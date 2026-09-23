Alonso voit Bakou comme ’une opportunité de progresser’, Stroll est pessimiste

Aston Martin F1 apporte quelques nouveautés à Bakou, notamment une évolution destinée à réduire le poids de son AMR26, mais cela ne rassure pas pour autant les pilotes de l’équipe. Pour eux, c’est évidemment le déficit en vitesse de pointe qui va être difficile à surmonter pour la voiture, mais ils vont tenter de trouver des solutions et de limiter la casse, au cours d’un week-end qui s’annonce compliqué.

Fernando Alonso assure que comme à chaque Grand Prix, le team va tenter de faire des progrès et de mieux comprendre sa monoplace, pour aller chercher un peu de performance qui pourrait faire la différence entre une Q1 et une Q2.

"On verra, chaque week-end est une opportunité pour nous de progresser, il y a toujours une longue liste d’expériences que nous voulons tester en essais libres. Ce n’est pas différent ici, sur la maniabilité, sur le gain de poids, et on va essayer d’être compétitifs" a déclaré l’Espagnol.

Il a aussi répondu aux traditionnelles questions sur son avenir, alors que le flou autour de sa présence l’an prochain semble de plus en plus présent. Il a toutefois assuré que même s’il arrête de piloter en F1, cela ne marquera pas son retrait de la vie du sport automobile. Le WEC avec Aston Martin est donc bien dans ses options.

"J’ai eu quelques discussions [avec Lawrence Stroll et Adrian Newey], oui. Ca se passe toujours bien, ce sont de bonnes personnes. Mais je resterai dans les parages. Comme je l’ai dit à maintes reprises, je continuerai à piloter, que ce soit en Formule 1 ou dans d’autres catégories."

"Je ne sais pas vraiment, mais tant que je serai en Formule 1, je serai avec cette équipe, en pilotant ou sans piloter, parce que j’aime ce sport. La Formule 1, c’est ma vie, le sport automobile, c’est ma vie, et ce le sera toujours."

Lance Stroll assure de son côté qu’il n’a pas vraiment d’espoir de bon résultat pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou, puisqu’il pense que la perte de poids de la monoplace ne va pas changer grand chose.

"Pas beaucoup, ce sera surement une course difficile pour nous ce week-end. Il y a une longue ligne droite et l’on sait qu’on est en retard en termes de puissance moteur, donc on verra ce qu’on peut faire" a noté le Canadien

Questionné sur sa vision de la saison en cours, il reconnait vivre une année compliquée mais reste optimiste : "On essaie de tirer le maximum de chaque week-end, et on veut tirer le maximum de chaque opportunité."

"Cette année est moins plaisante car on est derniers à la plupart des courses, mais on croit toujours en le projet de se battre pour les podiums et les victoires et je trouve ça excitant. L’équipe a beaucoup de potentiel, elle est encore très jeune, et un jour ce sera une très belle équipe, c’est sûr."