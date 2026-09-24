Pérez : Cadillac doit accepter de souffrir jusqu’à la fin de saison

Sergio Pérez retrouve ce week-end un circuit de Bakou qui lui a souvent réussi, avec deux victoires à son actif, dont la plus récente en 2023. Mais malgré son excellent historique en Azerbaïdjan, le Mexicain reste prudent quant aux chances de Cadillac cette année. Entre une monoplace encore trop pénalisée par la traînée aérodynamique et un développement largement tourné vers 2027, Pérez sait que la fin de saison pourrait rester difficile, même si l’arrivée d’un nouveau groupe propulseur Ferrari lui laisse espérer quelques opportunités.

Bakou reste pourtant un rendez-vous à part dans la carrière de Pérez. Le Mexicain y a régulièrement excellé et estime que la clé tient autant à la capacité de rester hors des ennuis qu’à celle d’attaquer avec confiance sur un tracé particulièrement exigeant.

"Eh bien, je pense que Bakou, de manière générale... Tout d’abord, il faut arriver jusqu’à l’arrivée. Si vous y parvenez, alors il y a toujours de bonnes opportunités."

"Ensuite, il faut beaucoup de confiance, vous savez, ici. Il faut être capable d’attaquer sans faire d’erreurs parce que ce circuit, surtout avec le vent le jour de la course, peut être très... Je veux dire, Bakou a quelque chose : le jour de la course, le vent se lève toujours énormément."

"Donc cela rend les choses très délicates. Ces dernières années où j’ai couru ici, le vent a été un facteur très important. Donc oui, le simple fait de réussir à garder la voiture en piste a été très payant, et évidemment, avoir confiance ici rapporte énormément."

Sur le papier, les nombreux virages à 90 degrés pourraient convenir à la Cadillac. Mais Pérez tempère rapidement cet espoir en raison des longues lignes droites du circuit, qui risquent d’exposer l’une des principales faiblesses actuelles de la monoplace.

"Il y a beaucoup de lignes droites et, actuellement, nous avons beaucoup trop de traînée aérodynamique. C’est l’une de nos plus grandes faiblesses en ce moment."

"Je ne m’attends donc pas à beaucoup de miracles."

Il reste néanmoins sur une impression plus encourageante après Madrid, où Cadillac a montré des signes de progression face à plusieurs concurrents directs.

"Madrid a été une bonne étape en avant. Nous étions vraiment proches, nous nous battions avec les Williams et nous avons eu Yuki Tsunoda derrière nous pendant toute la course, donc je pense que c’était un progrès."

"Donc j’espère qu’ici, avec le nouveau moteur, le nouveau moteur Ferrari, nous pourrons être dans le coup et avoir un Bakou très chaotique."

Interrogé sur les progrès réalisés avec la monoplace, Pérez explique qu’ils passent surtout par une meilleure compréhension de la voiture actuelle, faute d’évolutions majeures prévues pour cette saison.

"Je pense que cela passe d’abord par la compréhension de la voiture, afin de pouvoir maximiser les performances. Tous les domaines, parce que nous n’avons pas été en mesure d’apporter de grosses évolutions cette année."

"Je pense que tout a été planifié pour l’année prochaine et je pense que c’est clairement la bonne décision, mais cela signifie évidemment que les dernières courses vont être très douloureuses."

"Donc je pense qu’en ce moment, nous comptons simplement un peu sur la chance pour pouvoir obtenir de bons résultats."

La fin de saison doit ainsi servir de préparation à 2027. Pour Pérez, le principal objectif n’est plus seulement d’extraire quelques résultats isolés, mais de s’assurer que l’équipe soit opérationnellement prête lorsque Cadillac disposera d’une monoplace plus compétitive.

"Oui, je pense que oui. Je pense que nous, en tant qu’équipe, devons nous assurer d’être capables de réaliser nos meilleurs week-ends, vous savez, avec tout ce que nous avons en matière de stratégie, d’arrêts aux stands, de gestion du week-end dans son ensemble, en étant capables de progresser au fil des séances."

"C’est vraiment la priorité, vous savez, nous assurer que l’équipe de course soit prête afin que, lorsque la voiture arrivera, nous soyons capables de réussir."