’Difficile de tout comprendre’ : Hadjar face au défi des nouvelles F1

Avant de reprendre le volant cette après-midi pour conclure ces premiers essais hivernaux à Bahreïn, Isack Hadjar a livré une analyse mesurée de l’état d’avancement de Red Bull Racing, tout en reconnaissant la complexité du défi posé par les nouvelles monoplaces.

Le Français estime néanmoins que le programme de roulage suit une trajectoire encourageante à l’approche du premier Grand Prix de la saison.

Avec une nouvelle session d’essais prévue la semaine prochaine, Hadjar se montre rassurant quant au kilométrage accumulé avant Melbourne.

"Étant donné qu’il y a encore une autre série d’essais la semaine prochaine, je pense que nous aurons presque suffisamment de tours avant d’arriver à Melbourne. Pour l’instant, le programme de roulage est bon."

Alors que Max Verstappen a exprimé son manque de plaisir au volant des nouvelles voitures, Hadjar refuse de faire de cette dimension un critère déterminant.

"Max et moi donnons le maximum. Que l’on prenne du plaisir ou non, ça n’a pas d’importance."

Le jeune pilote souligne toutefois l’ampleur du défi technique posé par la réglementation actuelle, qui impose une phase d’apprentissage encore loin d’être terminée.

"Pour l’instant, c’est un énorme défi. Je comprends ce que Max a voulu exprimer, bien sûr. C’est difficile de comprendre tout ce qui se passe. Il y a encore des problèmes que nous sommes en train d’analyser, mais ça progresse très vite."

Hadjar a également réagi aux propos de Toto Wolff, qui a récemment désigné Red Bull comme la référence du plateau en matière de moteur. Une analyse que le pilote nuance, rappelant que la performance globale ne se limite pas au groupe propulseur.

"Ce n’est pas seulement une question de moteur. En dehors du moteur, ça reste une voiture de course, et nous avons encore du travail à faire."

Il peinait toutefois à dissimuler son enthousiasme lorsqu’on l’a interrogé sur les performances du moteur.

"C’est bien au-delà de mes espérances. L’impression générale en fin de saison dernière n’était pas très positive. Disons que, même au sein de l’équipe, les rumeurs laissaient entendre qu’ils n’étaient pas entièrement satisfaits. Et à Barcelone, dès le premier jour, j’ai bouclé 110 tours d’affilée. J’étais donc très agréablement surpris, surtout pour une équipe qui a lancé ce projet il y a trois ans. C’est vraiment impressionnant."

Hadjar a ajouté que les essais de Barcelone avaient dissipé "très rapidement mes nombreux doutes", même s’il s’attend à "quelques problèmes durant la saison, et ce sera normal."

Enfin, interrogé sur la hiérarchie actuelle, Hadjar estime que peu de choses ont changé par rapport aux saisons précédentes, du moins à ce stade. Une Red Bull Ford finalement compétitive dès sa première saison peut lui permettre de penser à une première victoire.

"C’est assez similaire aux deux dernières années en termes de hiérarchie. Je dirais que ce seront toujours les quatre grandes équipes qui se battront pour les victoires. Pas de surprise en dehors à l’horizon."

"Je pense pouvoir gagner," ajoute-t-il. "L’excitation de se battre pour la victoire contre les meilleurs pilotes sera toujours présente, et c’est ce qui compte le plus. Mais on aimerait quand même le faire dans des voitures ultra-rapides. Ça rend les choses encore plus intéressantes."

"Évidemment, cette première victoire est dans ma ligne de mire – ce serait formidable. J’aimerais que notre voiture progresse plus vite que celles des autres équipes. Ce serait vraiment très plaisant."