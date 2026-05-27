Gomme tendre, pluie et arrêt unique : Pirelli parle des clés du GP du Canada

Kimi Antonelli s’est imposé lors du Grand Prix du Canada au terme d’une épreuve marquée par des choix stratégiques déterminants, alors que la course semblait partir pour un seul arrêt pour tout le monde. Mais le départ de la course a été caractérisé par une grande diversité dans le choix des pneumatiques en raison d’une piste encore légèrement humide. Si une partie du peloton, incluant les McLaren, a privilégié les pneus intermédiaires, l’assèchement rapide de la trajectoire a imposé un passage aux gommes slicks dès les trois premiers tours.

La stratégie à un seul arrêt s’est avérée être l’option la plus efficace pour l’ensemble des leaders. Les quatre premiers de l’épreuve, partis avec le composé tendre C5, ont profité d’une période de voiture de sécurité virtuelle au 31e tour pour effectuer leur unique passage aux stands et chausser les pneumatiques mediums C4.

"Il n’a finalement pas plu durant le Grand Prix du Canada, mais la pluie a tout de même, à certains égards, joué un rôle déterminant dans la course, du moins en ce qui concerne le départ" a déclaré Dario Marrafuschi, le directeur compétition de Pirelli.

"La décision de quatre équipes, dont McLaren, d’opter pour des pneus intermédiaires en prévision d’un changement soudain de météo s’est avérée un pari risqué, puisqu’il est apparu clairement dès l’extinction des feux que la course se déroulerait sur le sec."

"Les basses températures ont contraint les autres équipes à privilégier la gomme tendre qui, grâce à une meilleure adhérence, a permis aux pneus d’atteindre leur plage de fonctionnement optimale, malgré les difficultés supplémentaires engendrées par les deux tours de formation additionnels."

"Comme nous l’avons décrit samedi, la gomme tendre a été la surprise de ce dimanche grâce à sa constance, permettant aux pilotes de rouler jusqu’à la première neutralisation. La stratégie théoriquement la plus rapide a néanmoins confirmé son efficacité. En témoignent les gains de position des deux pilotes Alpine, partis en pneus médiums et arrivés dans les points avec les pneus durs."

"Malgré les conditions froides, le grainage des pneus est resté très limité et n’a pas affecté leurs performances durant les relais, permettant aux pilotes de se concentrer sur les duels en piste. Ce qui a une fois de plus offert un Grand Prix passionnant."

"Le meilleur tour, signé par le vainqueur Kimi Antonelli, était moins d’un dixième de seconde plus lent que le meilleur tour en course enregistré en 2025 par son coéquipier Russell, signe que le développement de ces monoplaces progressent à plein régime."