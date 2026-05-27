La F1 a un ’plan de secours’ au cas où le Qatar et Abu Dhabi soient annulés

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a confirmé qu’un plan de secours est en place au cas où les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi, qui clôturent la saison au Moyen-Orient, devaient être annulés par la guerre au Moyen-Orient. La Formule 1 a été contrainte d’annuler les Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite qui devaient avoir lieu à la mi-avril en raison de la guerre lancée en Iran par les États-Unis et Israël. Pour l’instant, aucun accord concret ne semble sortir la région de cette situation, mais la F1 espère encore y revenir en 2026.

Les organisateurs des courses de Bahreïn et d’Arabie saoudite, ces derniers en particulier, poussent pour un retour au calendrier, avec une place potentiellement vacante entre les Grands Prix d’Azerbaïdjan et de Singapour, et un décalage de la fin de saison à la semaine de Noël.

Bien que la F1 ait continué à surveiller la situation au Moyen-Orient, ses mains sont concrètement liées jusqu’à ce qu’une paix définitive soit enfin déclarée. En conséquence, cela fait peser un doute considérable sur les courses du Qatar et d’Abu Dhabi, prévues les 29 novembre et 6 décembre. Et Domenicali a confirmé qu’une décision devra être prise en temps voulu.

"Comme pour le Covid, nous devons essayer d’être aussi pragmatiques que possible" a déclaré Domenicali, s’exprimant auprès de L’Équipe. "Le fait que nous ayons retiré les courses de Bahreïn et de Djeddah jusqu’à présent découle du fait que nous savions qu’il n’était pas possible de s’y rendre à ce moment-là."

"D’autant plus que nous sommes du divertissement, un sport qui apporte de la joie et du plaisir. Il faut aller dans un endroit où c’est véritablement l’ambiance. Nous espérons, pour la Formule 1 mais surtout pour le monde, que la situation s’améliorera le plus rapidement possible."

"Les promoteurs au Qatar et à Abu Dhabi vendent déjà des billets, et les ventes se passent très, très bien. Mais il viendra un moment où nous devrons prendre des décisions, car ce n’est pas comme un match de football où il n’y a que deux équipes, 22 joueurs, et où les remplacements sont faciles. Pour nous, il y a la complexité logistique, les coûts."

"Je peux confirmer que nous avons un plan de secours. Et si les deux courses de fin d’année ne peuvent pas avoir lieu parce que la guerre n’est pas finie, nous aurons d’autres alternatives" poursuit l’Italien, qui explique que la course de Las Vegas ne clôturera pas la saison : "Non, ce ne sera pas la dernière course du calendrier. Je peux le confirmer."

Domenicali a également exprimé son soutien au retour proposé du sport aux moteurs V8 dans les années à venir. Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a récemment déclaré qu’il était impatient de voir les moteurs V8 réintroduits pour le prochain cycle de réglementation.

La proposition initiale de Ben Sulayem conserverait l’utilisation de carburants durables tout en ramenant des moteurs plus bruyants, plus simples et potentiellement moins chers à produire. Domenicali a maintenant confirmé qu’il soutenait également l’idée de son homologue de la FIA.

Cependant, rappelons que celle-ci inclut un abaissement du poids et le retrait du turbo, ce qui nécessiterait quand même une architecture plus lourde. De plus, si le moteur est atmosphérique, la consommation sera plus importante et il faudra un plus gros réservoir. La proposition de Ben Sulayem est pour le moment très peu concrète, en dépit d’un enthousiasme total à cette idée.

"À 1000 %, je l’ai toujours dit. Je soutiens pleinement la vision du président de la FIA. Avec du carburant durable, des voitures plus légères et des moteurs V8, on redécouvre l’essence pure du sport automobile. C’est ce que j’ai toujours aimé."

Certains pilotes se sont montrés critiques à l’égard de la réglementation 2026, affirmant que le rôle accru de la batterie génère des courses artificielles, mais Domenicali a pris la défense des unités de puissance actuelles.

Selon lui, les plaintes sont minoritaires, et malgré le spectacle vu au Canada, dire que peu de gens se plaignent n’est pas vrai : "Certaines personnes, j’ajouterais, très peu de personnes, se plaignent des règles. Je ne fais qu’énoncer un fait."

"Il ne faut pas oublier que ces changements étaient nécessaires, sinon, les constructeurs n’auraient plus fourni de moteurs aux écuries. C’était leur souhait. C’est un fait. Et comme nous ne voulions pas passer au tout électrique, un compromis a été trouvé pour attirer de nouveaux constructeurs."