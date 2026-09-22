Red Bull : Verstappen veut confirmer les progrès, Hadjar a hâte de se relancer à Bakou

Red Bull Racing aborde le Grand Prix d’Azerbaïdjan avec la configuration habituelle de son duo de pilotes, Isack Hadjar retrouvant le volant de la RB22 après avoir manqué les trois dernières courses en raison d’une blessure au poignet. Le Français a récupéré avec succès et reprendra l’action dès jeudi sur le circuit urbain de Bakou, tandis que Max Verstappen cherchera à prolonger la dynamique positive aperçue à Madrid.

Red Bull Racing possède une histoire particulièrement favorable en Azerbaïdjan, puisque l’écurie est le constructeur le plus victorieux de l’histoire du Grand Prix d’Azerbaïdjan avec cinq succès. Les deux seuls pilotes à avoir remporté plusieurs fois la course à Bakou sont d’ailleurs issus de ses rangs : Max Verstappen compte deux victoires, tout comme Sergio Pérez.

Le rendez-vous de Bakou intervient également dans un contexte historique pour Red Bull Racing. Le Grand Prix d’Azerbaïdjan sera le 431e départ de l’écurie en Formule 1, ce qui lui permet de dépasser Tyrrell et de prendre seule la cinquième place au classement des constructeurs comptant le plus de participations dans l’histoire de la discipline.

La course se disputera par ailleurs 27 ans jour pour jour après la dernière victoire de Ford avec la première incarnation de l’équipe qui allait donner naissance à Red Bull Racing. En effet, lors du Grand Prix d’Europe 1999, Johnny Herbert s’était imposé au volant d’une Stewart SF3 équipée d’un moteur Ford.

Le principal changement concerne toutefois le retour d’Isack Hadjar. Après une récupération jugée satisfaisante à la suite de sa blessure au poignet, le Français reprendra officiellement l’activité dès jeudi sur le circuit urbain de Bakou.

De son côté, Max Verstappen arrive à Bakou avec l’objectif de prolonger les progrès observés lors du précédent rendez-vous à Madrid. Le Néerlandais estime que le résultat obtenu dans la capitale espagnole doit servir de base pour poursuivre la progression de la monoplace.

"Madrid a été un bon résultat pour nous et l’équipe a travaillé dur pour capitaliser sur cette dynamique positive afin de s’assurer que nous maximisions les performances de la voiture à Bakou," explique Verstappen.

"Le circuit est composé de longues lignes droites, donc il faut une bonne efficacité, mais aussi suffisamment d’appui pour négocier les virages serrés, notamment dans le deuxième secteur."

Verstappen sait ainsi que le tracé de Bakou ne pardonne pas les approximations et demande une préparation particulièrement précise.

"C’est un circuit urbain technique et exigeant, mais il est passionnant à piloter. Nous avons réalisé de bons progrès avec la voiture au cours des dernières courses et nous avons de bons souvenirs ici."

"C’est également formidable qu’Isack se soit remis de sa blessure et qu’il soit de retour dans la voiture pour cette course." conclut le Néerlandais.

Pour Isack Hadjar, ce Grand Prix d’Azerbaïdjan marquera surtout la fin d’une période inhabituelle de sa jeune carrière. Le Français n’avait encore jamais connu une interruption aussi longue de son activité en compétition et reconnaît avoir vécu une période particulière depuis sa blessure.

"Je suis tellement impatient de retrouver ma voiture. Le dernier mois a été difficile pour moi ; c’est la première fois de ma vie que je ne cours pas et c’est une sensation étrange à laquelle il faut s’habituer," confie Hadjar.

"Dès que je me suis blessé, je me suis entièrement concentré sur ma récupération afin de pouvoir revenir le plus rapidement possible," explique-t-il.

"Je veux remercier Laurent Mekies et l’équipe pour leur patience pendant tout ce processus. Il était important de ne pas précipiter la décision et maintenant je me sens prêt à revenir à ce que je fais le mieux : piloter."

Le circuit de Bakou représente toutefois un défi immédiat pour un pilote qui retrouve la compétition après plusieurs semaines d’arrêt. Son tracé urbain particulier demande d’être immédiatement dans le rythme, sans véritable période d’adaptation.

"Bakou est un circuit unique et il faut être concentré dès le début du week-end," souligne Hadjar.

"Même si cela fait une assez longue période depuis la dernière fois où j’étais dans la voiture, ma séance sur le simulateur a été positive et j’ai hâte d’entrer directement dans le vif du sujet."