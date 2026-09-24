’Le Sprint à Monaco, c’est trop’ : les pilotes proposent une autre idée à la F1

L’arrivée d’un Sprint au Grand Prix de Monaco en 2027 divise déjà profondément les pilotes de Formule 1. Alors que la discipline fera passer le nombre de week-ends Sprint de six à dix la saison prochaine, le choix de la Principauté interpelle en raison des difficultés historiques à y dépasser. Lewis Hamilton considère ainsi que cette solution ne répond pas au véritable problème de Monaco, tandis que George Russell, Sergio Pérez et Oscar Piastri y voient malgré tout certains avantages, principalement grâce à l’organisation de deux séances de qualifications.

La Formule 1 a dévoilé la semaine dernière son calendrier 2027 et confirmé l’augmentation du nombre de Sprints. Dix seront désormais organisés au cours de la saison, contre six actuellement, avec Monaco parmi les circuits retenus.

Le format impliquera une séance supplémentaire de qualifications le vendredi, avant un Sprint de 100 kilomètres le samedi. Un choix particulier pour un circuit où les dépassements restent extrêmement difficiles.

Pour justifier cette décision, la F1 a notamment mis en avant la présence de deux séances de qualifications, qui offriront une opportunité supplémentaire "aux pilotes de démontrer leur talent et leur précision de classe mondiale dans les rues étroites de Monte-Carlo".

Hamilton, qui espère se battre pour la victoire lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan ce week-end, ne partage cependant pas l’enthousiasme de la discipline.

"Cela n’a aucun sens pour moi, mais évidemment, ce n’est pas moi qui prends les décisions."

"Du côté positif, nous aurons une autre séance de qualifications, ce qui est plutôt sympa. Mais j’ai toujours dit que Monaco avait besoin de quelque chose de différent. Je ne pense pas qu’il devrait y avoir la même formule de course que partout ailleurs. Il faut quelque chose de différent."

"Nous avons déjà intégré les Sprints, qui, je pense, ont réellement apporté quelque chose de nouveau à ce sport. Mais je pense que nous devons trouver quelque chose de nouveau pour un endroit comme celui-là parce que c’est un lieu magnifique, un pays tellement magnifique, un circuit incroyable à piloter, mais la course est aussi ennuyeuse que possible. Je ne sais pas quelle est la solution, mais je dirais qu’une course Sprint n’est pas la réponse."

Russell voit au contraire un intérêt au Sprint

George Russell défend une position sensiblement différente de celle de son ancien équipier Mercedes. Interrogé lors de la conférence de presse à Bakou, le Britannique s’est montré favorable au changement.

Pour lui, les week-ends traditionnels peuvent désormais sembler longs par rapport au rythme imposé par le format Sprint, qui multiplie les séances compétitives.

"Personnellement, je pense que c’est une bonne chose parce que nous avons des Sprints depuis déjà un bon moment et que les week-ends de course normaux paraissent assez longs. Et nous voulons tous nous battre."

"Même si piloter une Formule 1 sur un circuit est très amusant, le plaisir vient de la compétition et de cette adrénaline que vous procure une séance de qualifications. Évidemment, la course ne sera pas la plus passionnante, mais cela sera compensé par un vendredi plus intéressant. Les qualifications Sprint sont beaucoup plus passionnantes que les EL2, donc dans l’ensemble, je pense que cela a du sens."

Le champion du monde en titre Lando Norris adopte une autre approche. Pour le pilote McLaren, le jugement doit avant tout dépendre de l’expérience proposée aux spectateurs.

Il estime néanmoins que la F1 aurait pu choisir des circuits offrant davantage de possibilités de spectacle en course.

"Si les fans passent un meilleur moment, alors je suis content. Je pense qu’ils auraient pu choisir de meilleures courses pour le faire. Je pense qu’il y a certaines courses qui auraient pu être choisies et où l’on aurait réellement pu avoir une course Sprint passionnante. Ils ont certainement fait cela pour avoir deux qualifications et un peu de casse en Sprint ? Pourquoi pas... De toute façon ce n’est pas à nous de prendre cette décision. Peut-être qu’il faudrait faire voter les fans !"

Verstappen reste indifférent au Sprint

Max Verstappen s’était montré beaucoup plus virulent lors de l’introduction et du développement du format Sprint. En 2023, le Néerlandais avait notamment prévenu qu’il "ne resterait pas très longtemps" en Formule 1 si la discipline continuait à augmenter leur nombre.

Son discours est désormais moins offensif. Verstappen explique avoir déjà clairement exprimé son opinion auprès de Stefano Domenicali et ne semble plus vouloir consacrer beaucoup d’énergie au débat.

"Peut-être que Monaco voulait le Sprint, je ne sais pas. Pour moi, honnêtement, je me fiche de savoir où ont lieu les Sprints. Je participe et, évidemment, vous essayez de faire du mieux possible. Je ne ressens aucune émotion particulière à l’idée de gagner ou de ne pas gagner une course Sprint. Mon attention a toujours été portée sur le Grand Prix : quand j’étais enfant, c’est ce que vous attendiez avec impatience."

Pérez : davantage de variables pour un Monaco décidé le samedi

Sergio Pérez se montre en revanche plutôt intéressé par l’arrivée du nouveau format. Le Mexicain estime que le Grand Prix de Monaco s’est trop souvent résumé ces dernières années à la séance de qualifications du samedi, tant la position sur la grille y est déterminante.

Le Sprint pourrait selon lui apporter davantage de variables.

"Eh bien, je pense que Monaco... cela rend simplement les choses un peu plus variables, pour être honnête. Je pense que ces dernières années, c’était simplement un événement du samedi. Ce qui se passait le samedi décidait pratiquement de tout. Donc je pense que maintenant, cela peut rebattre un peu plus les cartes. Je pense que ce sera un week-end intéressant. J’ai vraiment hâte d’y être."

Oscar Piastri reconnaît pour sa part avoir été initialement surpris par le choix de Monaco. Il comprend néanmoins davantage la logique en considérant la possibilité de proposer deux séances de qualifications.

"Oui, je veux dire, j’ai été surpris au début, mais je pense comprendre la logique derrière cette décision, principalement la volonté d’avoir deux séances de qualifications. Vous savez, évidemment, ce ne sera probablement pas la meilleure course Sprint que nous aurons, mais je pense qu’avoir deux séances de qualifications sera quelque chose d’intéressant."

"Et vous savez, normalement à Monaco, vous montez évidemment beaucoup en puissance au fil du week-end, puis le samedi après-midi, c’est là que tout le monde va vraiment chercher ce dernier pour cent. Mais nous n’aurons pas ce luxe l’année prochaine. Donc oui, cela ne semblait peut-être pas totalement logique au début, mais je pense que le fait d’essayer d’avoir deux séances de qualifications rend les choses intéressantes."

Plus de qualifications mais moins de courses ?

Une autre idée a alors été soumise aux pilotes : puisque les qualifications constituent traditionnellement le temps fort de Monaco, pourquoi ne pas organiser deux séances qualificatives, attribuer des points lors de la première le vendredi, la deuxième du samedi décide de la grille et ainsi ne conserver qu’une seule course ?

Piastri préfère éviter de créer un nouveau format spécifique et considère qu’il faut choisir entre un week-end Sprint existant et le format traditionnel. Il s’interroge néanmoins sur la disparition possible de la montée en tension qui caractérise actuellement Monaco jusqu’aux qualifications du samedi.

"Je veux dire, pour moi, soit vous choisissez d’avoir un week-end Sprint, soit vous choisissez d’avoir un week-end normal. Je pense que ce qui sera intéressant à voir avec le Sprint, c’est que Monaco, probablement plus que n’importe quel autre circuit, crée une énorme attente autour du samedi après-midi parce que tout le monde sait que c’est là que le week-end à Monaco se gagne ou se perd plus ou moins."

"Donc, vous savez, j’espère simplement que nous ne perdrons pas toute cette montée en puissance en ayant deux séances de qualifications et le Sprint entre les deux. Mais il faudra attendre pour le savoir. Je pense qu’un week-end Sprint sera intéressant pour voir s’il crée davantage de chaos et d’imprévisibilité. Mais oui, je pense que nous avons déjà évoqué le fait que la course Sprint elle-même risque d’être assez insignifiante."

Pérez va plus loin. Après avoir initialement salué les variables supplémentaires apportées par le format Sprint, le Mexicain reconnaît qu’il préférerait finalement multiplier les qualifications plutôt que les courses dans les rues de la Principauté.

"Je pense simplement que deux courses à Monaco, c’est un peu trop. Une course suffirait et nous pourrions probablement organiser trois séances de qualifications, vous savez. Je pense que les qualifications sont vraiment la meilleure partie de Monaco, donc je serais clairement favorable à davantage de qualifications et pas davantage de courses, parce que deux courses à Monaco, je pense que ce sera trop."

Russell partage le constat sur l’intérêt particulier des qualifications à Monaco, mais estime qu’il faut éviter de multiplier les formats spécifiques et laisser sa chance à la formule choisie avant de dresser un bilan.

"Oui, je suis d’accord sur le fait que les qualifications sont la meilleure partie de Monaco, mais à un moment donné, je pense qu’il faut simplement garder les choses simples. Donc oui, essayons et faisons le bilan ensuite."