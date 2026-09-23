Hamilton veut se concentrer sur ’les points positifs’ et les progrès de Ferrari en 2026

Lewis Hamilton estime que la saison de Ferrari peut encore être considérée comme une réussite s’il parvient à terminer dans le top 3 du championnat des pilotes. Le pilote de la Scuderia veut faire taire les critiques et leur demande de voir ce qui est réussi dans la saison de l’équipe italienne, avec des victoires et des performances qu’il juge particulièrement solides.

Les espoirs de Hamilton et de Ferrari de remporter le titre mondial cette année ont fait les gros titres après sa victoire à Barcelone et de bons résultats au printemps, mais les dernières courses, où Kimi Antonelli et Lando Norris ont gagné deux courses chacun, ont refroidi les espoirs du Britannique et de son équipe.

"Il a 101 points d’avance sur moi. Rien qu’en deux courses, il m’a repris quelque chose comme 40 points et quelques, et nous avons travaillé très dur pour gagner juste un petit point par-ci par-là" a déclaré le septuple champion du monde de F1.

"Il reste encore un long chemin à parcourir et je pense que mon objectif, si nous pouvons conserver la deuxième place, sinon rattraper d’une manière ou d’une autre Mercedes, pour le championnat des constructeurs, je pense que ce serait remarquable."

"Je pense qu’il s’agit aussi de penser à la situation dans laquelle nous étions l’année dernière et là où nous en sommes arrivés cette année et, bien que cela semble parfois morose, il faut en fait regarder les points positifs."

Ferrari a connu une saison 2025 sans victoire avec des débuts difficiles pour Hamilton, et il rappelle à quel point l’année en cours marque un énorme pas en avant pour la structure de Maranello et pour lui.

"Nous nous sommes battus, nous avons eu des victoires et des podiums, l’équipe a fait un travail incroyable en termes d’apports d’améliorations, il faut donc vraiment reconnaître les bonnes choses que nous avons faites cette année. Je sais que beaucoup de gens se concentrent sur les aspects négatifs."

"Pour moi, encore une fois, si je peux me battre avec George [Russell] et réussir à le devancer, ce qui sera très difficile car les Mercedes sont les leaders... si à la fin de l’année, nous parvenons à rester dans le top trois, voire deuxième, je pense que ce serait une immense réussite pour nous en tant qu’équipe."

Avec 20 points de retard sur Russell, cet objectif de terminer devant son ancien équipier peut être jouable à certaines conditions : "Je pense qu’il y a des points positifs à tirer des dernières courses, c’est juste qu’elles n’ont pas été, je dirais, les meilleures en termes d’exécution et nous n’avons pas eu les meilleurs résultats."

"Mais nous emportons les points positifs et nous essayons d’apprendre des domaines où nous n’avons pas été aussi bons. Je crois que nous pouvons progresser et je pense que c’est le cas. Je suis enthousiaste pour ce week-end."

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan pourrait convenir à Ferrari, comme ça a été le cas ces dernières années même si l’équipe ne s’y est jamais imposée : "Pour moi, Bakou est dans le top deux des courses en ville. C’est mieux parce qu’il y a des dépassements."

"Pour moi, il s’agit de se battre avec d’autres voitures et ici, on peut le faire. Avoir confiance dans le freinage est vital et il faut aussi se sentir à l’aise avec l’équilibre de la voiture. À Bakou, il y a de nombreux endroits où l’on est vraiment à la limite, ce qui en fait un circuit extrêmement exigeant."

Hamilton a également souligné les progrès réalisés avec la SF-26 au fil de la saison, qui a notamment reçu un moteur plus puissant et des pièces modifiées régulièrement, permettant à Hamilton et Charles Leclerc de gagner chacun une course.

"Cette année, nous sommes beaucoup plus heureux de notre situation en termes de développement et je pense que Charles et moi avons tous les deux affiché un rythme solide lors des courses récentes. Tout est question de trouver son rythme dès le départ, de bâtir cette confiance en soi et en la voiture, puis d’exécuter le tout du mieux possible."