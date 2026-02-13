Essais F1 - Bahreïn 1, Jour 3 : Antonelli finit en tête malgré un nouveau problème technique

La semaine d’essais de Bahreïn s’est conclue par une dernière demi-journée sur le circuit de Sakhir, après la matinée dominée par George Russell. Les 11 équipes se sont retrouvées en piste une dernière fois pour boucler cette première session de trois jours, avant la prochaine de mercredi à vendredi prochain.

L’après-midi de roulage a débuté par une série de changements de pilotes au sein du paddock. Franco Colapinto a été le premier à reprendre la piste pour Alpine après ses 64 boucles matinales, suivi rapidement par Isack Hadjar, qui a relayé Max Verstappen chez Red Bull.

Tandis qu’Esteban Ocon a pris les commandes de la Haas, Sergio Pérez s’est installé dans le cockpit de la Cadillac et Nico Hülkenberg dans celui de l’Audi. Liam Lawson a également entamé son programme, devenant rapidement l’un des pilotes les plus actifs en franchissant la barre des 100 tours pour Racing Bulls peu avant 14h00.

Alex Albon et Lewis Hamilton ont rejoint le mouvement, alors que l’inquiétude a grandi autour du garage Mercedes où Andrea Kimi Antonelli est resté immobilisé durant la première heure et demie. L’activité s’est intensifiée en milieu d’après-midi et Antonelli a enfin pu prendre la piste, signant rapidement des temps compétitifs avant de s’emparer du meilleur chrono.

De son côté, Hadjar a progressé dans la hiérarchie pour atteindre le septième rang, tandis qu’Oscar Piastri, Colapinto et les écuries Alpine, Haas et Williams ont successivement franchi le cap symbolique des 100 tours bouclés sur la journée.

Malgré un passage prolongé au garage, Pérez a repris son roulage pour dépasser les 50 boucles avec la Cadillac, alors que Lance Stroll est resté longtemps bloqué après seulement huit tours effectués dans la session de l’après-midi.

En fin de séance, la performance a été marquée par les améliorations chronométriques d’Esteban Ocon, qui a gagné trois secondes pour remonter en huitième position, et d’Alex Albon. Piastri a confirmé son statut de pilote le plus productif de la journée en dépassant largement les 150 tours avant de regagner son garage.

Lewis Hamilton et Franco Colapinto ont également affiché une grande endurance en approchant les 140 boucles. La session s’est terminée prématurément par un drapeau rouge provoqué par l’immobilisation de la Ferrari de Hamilton, avant une ultime relance de sept minutes pour conclure cette semaine d’essais.

La fin de séance a été marquée par un drapeau rouge pour une panne d’essence volontaire de Ferrari, et par des essais de départ avec une procédure menée par la FIA. C’est dont Antonelli qui termine la semaine avec le meilleur temps, malgré trois journées compliquées pour l’Italien.

Il devance Russell sur cette journée, puis Hamilton et Piastri, tandis que Verstappen et Hadjar se suivent avec la Red Bull au classement. Ocon est devant Colapinto, puis Bearman et Hülkenberg complètent le top 10.

Les chronos de la journée :