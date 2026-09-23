Leclerc veut briser sa malédiction à Bakou, la victoire enfin possible ?

Charles Leclerc arrive à Bakou avec un paradoxe persistant à effacer : il s’est souvent montré extrêmement performant en qualifications sur le circuit urbain azéri, parfois au prix de certains accidents, sans jamais parvenir à convertir cette vitesse en victoire. Le pilote Ferrari sait cependant que la tâche pourrait être plus délicate cette année, la SF-26 se montrant moins à l’aise sur un tour lancé, tandis que l’exploitation du groupe propulseur pourrait également jouer un rôle déterminant sur un tracé aussi exigeant en énergie.

Interrogé sur ses chances de corriger enfin cette anomalie à Bakou, Leclerc préfère d’abord tempérer les attentes. Selon lui, Ferrari doit avant tout réussir son week-end dans son ensemble avant de penser à une éventuelle victoire.

"Eh bien, je ne sais pas, mais cette année, les qualifications sont probablement le domaine dans lequel nous souffrons le plus en termes de performances de la voiture. Donc, si nous sommes devant en qualifications, alors je serai optimiste pour la course. Mais avant de penser à cela, je pense que nous devons préparer le week-end comme il se doit."

Leclerc pointe notamment la variabilité des performances liée à l’exploitation du groupe propulseur, un élément qui pourrait peser particulièrement lourd à Bakou.

"Avec la voiture de cette année, il semble qu’il y ait beaucoup de variations d’un week-end à l’autre, simplement en fonction de l’optimisation du groupe propulseur. Et sur un circuit comme celui-ci, cela jouera également un rôle important. Je pense donc que c’est là-dessus que nous devons nous concentrer."

Bakou reste malgré tout un circuit qu’il apprécie tout particulièrement, notamment sur un tour lancé.

"C’est certainement un circuit sur lequel j’aime piloter et qui m’a surtout réussi le samedi, mais les courses ont été plus compliquées. J’espère donc que nous pourrons corriger cela cette année."

Lorsqu’on lui demande quels sont les éléments clés pour réussir sur ce tracé, Leclerc n’hésite pas à citer un endroit qu’il connaît particulièrement bien pour de mauvaises raisons : le virage 15.

"Le principal piège pour moi doit être le 15 et son mur... J’y suis allé deux ou trois fois. Je vais essayer de l’éviter cette année."

Au-delà de cet endroit précis, Leclerc considère que la réussite sur un circuit urbain dépend avant tout du niveau d’engagement que le pilote est prêt à accepter.

"Le secret de n’importe quel circuit urbain, c’est l’engagement et jusqu’où vous êtes prêt à vous engager sur un tracé comme celui-ci. C’est toujours un équilibre entre les risques que vous voulez prendre."

"Pour moi, c’est simplement une question d’engagement et de précision également. Utiliser même ces deux, trois ou cinq centimètres pour se rapprocher du mur fait une grande différence sur des circuits comme celui-ci."

"Mais oui, tout revient à la manière dont vous vous engagez et dont vous abordez la Q3. C’est ce que j’apprécie particulièrement sur ce type de circuits."

Ferrari moins forte depuis la pause estivale

Leclerc a également été interrogé sur la baisse relative des performances de Ferrari depuis la reprise après la pause estivale. Il écarte l’idée d’un simple effet lié aux circuits visités récemment.

"Ce ne serait pas juste de dire que c’est spécifique aux circuits parce que nous avons déjà disputé pas mal de courses depuis la pause estivale. Donc non, je ne pense pas que ce soit spécifique aux circuits."

"Je pense que McLaren a fait de gros progrès. Mercedes a toujours été en quelque sorte la référence et reste toujours une équipe de pointe, peu importe où nous allons ou à quel moment de la saison. Mais McLaren est clairement revenue à notre niveau."

"Nous avons eu du mal avec quelques éléments ici et là lors des derniers week-ends, et c’est à nous de faire un meilleur travail. C’est clairement beaucoup plus serré maintenant avec McLaren, et Mercedes reste l’équipe à battre."

Une pénalité moteur possible à Bakou

Autre sujet important du week-end : la possibilité pour Ferrari d’utiliser un deuxième bloc de la version évoluée de son groupe propulseur, ce qui pourrait entraîner une pénalité sur la grille. Son premier bloc, accidenté à Monza, devra de toute façon être évalué en essais libres pour être certain qu’il fonctionne bien.

Interrogé sur ce scénario et sur la perspective de partir du fond de grille, comme Kimi Antonelli l’avait fait lors d’une course précédente avant de remonter jusqu’à la victoire, Leclerc se montre prudent.

"Eh bien, Kimi est passé de la dernière à la première place, donc je ne sais pas si ce serait réaliste pour nous si nous devions prendre la pénalité. Mais pour le moment, oui, je veux dire qu’elle fait partie de notre réserve de moteurs que nous pouvons utiliser."

"Je ne vais pas entrer trop dans les détails concernant le plan et le moteur que nous allons utiliser ou non, parce que cela reste quelque chose de stratégique pour nous et nous ne voulons pas le dévoiler."

"Mais le bloc de Monza fait clairement de nouveau partie de la réserve de moteurs que nous pouvons utiliser, donc c’est une bonne chose."