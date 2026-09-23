Dürksen effectue son premier test en F1 à Portimão avec Mercedes

Joshua Dürksen a effectué son tout premier essai au volant d’une Formule 1 moderne. Le pilote paraguayen en F2, membre du programme de développement de Mercedes F1, a bouclé un programme de deux jours à Portimão au volant de la W16 de 2025, marquant au passage un moment historique pour le sport automobile de son pays.

Dürksen s’est progressivement imposé dans les catégories inférieures du sport automobile et a désormais solidement établi sa présence en Formule 2. Le Paraguayen y a décroché plusieurs victoires et podiums tout en évoluant régulièrement aux avant-postes.

Ses bons résultats lui ont permis de participer à son premier test en F1 sur l’Autódromo Internacional do Algarve, à Portimão, au Portugal.

Le pilote de 22 ans, qui fait partie du programme de développement de Mercedes F1, a pris le volant de la W16 utilisée par l’équipe lors de la saison passée, une monoplace qui avait remporté des courses.

Durant ces deux journées de travail, Dürksen a collaboré étroitement avec les ingénieurs de Mercedes dans le cadre d’un programme complet consacré notamment à la compréhension des systèmes et à des séances axées sur la performance. L’objectif était de lui permettre d’accumuler une première expérience concrète au volant d’une Formule 1 moderne.

Le bilan est particulièrement conséquent puisque le Paraguayen a parcouru 187 tours, soit 875 kilomètres, une distance équivalente à près de trois distances complètes de Grand Prix.

Au-delà de l’accomplissement personnel, ce test constitue également un événement inédit pour le sport automobile paraguayen.

Dürksen est devenu plus tôt cette année le premier pilote paraguayen à intégrer officiellement le programme d’une équipe de Formule 1. Il est désormais également le premier représentant de son pays à prendre officiellement le volant d’une Formule 1 moderne.

Le pilote de 22 ans mesure pleinement la portée de ce moment.

"C’est un jour, et une semaine, dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Piloter une Formule 1 pour la première fois est quelque chose dont rêve chaque jeune pilote, et le faire en étant le premier Paraguayen à atteindre cette étape rend ce moment encore plus spécial."

Dürksen a également tenu à souligner le rôle de Mercedes dans cette opportunité, mais aussi celui de toutes les personnes qui l’ont accompagné depuis ses débuts.

"Je suis incroyablement reconnaissant envers Mercedes pour cette opportunité et pour la confiance qu’ils ont placée en moi. Tant de personnes m’ont soutenu tout au long de mon parcours, de ma famille et de mes sponsors à toutes les personnes restées au Paraguay qui ont suivi ma carrière et cru en moi."

Au volant de la W16, Dürksen a pu mesurer concrètement l’écart entre une Formule 2 et une Formule 1 moderne, notamment en matière de performances.

"Prendre le volant de la W16 a été une expérience incroyable. Les performances, le freinage, les vitesses de passage en courbe : tout est à un autre niveau. J’ai énormément appris pendant ces deux jours et j’ai apprécié chaque tour. J’espère que ce moment pourra également inciter les jeunes au Paraguay à croire qu’ils peuvent eux aussi évoluer au plus haut niveau mondial."

Parallèlement à son engagement en Formule 2, Dürksen poursuit son rôle de pilote de développement auprès de Mercedes F1. Ses responsabilités comprennent notamment le travail sur le simulateur ainsi que différentes activités liées à l’ingénierie de l’équipe.

Mercedes salue le travail de Dürksen

Du côté de Mercedes, Bradley Lord, directeur adjoint de l’équipe, a également souligné l’importance de cette première expérience pour un jeune pilote.

"C’est toujours un moment particulier lorsqu’un jeune pilote découvre pour la première fois une Formule 1 et Joshua a réalisé un excellent travail tout au long de ce test."

Lord a notamment apprécié l’approche adoptée par Dürksen durant ces deux journées.

"Il a abordé le programme avec maturité, professionnalisme et une véritable envie d’apprendre. Pendant les deux jours, il a travaillé efficacement avec l’équipe d’ingénieurs, a progressivement pris confiance et a fourni exactement ce que nous espérions voir de sa part."

"C’est une étape importante dans son développement et il doit être fier de ce qu’il a accompli, non seulement pour lui-même, mais également pour son pays."