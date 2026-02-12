‘Ce n’est plus de la F1’ : après Hamilton, Verstappen étrille le nouveau règlement !

Après Lewis Hamilton, c’est au tour d’un autre pilote, et non des moindres, de critiquer et même conspuer le nouveau règlement F1 – en particulier concernant le pilotage et la complexité des nouvelles voitures.

C’est en effet… Max Verstappen himself qui a fusillé ces règles 2026 !

Le bon roulage de Red Bull à Bahreïn n’aura donc guère influencé son avis. Honnête comme à son habitude, le vice-champion du monde a jeté un froid, un grand froid même, sur la communication de la F1 autour de ce nouveau règlement.

Se positionnant comme un racer à l’ancienne, Max Verstappen étrille donc un règlement qui favorise bien trop le management de l’énergie, et transforme le pilote en gestionnaire. Pour lui, F1 devient de la Formule E sous stéroïdes !

« Ce n’est pas toujours la chose la plus gentille à dire, mais je veux aussi être réaliste en tant que pilote, la sensation n’est pas très "Formule 1". Ça ressemble un peu plus à de la Formule E sous stéroïdes. »

« En tant que pur pilote, j’aime conduire à fond. Et pour le moment, vous ne pouvez pas piloter à fond avec ces voitures, vous devez gérer beaucoup de choses. »

« Une grande partie de ce que vous faites en tant que pilote [en agissant sur la gestion d’énergie, etc.] a un effet massif. »

« Et pour moi, ce n’est tout simplement pas de la Formule 1, parce qu’alors peut-être qu’il vaut mieux piloter en Formule E, non ? Parce que là-bas, tout tourne autour de l’énergie, de l’efficacité et de la gestion. C’est ce pour quoi cette discipline (la Formule E) existe… »

Bien qu’il fracasse à la masse ce nouveau règlement, Max Verstappen assure cependant son équipe de sa motivation pour briller cette année…

« En termes de pilotage, ce n’est pas très amusant. Mais en même temps, je sais aussi ce qui est en jeu avec l’équipe, avec notre propre moteur. Et voir l’excitation des gens, bien sûr, quand je m’assois dans la voiture, je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Ils le savent. »

« Mais le niveau d’excitation n’est pas si élevé. Pareil pour le pilotage. »

« Cependant les règles sont les mêmes pour tout le monde, donc il faut faire avec. Ce n’est pas non plus mon problème, car je suis tout à fait pour cela et pour l’égalité des chances. »

« Cela ne me dérange pas, mais, en tant que pur pilote, j’aime conduire à fond, et, pour le moment, on ne peut pas conduire comme ça. »

Max Verstappen a conscience que sa sortie sans concession risque de faire parler dans le paddock et de déplaire en haut lieu à la FIA ou à la FOM. Mais il assume, comme à son habitude !

« La livrée est superbe, la voiture est superbe. Évidemment, les proportions de la voiture sont bonnes. Je pense que ce n’est pas le problème. C’est juste tout le reste qui est un peu, pour moi… anti-course. »

« Les gens ne seront probablement pas contents que je dise ça maintenant, mais je suis franc, et pourquoi n’aurais-je pas le droit de dire ce que je pense de ma voiture de course ? »

Le Néerlandais déplore aussi un règlement écrit pour des raisons politiques, pour promouvoir notamment des carburants durables.

« Je n’y peux rien. Je veux dire, je n’ai pas écrit le règlement. Si cela dépendait d’aspects non politiques pour faire un règlement, la voiture aurait probablement des origines très différentes. Mais oui, c’est comme ça. »

« Une grande partie de ce que vous faites en tant que pilote, en termes d’actions, a un effet massif sur le côté énergétique des choses. »

Et si Max Verstappen arrêtait la F1 ?

La question mérite donc aujourd’hui d’être posée : Max Verstappen pourra-t-il prendre une retraite anticipée si ce règlement ne lui plait plus ?

Le Néerlandais, devenu jeune papa, ne l’a jamais caché : si la F1 multiplie les Grands Prix avec un règlement peu convaincant, il pourrait raccrocher les gants… et ce même si Red Bull débute la saison avec la meilleure voiture, comme Mercedes F1 le craint déjà ?

« Avoir une voiture gagnante, pour moi, ça n’a pas d’importance. »

« J’explore bien sûr aussi d’autres choses en dehors de la Formule 1 pour m’amuser. Je sais que nous sommes coincés avec ce règlement pour un bon moment. Alors, oui, on verra. »

« Je veux juste un pilotage normal. Comme cela devrait être, sans avoir à penser : "Oh, si je freine un peu plus longtemps ou moins ou plus, ou un rapport de plus ou de moins", des trucs comme ça, que cela impacte si lourdement la performance dans les lignes droites. »

« De plus, l’adhérence… je pense qu’en ce moment, est assez faible avec ces pneus et la configuration de la voiture. »

« C’est, je dirais, un grand pas en arrière par rapport à ce que c’était. »