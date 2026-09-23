Russell impuissant face à Antonelli ? Son style serait ’parfait’ pour les F1 de 2026

La deuxième saison d’Andrea Kimi Antonelli en Formule 1 a pris une dimension spectaculaire, au point que le pilote Mercedes possède désormais 81 points d’avance sur son plus proche poursuivant au championnat, son propre équipier George Russell. Une transformation impressionnante par rapport à 2025, lorsque le Britannique l’avait largement devancé, 319 points à 150. Pour Russell, cette progression tient évidemment au talent de l’Italien, mais également à un facteur déterminant : son style de pilotage serait presque parfaitement adapté aux caractéristiques des monoplaces 2026.

Derrière Antonelli, Russell n’entend pourtant pas renoncer à ses ambitions. Le Britannique estime que ses dernières performances ont confirmé une amélioration de son niveau, même si les difficultés à dépasser, particulièrement importantes lors du récent Grand Prix de Madrid, n’ont pas facilité sa tâche.

"Je suis plus satisfait," confie-t-il aujourd’hui à Bakou lors de la conférence de presse de la FIA.

"Lors des dernières courses, nous avons montré que nous avions un excellent rythme, même s’il a toujours été difficile de dépasser. À Madrid, c’était encore plus difficile. Je continuerai à me battre tant que mathématiquement ce sera possible. Je veux décrocher la pole et gagner tout le temps. L’écart est énorme, mais je me battrai tant qu’il restera une chance. Est-ce que j’ai moins de pression ? Elle était là lorsque je voulais obtenir des performances à la hauteur."

Russell reconnaît néanmoins qu’il reste certains problèmes à résoudre. Depuis la pause estivale, il estime avoir notamment progressé dans son rythme de course et se sentir davantage en confiance au volant. Le Britannique attend également de voir comment évoluera son écart avec Antonelli, avec déjà un regard tourné vers la saison prochaine.

"Oui, nous devons résoudre certains problèmes, même si je suis satisfait de mes progrès. Le rythme de course s’est amélioré depuis la pause et je suis plus à l’aise. Nous verrons quel sera l’écart entre Kimi et moi, puis nous verrons l’année prochaine, même si les voitures ne seront pas très différentes."

Une pénalité moteur se profile par ailleurs pour Russell dans les prochaines courses. Elle ne tombera cependant pas ce week-end, Mercedes ayant choisi de repousser le remplacement de son groupe propulseur, certainement dans l’attente du V6 évolué ADUO1.

"Le changement n’aura pas lieu ce week-end, mais je prendrai une pénalité un peu plus tard. C’est parce qu’une mise à jour aérodynamique arrive, cela signifie que j’aurais dû écoper d’une autre pénalité, car à Budapest, lorsque j’ai dû changer d’unité de puissance, j’ai également dû remplacer le turbo. Et maintenant... c’est un peu compliqué. Mais pour faire court : si j’en avais pris une maintenant, j’aurais dû en prendre une autre par la suite."

Un style de pilotage idéal pour les F1 2026

Si Antonelli possède une avance aussi importante au championnat, Russell ne considère pas que les performances de son équipier soient apparues soudainement. Le Britannique rappelle que le potentiel de l’Italien était déjà évident avant le début de la saison.

"Bien sûr, Kimi est extrêmement talentueux. C’est un pilote incroyable et il a été rapide tout au long de sa carrière."

En revanche, les nouvelles caractéristiques des Formule 1 de 2026 pourraient avoir amplifié certaines de ses qualités. Avec une réduction de l’appui aérodynamique et de l’adhérence par rapport à la génération précédente, Russell estime que le style naturel d’Antonelli correspond particulièrement bien aux exigences des monoplaces actuelles.

"Je pense que son style de pilotage est très similaire à celui qu’il avait l’année dernière et, compte tenu de la manière dont les choses se sont présentées cette année, c’est en quelque sorte le style de pilotage parfait pour ces voitures."

"Si vous regardez l’année dernière, il y a clairement certaines tendances. Si vous regardez le Brésil, Kimi avait réalisé une très bonne course et Lando avait gagné au Brésil. Ce sont deux pilotes qui sont toujours très performants sur les circuits à faible adhérence et ce sont deux pilotes qui sont probablement parmi les plus performants de cette saison."

"C’est un pilote exceptionnel et il faisait évidemment déjà de très belles choses l’année dernière. Nous verrons l’année prochaine si cela change ou non, mais il est certain que son style de pilotage naturel convient très bien à ce règlement."

Leclerc également impressionné par Antonelli

Charles Leclerc partage largement l’analyse de Russell concernant le potentiel de l’Italien. Malgré une première campagne en Formule 1 irrégulière, le pilote Ferrari rappelle que le parcours d’Antonelli dans les catégories de promotion avait déjà permis d’entrevoir des qualités particulières.

"J’aimerais savoir pour son style, mais il fait clairement quelque chose qui fonctionne très bien. Mais pour être honnête, ce n’est pas non plus une surprise totale."

"Si je regarde le parcours de Kimi dans les catégories de promotion, je pense qu’il était assez évident pour tout le monde qu’il avait quelque chose de très spécial. Si vous regardez évidemment sa première année en Formule 1, je pense qu’il a probablement rencontré certaines difficultés – ce n’est pas à moi d’entrer dans les détails, je ne sais pas exactement ce qu’il en était, mais il a certainement connu quelques difficultés lors de sa première saison – mais cette année a été extrêmement impressionnante."

Depuis le début de la saison 2026, le Monégasque estime même qu’Antonelli n’a pratiquement commis aucun faux pas, tout en soulignant la valeur de la référence que représente Russell dans l’autre Mercedes.

"Je veux dire que, depuis la première course jusqu’à maintenant, il a été parfait et il pilote à un très haut niveau face à un pilote que j’estime également énormément, George. Il réalise donc un travail incroyable."

Leclerc reconnaît cependant qu’il lui est impossible d’identifier précisément les raisons techniques permettant à Antonelli d’afficher un tel niveau cette saison.

"Vous expliquer exactement pourquoi il est aussi rapide, et pourquoi il est exceptionnellement rapide cette année par rapport à l’année dernière, est très difficile pour moi. Nous sommes tous ici à analyser les données de tout le monde, mais nous ne pouvons aller que jusqu’à un certain niveau de détail. Ensuite, il faut vraiment disposer des données de la voiture elle-même pour pouvoir approfondir l’analyse."

Depuis l’extérieur, un élément retient néanmoins particulièrement l’attention du pilote Ferrari : la capacité d’Antonelli à évoluer constamment à proximité de la limite sans erreurs.

"Mais ses tours semblent vraiment être à la limite et, malgré cela, il parvient d’une manière ou d’une autre à les réussir lorsque cela compte. C’est quelque chose de très impressionnant à observer."