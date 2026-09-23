Officiel : Isack Hadjar prolongé par Red Bull Racing pour 2027

Red Bull Racing a officialisé ce matin la prolongation du contrat d’Isack Hadjar, complétant ainsi son duo de pilotes pour la saison 2027 de Formule 1. Après une première campagne remarquée au sein de l’écurie, le Français a convaincu par sa vitesse pure, son implication et ses qualités naturelles en course. Il poursuivra donc son aventure aux côtés de Max Verstappen, dont le contrat avec l’équipe court jusqu’à la fin de la saison 2030.

Promu chez Red Bull Racing après une première saison de débutant particulièrement convaincante, Hadjar avait gagné sa place grâce à un mélange de vitesse, de travail acharné et de sens de la course. Il est devenu le 11e pilote issu du programme Red Bull Junior à courir pour l’écurie, marchant notamment dans les traces de Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo et Max Verstappen.

Le Français avait marqué ses débuts avec Red Bull Racing en signant la troisième place des qualifications du Grand Prix d’Australie. Depuis, sa première saison avec l’équipe n’a cessé de monter en puissance. Hadjar reste actuellement sur une série de sept arrivées consécutives dans le top 6, confirmant à la fois sa pointe de vitesse, sa régularité et son investissement.

Son principal fait d’armes en 2026 reste pour l’instant son podium obtenu à Monaco, lors d’un week-end qui lui a permis de s’illustrer parmi les meilleurs du plateau.

Laurent Mekies, directeur général et directeur de l’équipe Red Bull Racing, a expliqué les raisons ayant conduit l’écurie à prolonger le Français.

"Nous sommes très heureux de poursuivre notre aventure avec Isack. Depuis qu’il nous a rejoints au début de l’année, il s’est montré exceptionnel, sur la piste comme en dehors, d’autant plus qu’il ne s’agit que de sa deuxième saison en Formule 1, ce qui a rendu la décision de prolonger son contrat très facile."

Mekies insiste notamment sur l’investissement du Français dans son nouvel environnement de travail, Hadjar ayant rapidement cherché à comprendre le fonctionnement de l’équipe et à contribuer au développement de sa monoplace.

"Dès le début, Isack s’est totalement immergé dans l’équipe, passant chaque minute à l’usine avec ses ingénieurs pour développer la voiture, toujours désireux d’apprendre et de progresser."

La première apparition du Français sous les couleurs de Red Bull Racing avait d’ailleurs immédiatement confirmé qu’il était capable d’assumer ce changement de statut.

"Dès ce premier week-end à Melbourne, on pouvait voir qu’il avait géré ce changement avec un sang-froid remarquable et qu’il avait gagné sa place dans ce baquet."

Cette prolongation intervient toutefois alors qu’Hadjar traverse actuellement une période délicate. Victime d’une blessure qui l’a contraint à manquer plusieurs courses, le Français doit désormais retrouver les circuits et son rythme habituel. Red Bull Racing entend néanmoins lui témoigner toute sa confiance avec cette extension de contrat.

"La période qui a suivi sa blessure a été difficile pour Isack, mais cette prolongation témoigne de la confiance que nous avons en lui et nous avons hâte de le revoir en piste."

Avec Verstappen déjà engagé jusqu’à la fin de 2030, Red Bull Racing dispose désormais d’une paire de pilotes clairement définie pour 2027. L’équipe peut ainsi poursuivre son travail de construction à plus long terme, tout en cherchant encore à atteindre ses objectifs pour la saison actuelle.

"Nous avons encore beaucoup de choses que nous voulons accomplir cette saison, mais c’est un sentiment formidable de savoir que les pilotes, les ingénieurs et tous ceux qui travaillent à l’usine avancent dans la même direction, avec le même engagement et en étant soudés."

Pour Hadjar, cette prolongation représente également la confirmation de la confiance placée en lui par Red Bull. Arrivé dans l’équipe il y a seulement huit mois, le Français affirme avoir rapidement pris la mesure de l’organisation et de ses ambitions.

"Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de poursuivre avec Red Bull Racing. Je suis arrivé dans cette équipe il y a huit mois et j’ai immédiatement compris l’ampleur et l’ambition de cette organisation."

Le Français mesure également le fait de disposer d’un tel environnement, avec une équipe regroupant de nombreux talents et un quadruple champion du monde comme équipier.

"Il y a tellement de personnes talentueuses à l’usine, et on prend conscience du privilège que représente le fait de piloter pour une équipe aussi incroyable aux côtés d’un champion du monde comme Max."

Hadjar estime enfin avoir voulu répondre dès son arrivée aux attentes placées en lui, tout en poursuivant un processus d’apprentissage permanent au sein de l’écurie basée à Milton Keynes.

"Dès que j’ai signé, j’ai décidé de me consacrer entièrement à l’équipe et, avec le soutien de Laurent et de tout le monde à Milton Keynes, j’ai été capable de justifier la confiance qu’ils ont placée en moi. Je cherche constamment à écouter, à apprendre et à me pousser plus loin chaque jour, ce qui ne fait que renforcer mon enthousiasme pour ce qui nous attend."

Avec cette prolongation, Red Bull Racing verrouille donc son duo pour 2027. Il restera donc à Racing Bulls d’annoncer ses pilotes mais il y a encore quelques interrogations à ce sujet, comme nous l’évoquions dans notre article sur les transferts F1 ce matin.