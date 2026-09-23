Antonelli refuse de croire au titre... mais refroidit les espoirs de Russell pour 2027 !

Kimi Antonelli se rapproche progressivement d’un premier titre mondial en Formule 1, mais le pilote Mercedes refuse encore de considérer le championnat comme joué. Fort de huit victoires et quatre autres podiums cette saison, l’Italien possède désormais 81 points d’avance sur George Russell, son plus proche poursuivant. Un avantage considérable pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan qui début demain, mais pas suffisant pour modifier son approche : continuer à viser le même niveau de performance, course après course, sans se laisser distraire par les calculs.

La victoire d’Antonelli à Madrid a encore renforcé sa position au championnat du monde. Après cette nouvelle démonstration, Russell a lui-même reconnu qu’il ne se considérait plus "dans la lutte pour le titre pilotes".

Antonelli se garde pourtant bien d’adopter le même raisonnement. À 20 ans, il sait que son avance lui permet d’envisager de plus en plus sérieusement le titre, mais il veut éviter que cette situation ne modifie son pilotage ou sa manière d’aborder les week-ends.

"Ce n’est pas terminé tant que ce n’est pas terminé. Tant que vous n’avez pas franchi cette ligne d’arrivée, ce n’est pas fini. C’est comme au tennis : un point à la fois ; ici, c’est une course à la fois."

"Il faut continuer à donner le meilleur de soi-même, continuer à essayer de placer la barre plus haut, continuer à obtenir des résultats et voir où nous nous retrouverons à la fin de l’année. À mesure que nous nous rapprochons, j’ai pensé au championnat et à tout ce qui l’entoure, mais en y réfléchissant, j’en suis toujours arrivé à la même conclusion : je dois continuer à piloter comme je le fais et à obtenir des résultats."

"Plus tôt ce sera terminé, mieux ce sera. Il reste encore beaucoup de chemin et ce ne sera pas facile. Ça va être intense, mais je suis prêt à donner le meilleur de moi-même et à continuer à prendre du plaisir."

Cette approche lui a permis de construire progressivement son avance tout au long de la saison. Avec huit succès en Grand Prix et quatre autres apparitions sur le podium, Antonelli possède désormais une marge de 81 unités sur Russell, mais plusieurs manches restent encore à disputer.

Sur le circuit urbain de Bakou, il avait déjà affiché de solides performances la saison dernière. Cette expérience encourageante pourrait laisser penser que Mercedes abordera le Grand Prix d’Azerbaïdjan parmi les principaux favoris. Antonelli préfère néanmoins calmer les attentes.

La hiérarchie s’est en effet resserrée. McLaren et Red Bull ont rejoint Ferrari parmi les équipes capables de réduire l’écart avec les Flèches d’Argent, ce qui pourrait obliger Antonelli à accepter un résultat moins spectaculaire si Mercedes ne dispose pas de la meilleure voiture du week-end.

"Je pense que cela pourrait être un bon circuit pour nous, mais si McLaren a l’avantage, ou Red Bull avec Max [Verstappen], voire avec Isack [Hadjar], alors cela pourrait être l’un de ces week-ends où il faut savoir se satisfaire peut-être d’un podium ou d’une quatrième place. Bien sûr, l’objectif est toujours de gagner, mais nous verrons."

"Vous n’avez aucune marge d’erreur, ou alors très peu, et il sera important de monter progressivement en puissance au fil du week-end puis, lorsque cela comptera, d’en extraire absolument tout. Il faut toujours conserver cette toute petite marge au cas où quelque chose arriverait. C’est un circuit sympa, très exigeant. J’espère que nous serons rapides."

Antonelli pas convaincu que les pneus 2027 aideront Russell

La lutte interne chez Mercedes pourrait également prendre une tournure différente la saison prochaine avec plusieurs ajustements prévus dans le règlement technique. Russell garde notamment un œil attentif sur les nouveaux pneumatiques que prépare Pirelli, susceptibles de modifier les caractéristiques des monoplaces et leur comportement.

L’espoir du Britannique est que ces changements puissent davantage lui convenir en termes de pilotage et de style. Antonelli se montre toutefois beaucoup moins convaincu de la possibilité d’un bouleversement majeur.

Pour l’Italien, l’adaptation fait tout simplement partie du travail d’un pilote de Formule 1. Il rappelle d’ailleurs que les pneumatiques ont déjà considérablement changé cette saison et qu’il a lui-même dû apprendre à en exploiter les nouvelles caractéristiques.

"Je pense que, cette année aussi, le pneu a complètement changé. Donc, de mon côté, vous essayez de comprendre le pneu de la meilleure manière possible et vous essayez de vous adapter."

"Je pense que les pneus ne seront pas tellement différents l’année prochaine ; le pneu avant changera probablement un petit peu, notamment légèrement au niveau de sa structure. Nous verrons ce que Pirelli décidera."

"Nous avons effectué des essais pour Pirelli et nous leur transmettons nos retours. Mais, évidemment, nous verrons ce qui sera décidé."

"Mais d’après ce que nous avons entendu, cela ne devrait pas être très différent de ce que nous avons cette année. Nous verrons malgré tout."

Les pneumatiques ne constitueront cependant pas le seul changement. Les monoplaces évolueront également sur le plan aérodynamique, ce qui pourrait modifier les sensations des pilotes même si la philosophie générale restera proche de celle de cette saison.

"La voiture sera différente. Sur le plan aérodynamique, la voiture évolue, particulièrement autour de la zone du fond plat. Il va y avoir un changement important, qui va entraîner cette perte aérodynamique ; ensuite, les équipes trouveront certainement un moyen de la récupérer."

"Mais la voiture sera forcément un peu différente l’année prochaine. Je pense que la base restera la même, mais peut-être qu’avec les pneumatiques et l’évolution de la voiture, les sensations seront légèrement différentes."

"Mais au bout du compte, tout est une question d’adaptation. Donc nous verrons. J’espère que les sensations seront bonnes, mais nous devons d’abord terminer cette année."