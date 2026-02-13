Polémique sur les moteurs : Alpine F1 invite les rivaux de Mercedes à protester à Melbourne

La polémique autour du taux de compression des moteurs continue d’agiter le paddock de la Formule 1, à l’approche d’une réunion potentiellement décisive de la Commission F1 la semaine prochaine à Bahreïn. En ligne de mire : l’interprétation réglementaire qui aurait permis à Mercedes de trouver un avantage moteur, au grand dam de plusieurs constructeurs concurrents.

Alors que certains rivaux militent pour une modification du règlement, l’écurie cliente Alpine F1 met en garde contre un précédent dangereux et estime que les équipes mécontentes devraient aller jusqu’au bout de leur démarche en déposant une protestation formelle dès le Grand Prix d’Australie !

Présent lors des essais hivernaux à Bahreïn vendredi, le directeur général d’Alpine, Steve Nielsen, a rappelé que cette option est parfaitement prévue par le règlement, tout en espérant une résolution en amont par les instances dirigeantes.

"Ils ont le droit de protester, j’imagine," a-t-il expliqué à propos des équipes insatisfaites.

"On va à Melbourne, et s’ils estiment vraiment que la situation est si grave, alors qu’ils mettent un peu leur peau en jeu et qu’ils fassent quelque chose."

Nielsen ne cache pas son souhait de voir la question tranchée avant le début de la saison afin d’éviter que le débat ne parasite le premier Grand Prix.

"Je ne sais pas si la FIA exprimera un avis avant Melbourne. J’espère que oui, car j’espère surtout que l’histoire de Melbourne ne tournera pas autour des taux de compression."

Ferrari, Audi, Honda et Red Bull poussent actuellement pour une modification du règlement imposant que les tests de taux de compression soient réalisés lorsque les moteurs sont chauds.

L’objectif est d’empêcher ce que Mercedes aurait mis en place : un groupe propulseur conforme à la limite de 16:1 lors des tests effectués à température ambiante, mais capable de fonctionner à un taux plus élevé une fois à température de fonctionnement.

Sur le papier, l’union de ces quatre motoristes pourrait suffire à obtenir la super-majorité nécessaire pour faire évoluer la réglementation. Toutefois, un tel changement nécessite également l’aval de la FIA et de la Formula One Management.

Si l’instance dirigeante n’a pas encore pris position officiellement, elle a clairement indiqué vouloir que la situation soit réglée avant Melbourne.

Nielsen redoute un précédent dangereux

Fort de son expérience, ayant travaillé au cours de sa carrière pour des équipes, la FIA et la FOM, Steve Nielsen s’inquiète surtout de la méthode employée et des conséquences à long terme d’un changement de règles à la veille de la saison.

"Pour moi, le plus fondamental, c’est la manière dont on s’y prend," a-t-il insisté.

"Si on dit qu’un règlement écrit de façon très claire peut être remis en cause de cette façon, alors qu’est-ce qui ne l’est pas ? Tout devient sujet à discussion."

"Les gens investissent énormément de temps et surtout beaucoup d’argent là-dedans, de bonne foi. Et si, soudainement, tout peut être contesté... alors on entre dans un monde totalement nouveau, dans lequel nous n’avons jamais évolué."

Conscient que sa position pourrait être perçue comme partisane en raison du moteur Mercedes utilisé par Alpine, Nielsen assume néanmoins son point de vue.

"On pourrait dire que je suis biaisé parce que nous avons un moteur Mercedes dans la voiture, mais est-ce que nous voulons vraiment d’un sport où des règles clairement écrites peuvent être contestées simplement parce que certains en ont envie ? C’est à la FIA de répondre à cette question."

Steve Nielsen affirme enfin n’avoir aucun doute sur la légalité du moteur Mercedes au regard du règlement actuel.

"Certaines équipes ont suivi une voie, d’autres ont choisi une approche différente. Mon avis personnel, c’est que cela ne m’inquiète pas, car je pense que le règlement est parfaitement clair sur le moment où le taux de compression doit être mesuré."

"D’autres essaient d’introduire des paramètres différents, pour des raisons qui leur appartiennent. Mais nous avons une confiance totale en Mercedes. Ils ont construit un groupe propulseur de bonne foi, avec un règlement très clair, et nous en sommes satisfaits. Nous faisons confiance à l’instance dirigeante pour prendre la bonne décision."