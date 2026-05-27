Hamilton révèle quel a été son ’porte-bonheur’ au GP du Canada

Lewis Hamilton a déclaré que la présence de sa mère au Grand Prix de Formule 1 du Canada s’était révélée être un porte-bonheur après son deuxième podium de la saison. Le pilote Ferrari semble avoir retrouvé davantage de compétitivité et se sentir plus à l’aise. Tout au long du week-end, Hamilton s’est montré rayonnant quant à l’équilibre et à la maniabilité de sa SF-26, la qualifiant même de sa meilleure expérience dans une voiture de course depuis un bon moment.

Le septuple champion du monde a décroché son premier podium pour Ferrari à Shanghai, et a confirmé ce résultat avec une deuxième place sur le Circuit Gilles Villeneuve, ce dimanche. Il a également attribué le mérite à la présence de sa mère, Carmen, à ses côtés tout au long du week-end pour lui remonter le moral.

"C’est un week-end vraiment cool. J’ai un appartement ici et ma mère a donc logé avec moi. Ainsi, chaque soir, nous dînions ensemble et nous regardions un film ou restions simplement assis à discuter. C’était génial" a déclaré Hamilton.

"Et nous partons en voyage pour quelques jours, donc je suis vraiment excité par rapport à ça. Et partir sur un résultat positif est également génial. Donc, j’ai vraiment besoin de... maintenant elle doit venir, elle est clairement mon augure de chance, mon porte-bonheur, qu’elle vienne chaque week-end."

Le jeune frère de Hamilton, Nicolas, a célébré lui aussi un exploit en Angleterre ce week-end, en montant pour la première fois sur un podium du BTCC, le championnat britannique de supertourisme. Il est la première personne en situation de handicap à y parvenir, et son frère a salué cette performance sur Instagram.

"Je ne pourrais pas être plus fier de mon frère Nicolas Hamilton. Voir la passion et l’émotion sur son visage alors qu’il se tenait sur son premier podium était un moment si magnifique. Que nous soyons tous les deux sur le podium le même jour était quelque chose de majeur. Je l’ai appelé à la seconde même où la course s’est terminée."

"Le sport automobile n’est pas conçu pour être inclusif. Il n’y a que peu ou pas d’accès pour les personnes en situation de handicap, et aucun système de soutien pour égaliser les chances. C’est une chose que tant de personnes considèrent comme acquise."

"Malgré cela, malgré les barrières et les personnes qui lui ont dit que ce n’était pas possible, il ne s’est jamais arrêté. Il s’est battu. Il s’est adapté. Il leur a prouvé qu’ils avaient tort. Bien qu’il sera toujours mon petit frère, je suis profondément fier du leader, de l’athlète et de l’homme qu’il est devenu."

"Il m’inspire tout autant qu’il inspire tous ceux qui suivent son parcours. Peu importe à quel point cela a été difficile, il n’a jamais abandonné. Ce qu’il a accompli est immense et je suis tellement heureux pour lui. Je t’aime mon frère, continue comme ça."