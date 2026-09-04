Les F1 de 2026 face à Monza : Hamilton, Antonelli et Verstappen expliquent le défi énergétique

Le Temple de la Vitesse qu’est le circuit de Monza va prendre une dimension particulière cette année. Avec les monoplaces de la réglementation 2026 et leur répartition de puissance à 50-50 entre moteur thermique et batterie, les longues lignes droites vont mettre à rude épreuve la gestion de l’énergie. Les pilotes devront composer avec des comportements encore inhabituels, notamment des décélérations réduites, des changements de rapport en pleine ligne droite et une utilisation particulièrement fine de l’accélérateur. Dans ce contexte, Lewis Hamilton, Oliver Bearman et Kimi Antonelli s’attendent à un week-end très différent des précédentes éditions du Grand Prix d’Italie.

La principale particularité de ces F1 2026 sur le tracé italien résidera dans la manière dont les pilotes devront gérer leur unité de puissance au fil des longues lignes droites. Avec le mode aéro ouvert, les niveaux d’appui ne seront pas nécessairement beaucoup plus faibles que par le passé, tandis que la gestion de l’énergie imposera de nouvelles contraintes à l’approche des virages.

Lewis Hamilton s’attend notamment à perdre une partie du spectacle qui caractérisait autrefois les arrivées à pleine vitesse au bout de la ligne droite principale.

"Je ne sais pas. C’est toujours difficile avec ces voitures de gérer les unités de puissance. C’est assez fou de venir ici. Nous avons probablement plus d’appui dans les virages que l’année dernière parce que, évidemment, avec le système de réduction de traînée, on peut évidemment rouler avec plus d’appui en mode fermé. Nous utiliserons par exemple le même aileron que lors de la dernière course mais évidemment, dans les lignes droites avec le mode ouvert, c’est toujours rapide, mais ensuite nous perdons cette puissance."

Le pilote Ferrari estime ainsi que les F1 2026 pourraient arriver nettement moins vite dans les zones de freinage qu’auparavant.

"Nous arriverons peut-être 20 ou 30 km/h moins vite que par le passé à la fin des lignes droites, avant les virages, et il faudra probablement un peu de temps pour s’y habituer. C’était toujours incroyable d’arriver ici et simplement d’entendre le moteur hurler au bout de la ligne droite, tirer, tirer et encore tirer jusqu’à la zone de freinage. Ce ne sera pas le cas ce week-end."

Une situation qui pourrait même conduire les pilotes à changer de rapport avant d’avoir atteint le point de freinage, phénomène particulièrement inhabituel en Formule 1.

"Il est probable que les pilotes passeront un rapport inférieur avant d’arriver à la zone de freinage, ce qui, pour moi, ne semble toujours pas être la meilleure solution, mais c’est ce que nous avons. Il faut optimiser la manière dont on applique les gaz et dont on arrive à la pleine puissance, en activant ces systèmes, avec la situation que nous avons."

Pour Hamilton, la difficulté sera donc autant liée au comportement de la monoplace qu’à la capacité du pilote à exploiter intelligemment chaque phase du tour.

"Je veux dire que tout cela est très, très technique et compliqué, et nous sommes tous confrontés au même problème."

Des réglages particulièrement sensibles à Monza

Oliver Bearman partage ce constat. Le pilote Haas estime que les difficultés rencontrées à Monza seront comparables à celles observées sur d’autres circuits caractérisés par de longues lignes droites, comme Spa-Francorchamps, ou encore Bakou plus tard dans la saison.

"Oui. Je veux dire, comme Lewis l’a dit, nous sommes tous un peu dans le même bateau. C’est donc difficile pour tout le monde et il y a définitivement beaucoup de subtilités avec cette réglementation qui, en particulier sur des circuits comme celui-ci, comme Spa, probablement Bakou plus tard, vous savez, ces circuits où nous sommes vraiment à la limite avec la quantité d’énergie dont nous disposons et la longueur des lignes droites."

"Tout devient un peu plus sensible et un peu moins agréable à piloter. À Spa, nous avons en quelque sorte perdu un ou deux virages par rapport à l’année dernière, essentiellement parce que Pouhon avait disparu."

Monza devrait reproduire cette situation dans certaines phases du tour. Bearman s’attend notamment à ce que les pilotes abordent les chicanes avec un rapport de boîte inférieur à celui utilisé avec les précédentes générations de monoplaces.

"Et, comme Lewis l’a dit, à Monza maintenant, nous allons probablement être en septième plutôt qu’en huitième en arrivant au virage 1 et au virage 4, etc. C’est dommage."

Le Britannique estime néanmoins que les pilotes finiront par s’adapter à ces nouvelles caractéristiques.

"Mais avec le temps, je suis sûr que cela s’améliorera. Nous sommes tous encore en train de nous habituer à rétrograder dans les lignes droites et à des choses comme ça. C’est également un nouveau phénomène pour nous."

Antonelli moins inquiet après ses essais sur simulateur

Kimi Antonelli a déjà pu se faire une idée du comportement de la monoplace grâce au simulateur. Et contrairement à certaines craintes exprimées, le pilote Mercedes ne s’attend pas nécessairement à une expérience aussi extrême que redouté.

"Pour être honnête, j’ai piloté sur le simulateur et ce n’est pas aussi mauvais que je le pensais, honnêtement. Oui, il n’y aura évidemment pas autant de superclip, parce qu’ils ont légèrement modifié la limite de récupération d’énergie par rapport aux autres courses afin de réduire ce phénomène."

La conséquence sera surtout une perte de vitesse plus progressive qu’une véritable décélération.

"Il n’y aura donc pas autant de décélération. Il y aura beaucoup plus d’aplatissement en termes de vitesse, mais il n’y aura pas autant de décélération. En fait, très peu. C’est donc, au moins, un point positif."

Cela ne signifie pas pour autant que Monza sera facile à négocier. Certaines portions du circuit pourraient devenir particulièrement délicates avec les caractéristiques des F1 2026.

"Mais il y aura quand même des virages très difficiles. Je pense que la chicane Ascari va être très difficile avec cette voiture parce qu’on a beaucoup de puissance et qu’on est simplement en accélération tout au long de la séquence, et ce ne sera pas facile."

Les deux virages de Lesmo resteront également un passage critique.

"Et puis, vous savez, les Lesmo vont être... Ils représentent toujours un défi. Et puis, vous savez, je pense qu’avec cette voiture, le freinage n’est pas si facile, donc ce sera très intéressant à voir."

"Mais je pense que, dans l’ensemble, ce sera bien meilleur que ce que nous avons tous anticipé."

Liam Lawson, encore chez Red Bull Racing ce week-end, adopte une position similaire, tout en soulignant la sévérité potentielle des erreurs.

"Oui, pas grand-chose à ajouter. Je pense que ce sera très différent de ce à quoi nous sommes habitués par le passé, et je pense que ce sera peut-être plus punitif si vous vous trompez."

"Je pense qu’il est facile de dépenser trop d’énergie, d’une certaine manière, et ce sera plus pénalisant que sur d’autres circuits en particulier."

"Mais oui, je pense que ce sera probablement un peu mieux que ce à quoi nous nous attendons. Mais, évidemment, voyons ce que cela donnera lorsque nous roulerons en piste."