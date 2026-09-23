Verstappen peut courir au Mans en 2027 mais choisit deux autres épreuves

Max Verstappen ne profitera vraisemblablement pas de l’absence de conflit entre le calendrier 2027 de Formule 1 et les 24 Heures du Mans pour découvrir la classique française l’année prochaine. Le quadruple champion du monde, qui développe parallèlement à sa carrière en F1 un intérêt de plus en plus concret pour l’Endurance, privilégie pour l’instant un retour sur la Nordschleife et envisage également de s’attaquer aux 24 Heures de Spa. Un choix qui repousse aussi la perspective très attendue de le voir partager un jour une voiture avec Fernando Alonso au Mans.

La Formule 1 a dévoilé la semaine dernière son calendrier pour la saison 2027, dont le coup d’envoi doit actuellement être donné à Bahreïn à la mi-mars. Particularité notable, plusieurs des grandes épreuves internationales d’Endurance ne sont pas en concurrence directe avec un Grand Prix.

C’est notamment le cas des 24 Heures du Mans, mais aussi des épreuves de 24 heures organisées sur le Nürburgring et à Spa-Francorchamps. Une situation qui pourrait théoriquement permettre à certains pilotes de F1 de participer à ces rendez-vous sans manquer une manche du championnat.

Verstappen a déjà franchi le pas cette année en faisant ses débuts aux 24 Heures du Nürburgring. Une première expérience qui lui a donné envie de revenir sur la Nordschleife, tandis que Spa-Francorchamps figure également parmi les épreuves qu’il souhaite ajouter à son palmarès.

Interrogé sur ses projets en Endurance pour 2027, le pilote Red Bull a ainsi immédiatement cité ces deux rendez-vous.

"Le Nürburgring et Spa, probablement. Le Mans, c’est compliqué, c’est un gros travail de préparation."

Le Mans ne fait donc pas partie de ses priorités immédiates. Verstappen ne ferme pas nécessairement la porte à la classique mancelle sur le long terme, mais celle-ci n’entre pas pour l’instant dans son programme.

"Le Mans, ce n’est pas sur ma liste pour le moment. J’ai déjà dit après la course sur la Nordschleife que je voulais y retourner."

"Si cela me permet de bien me préparer, je sais qu’il n’y a pas de conflit de dates, mais il faut encore que cela fonctionne dans mon emploi du temps, alors je le ferai."

"Mais Spa est en juin aussi et c’est une option intéressante."

Pas de Verstappen-Alonso au Mans en 2027

Cette décision devrait également repousser un projet qui fait régulièrement parler : celui d’un équipage réunissant Verstappen et Fernando Alonso aux 24 Heures du Mans.

Les deux champions du monde ont déjà discuté de la possibilité de participer ensemble à l’épreuve française. Alonso, double vainqueur au Mans, ouvre en grand la porte à une telle association, mais estime lui aussi que l’emploi du temps extrêmement chargé du Néerlandais représente le principal obstacle.

Lorsqu’il lui a été demandé ce qui serait nécessaire pour concrétiser ce projet, l’Espagnol a répondu de manière particulièrement concise : "Que Max ait davantage de place dans son emploi du temps."

"Je ne pense pas que cela arrivera l’année prochaine, mais peut-être à l’avenir."

Lando Norris, qui a récemment testé la McLaren Hypercar de 2027, s’est aussi montré catégorique sur ce dernier point lorsque la question des 24 Heures du Mans a été évoquée.

"Ce n’est pas du tout quelque chose auquel je pense. Toute mon attention reste concentrée sur la F1, et le restera toujours. Je ne sacrifierai jamais quoi que ce soit en Formule 1 pour autre chose. Si l’occasion se présente et que les choses peuvent s’accorder, peut-être, mais je ne sais pas si ce sera l’année prochaine, l’année suivante, dans trois ou quatre ans, je n’en ai aucune idée. Encore une fois, ce n’est pas du tout un sujet auquel je réfléchis actuellement, mais c’est quelque chose que j’aimerais faire à l’avenir."

Verstappen face à 100 adversaires en karting

En attendant ses prochaines aventures en Endurance et avant son Grand Prix à Bakou ce week-end, Verstappen s’est offert une expérience très différente à Silverstone.

Dans le cadre d’un événement organisé par Red Bull, le quadruple champion du monde a participé à une course de karting l’opposant à pas moins de 100 adversaires. Après seulement 35 minutes de compétition, le Néerlandais est finalement parvenu à s’imposer en remontant chacun des pilotes jusqu’à la tête de la course.

Un contexte évidemment très éloigné des exigences d’un Grand Prix de Formule 1 ou d’une épreuve de 24 heures, mais que Verstappen a particulièrement apprécié, notamment pour son atmosphère.

"Le premier moment fort, c’était simplement de voir tout le monde de très bonne humeur, passer un excellent moment et beaucoup rire."

"Pour moi, c’est le plus important parce que ces personnes viennent du monde entier en avion. C’est aussi un gros engagement de leur part pour participer."

"Bien sûr, je sais que pour certains, c’est un rêve, mais malgré tout, il faut être présent et cela représente un engagement important pour beaucoup d’entre eux."

Au-delà de l’ambiance, le format de la course a également offert à Verstappen un défi inhabituel. Parti depuis l’arrière, il a dû remonter le peloton et s’appuyer sur ses réflexes pour se frayer un chemin parmi les très nombreux participants.

"Tout le contenu autour de l’événement était vraiment, vraiment sympa. Pour moi, c’était simplement un défi de manière générale : partir de l’arrière, dépasser, devoir répondre rapidement ou réagir rapidement, utiliser son instinct."

"C’est un peu comme une poussée d’adrénaline, et ça ne me dérange pas."