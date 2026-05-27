Colapinto estime avoir enfin trouvé sa place chez Alpine F1

Franco Colapinto semble enfin trouver sa place chez Alpine. Après des débuts compliqués au sein de l’écurie française, l’Argentin estime avoir franchi un cap à Montréal, où il a signé l’un de ses week-ends les plus convaincants depuis son arrivée en Formule 1. Entre les progrès de l’A526, une confiance retrouvée et le soutien de Pierre Gasly, le pilote commence à voir le bout du tunnel.

Arrivé chez Alpine l’an dernier avec une énorme attente autour de lui après ses piges remarquées chez Williams en 2024, Colapinto avait rapidement été présenté comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du paddock. Ses performances avaient d’ailleurs contribué à pousser Logan Sargeant puis Jack Doohan hors de la F1. Mais depuis qu’il a obtenu un volant de titulaire chez Alpine, l’Argentin avait souvent souffert face à l’expérience et à la vitesse de Pierre Gasly.

Le week-end canadien a toutefois marqué un tournant. Quelques jours après un roadshow remarqué à Buenos Aires, où il a notamment rencontré la légende du football Lionel Messi, Colapinto a affiché un visage beaucoup plus solide à Montréal.

Le conseiller exécutif d’Alpine, Flavio Briatore, n’a d’ailleurs pas manqué de plaisanter après la course : "Peut-être que je vais devoir l’envoyer à Buenos Aires toutes les semaines."

Colapinto estime lui-même que plusieurs éléments commencent enfin à converger positivement. "Depuis Miami, il est clair que les changements effectués à l’usine m’ont beaucoup aidé. En plus de cela, je suis plus compétitif," a-t-il expliqué.

Le pilote argentin reconnaît également que le début de saison a été compliqué en raison de son manque d’expérience sur plusieurs circuits du calendrier.

"Oui, je sens que je suis un peu plus détendu," a-t-il confié. "Le fait de connaître les circuits m’aide pendant un week-end Sprint à savoir ce que j’ai à faire. La première partie de saison a été difficile parce que je ne connaissais pas les circuits, et c’était un désavantage."

Fort de cette montée en puissance, Colapinto a même envoyé un message clair à ses rivaux : "Maintenant, nous allons être plus agressifs."

L’ancien pilote Williams explique que la principale difficulté venait surtout du manque de compréhension concernant son déficit de performance face à Gasly.

"Avec la voiture, il est très facile de comprendre ce qui ne fonctionne pas. Mais quand vous manquez de confiance, c’est un peu plus difficile."

"Petit à petit, nous comprenons pourquoi je n’avais pas la vitesse de Pierre."

Cette progression individuelle s’inscrit aussi dans une dynamique plus positive chez Alpine, après une campagne 2025 catastrophique qui avait laissé l’équipe en fond de grille. Colapinto ressent une mobilisation générale au sein de l’usine d’Enstone.

"Ce sera une année intense," a-t-il affirmé. "C’est impressionnant à voir à l’usine : tout le monde est très motivé. Je suis très heureux de pouvoir leur rendre quelque chose avec ces points."

De son côté, Pierre Gasly n’a pas hésité à saluer publiquement les progrès de son équipier.

"C’est un super gars," a déclaré le Français. "J’adore son attitude. Il est très calme."

"Je pense que nous formons une bonne équipe. Nous avons des sensations similaires et nous guidons l’équipe dans la même direction. Évidemment, il a un peu moins d’expérience, mais il arrive toujours avec la bonne attitude."

Le Français voit enfin dans la performance canadienne de Colapinto un moment important pour la suite de la saison d’Alpine.

"Il a réussi à faire une très belle course à Miami aussi," a rappelé Gasly. "C’est important de marquer des points avec les deux voitures parce que ce sera un championnat très long. Au final, chaque point compte."