Officiel : Gucci devient sponsor titre d’Alpine F1 à la place de BWT

Gucci annonce aujourd’hui un partenariat avec Alpine F1, remplaçant BWT et confirmant ainsi les rumeurs que nous vous rapportions il y a quelques jours. Pour la première fois, une Maison de mode de luxe devient partenaire titre d’une équipe engagée au plus haut niveau du sport automobile, la Formule 1. Dès 2027, pour le Championnat du monde de Formule 1 FIA, l’écurie courra sous le nom de « Gucci Racing Alpine Formula One Team » et arborera les couleurs de Gucci.

Portée par une ambition et des valeurs communes, cette collaboration marque le lancement de Gucci Racing, une nouvelle plateforme stratégique et expérientielle fondée sur les valeurs de la performance, de la précision, de la discipline et de l’excellence, à la croisée du luxe et du sport.

Ce partenariat avec l’équipe Alpine Formula One constitue un premier terrain d’expression pour Gucci Racing, qui se concrétise à travers un logo dédié, associant le double G iconique de la Maison au logotype Gucci Racing.

Aujourd’hui, la Formule 1 représente une plateforme d’une portée mondiale inégalée, offrant un accès à une audience en forte expansion, de plus en plus diverse et premium sur des marchés stratégiques clés. Cet environnement permet à Gucci de renforcer la désirabilité, la visibilité et la pertinence culturelle de la marque à une ampleur et une récurrence que peu d’autres plateformes peuvent égaler.

Gucci a toujours évolué à la croisée du patrimoine, de l’innovation et de la culture contemporaine, un univers dans lequel le sport automobile s’inscrit naturellement. Ce partenariat réunit la créativité et l’audace de Gucci à l’excellence technique et la culture de performance de l’une des équipes les plus dynamiques de la Formule 1. La marque Alpine a été fondée en 1955 par Jean Rédélé, dont l’ambition en sport automobile a donné naissance à une nouvelle génération de voitures de sport. Cet héritage s’inscrit également dans celui de Renault Group, présent en Formule 1 depuis 1977. Actuellement solidement positionnée à la cinquième place du championnat, avec des pilotes en pleine progression et une trajectoire claire d’amélioration, l’équipe Alpine incarne une dynamique en résonnance avec l’ambition de Gucci d’inscrire la marque dans un nouvel élan et un rayonnement mondial renforcé. Conçu pour s’étendre bien au-delà d’une présence sur les circuits, ce partenariat se déploiera à travers une série d’initiatives ambitieuses au cours des prochaines saisons – contenus, produits, expériences clients haut de gamme et activations exclusives, avec l’ambition de construire une plateforme distinctive et à fort impact dans la durée.

Francesca Bellettini, Présidente-Directrice générale de Gucci : « Ce partenariat avec Alpine Formula One Team ouvre un nouveau chapitre : Gucci devient la première Maison de luxe de mode à devenir partenaire titre en Formule 1. Cela reflète notre ambition pour la marque et le rôle que nous souhaitons que Gucci joue. La Formule 1 représente aujourd’hui une convergence unique entre performance, culture et rayonnement mondial. L’écurie Alpine Formula One est le partenaire idéal pour donner vie à cette vision. Gucci Racing est plus qu’une simple présence sur la grille : c’est l’expression de notre identité et de notre ambition pour la marque. Et ce n’est qu’un début. Nous remercions Alpine et Renault Group de partager cette ambition avec nous. »

Luca de Meo, Directeur général de Kering : « La Formule 1 a largement dépassé le cadre du sport pour devenir l’une des plateformes de contenu premium les plus puissantes au monde, touchant plus de 1,5 milliard de personnes chaque saison et suscitant l’engagement d’une audience en forte croissance, toujours plus jeune et de plus en plus féminine. Véritable espace d’expression de la créativité, de la quête d’excellence et de la performance humaine, nous y voyons une plateforme unique pour une marque de luxe, permettant de repousser les limites, de créer des connexions fortes et de construire dans la durée valeur et désirabilité, tout en générant un impact mesurable et pérenne. »

François Provost, Directeur général de Renault Group : « La Formule 1 est l’une des plateformes les plus dynamiques et attractives du sport mondial. Pour Renault Group, constructeur historique en Formule 1, elle constitue un levier puissant pour soutenir l’ambition d’Alpine : accroître sa notoriété, son attractivité et son influence sur tous les marchés, tout en touchant de nouveaux publics et les jeunes générations. Nous nous réjouissons de cette collaboration avec Kering et d’engager ce partenariat avec Gucci à partir de 2027. »

Flavio Briatore, Conseiller exécutif Alpine Formula One Team : « Accueillir comme partenaire en titre de l’écurie Alpine Formula One Team une marque aussi prestigieuse et du calibre de Gucci en Formule 1 est une immense fierté. Je suis également enthousiaste quant aux perspectives qu’ouvre ce partenariat avec Gucci et aux grandes choses que nous pouvons accomplir ensemble à l’échelle mondiale. L’écurie d’Enstone a toujours su se démarquer et a déjà prouvé que la mode pouvait triompher en Formule 1. Avec des performances en nette progression sur le circuit et le meilleur début de saison de son histoire en termes de points gagnés, cette nouvelle collaboration avec Gucci témoigne de la dynamique positive qui anime l’équipe. Je tiens à remercier Luca [de Meo] et Francesca [Bellettini] pour leur confiance et leur implication dans ce projet, et pour avoir permis la concrétisation de ce partenariat. »