Et Williams F1 mène toujours la danse du côté des équipes avec 276 tours parcourus et 1493,7 kilomètres. Suivent dans l’ordre Ferrari (271 tours - 1466,7 kms), McLaren F1 (261 tours - 1412,5 kms), Haas F1 (245 tours - 1325,9 kms), Audi F1 (236 tours - 1277,2 kms), Red Bull Racing (223 tours - 1206,9 kms), Cadillac F1 (216 tours - 1169 kms), Racing Bulls (208 tours - 1125,7 kms), Alpine F1 (174 tours - 941,7 kms), Mercedes F1 (143 tours - 773,9 kms) et Aston Martin F1 (134 tours - 725,2 kms).

7h35 : Côté moteurs, Mercedes reste en tête malgré les déboires de sa propre équipe hier. Avec ses 4 équipes Mercedes cumule 854 tours et 4621,8 kms devant Ferrari (732 tours - 3961,6 kms), RBPT Ford (431 tours - 2332,6 kms), Audi (236 tours - 1277,2 kms) et Honda (134 tours - 725,2 kms).

7h40 : Le vent est un peu moins fort qu’hier actuellement, mais il a toujours tendance à se renforcer au fil de la matinée. Il y a cependant un vent arrière aujourd’hui, ce qui rendra le virage 1 plus difficile à négocier, mais le délicat virage 10 devrait être un peu plus facile !

7h46 : La petite polémique du paddock ! Lando Norris a sèchement répondu aux critiques de Max Verstappen sur les F1 de 2026 (des critiques formulées hier soir à retrouver ici).

8h00 : Le drapeau est vert, les 4 dernières heures matinales de la semaine sont lancées. Il fait 25°C et il y a déjà plus de 30° en piste.

8h01 : Les premiers à s’élancer sont Hamilton, Colapinto, Verstappen, Bortoleto, Russell, Bearman et Piastri. Ca démarre fort, la journée devrait être chargée si la fiabilité le permet avec des simulations de course et, on l’espère, des runs de qualification.

8h03 : Colapinto et Bearman rentrent immédiatement aux stands. Les autres entament un deuxième tour. Combien de temps faudra-t-il avant de voir des chronos compétitifs ?

8h04 : Trois autres voitures entrent en piste. Valtteri Bottas précède Liam Lawson et Carlos Sainz. Seul Lance Stroll attend encore mais Aston Martin n’a pas été la plus rapide à prendre la piste cette semaine...

8h09 : George Russell signe un chrono de 1:38.289. Seuls Max Verstappen et Lewis Hamilton l’ont rejoint au chronométrage. La Red Bull est six secondes plus lente ; la Ferrari, plus de 20.

Liam Lawson réalise ensuite le meilleur temps jusqu’à présent : 1:38.085 mais le pilote Mercedes reprend la tête avec un chrono de 1:37.834.

8h12 : Il faudra attendre un peu pour mettre à jour de manière complète le tableau des chronos : le flux de la FOM est cassé, comme hier (cela avait duré 30 minutes). Nous le mettrons à jour lorsque nous aurons toutes les données, en attendant nous vous signalerons les chronos significatifs, comme toujours, dans le texte.

8h13 : Lance Stroll entre en piste, c’était le dernier attendu, au moment où un court drapeau jaune a été agité.

8h14 : Carlos Sainz prend la tête. Le pilote Williams signe un chrono de 1’37"761 avec les pneus médiums, contrairement à George Russell et Liam Lawson qui étaient en pneus tendres. Mais, comme toujours, il reste encore beaucoup de temps à gagner par rapport aux chronos vus hier en 1’34.

8h17 : Verstappen a causé un certain étonnement dans le paddock hier en critiquant très vivement les F1 de 2026. Et il s’en est expliqué plus longuement auprès de la presse de son pays. L’article vient de sortir et est à retrouver ici.

8h21 : Carlos Sainz fait mieux, mais George Russell accélère franchement. La Williams signe un chrono de 1:37.640, immédiatement pulvérisé par le pilote britannique, qui réalise un temps de 1:34.821 au volant de sa Mercedes W17. On est à 5 dixièmes du temps de Charles Leclerc hier.

8h24 : Russell rentre et ressort aussitôt. Le pilote Mercedes est le premier à boucler 10 tours aujourd’hui, seulement 24 minutes après le début de la séance !

8h28 : George Russell signe le meilleur temps des essais jusqu’à présent. Son chrono de 1:34.075 est quelques dixièmes plus rapide que celui de Charles Leclerc hier. Le pilote Mercedes s’est clairement mis au travail ce matin, l’équipe ne souhaitant pas tergiverser après le retard pris. Un objectif de 200 tours à atteindre, peut-être, avec les deux pilotes ?

8h33 : Max Verstappen signe un chrono de 1:35.341. Va-t-il tenter de se rapprocher du temps de Russell ? Sont en piste actuellement Verstappen, Lawson, Stroll, Bortoleto et Piastri.

8h39 : Bonne nouvelle, le live timing de la FOM a été rebranché ! Le tableau des chronos est à jour.

8h43 : Verstappen, Sainz, Lawson, Hamilton, Colapinto, Bottas et Stroll sont en piste. Cette première heure est déjà très animée en termes de roulage, comme attendu.

8h51 : Drapeau rouge ! Le premier drapeau rouge de la journée après moins d’une heure de course. Valtteri Bottas s’est arrêté en piste avec sa Cadillac dans le deuxième secteur. Plus d’infos dès que possible !

8h53 : Le début de saison n’a pas été des plus faciles pour Cadillac. Hier, Sergio Pérez a provoqué un drapeau rouge également. Le rythme des longs relais n’a pas été brillant. Personne n’avait dit que ce serait facile, et pour l’instant, cela se confirme.

8h56 : La Cadillac, dont le nom sera dévoilé avant Melbourne, a été mise en sécurité et la séance peut reprendre. Russell, Berman, Sainz, Colapinto et Piastri se relancent. A noter que le pilote McLaren n’a pas de chrono à son actif, effectuant des tours uniques de collectes de données pour le moment.

9h02 : Russell améliore et passe sous la barre es 1’34 en signant 1:33.918. Hamilton progresse à la 2e position en 1:34.209.

9h07 : Piastri signe enfin des tours rapides, il prend le 7e temps en 1:37.667.

9h14 : La plupart des pilotes ont retrouvé leur rythme après l’interruption due au drapeau rouge. Personne ne réalise de chronos exceptionnels, mais un peu plus de la moitié des concurrents ont accumulé un bon nombre de kilomètres. Des simulations de longs relais sont en cours, probablement dans le cadre de simulations de courses.

9h18 : Bortoleto est le seul à améliorer son temps et passe 9e avec son Audi en 1:38.588.

Les chronos de la journée à 9h19 :