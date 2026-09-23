Wolff absent, 81 points d’avance pour Antonelli : Mercedes F1 entre dans la phase décisive

Mercedes F1 aborde le Grand Prix d’Azerbaïdjan au début d’une période particulièrement exigeante de la saison, mais sans Toto Wolff au bord de la piste. Le patron de l’écurie allemande ne sera pas présent à Bakou, alors que le calendrier remanié ouvre une séquence de courses très rapprochées qui pourrait avoir une influence majeure sur la lutte pour le championnat. Avec 81 points d’avance sur George Russell, Kimi Antonelli dispose d’une marge importante, mais Mercedes sait que cette période peut aussi bien consolider sa position qu’en modifier l’équilibre.

Wolff ne sera donc pas présent à Bakou pour accompagner son équipe. Le patron de l’équipe laissera une nouvelle fois ses responsabilités sur le terrain à Bradley Lord, qui avait déjà assuré cette fonction lorsque l’Autrichien avait choisi de manquer certains Grands Prix par le passé.

Cette absence intervient à un moment particulièrement chargé pour la Formule 1. Le calendrier remanié a notamment contribué à créer une séquence particulièrement exigeante, avec des courses rapprochées qui vont mettre les équipes à rude épreuve, aussi bien sur les circuits que dans leurs usines.

Wolff a lui-même souligné l’ampleur du défi avant cette période.

"Ce sera une période éprouvante pour toute l’équipe, aussi bien dans les usines que sur le circuit."

"Le temps de récupération entre les courses est très court, c’est pourquoi la préparation, la fiabilité et l’exécution opérationnelle deviennent encore plus importantes."

"Ce sont les moments où nous pouvons soit consolider notre position au championnat du monde, soit la perdre."

Pour Kimi Antonelli, cette période représente surtout l’occasion de défendre une avance de 81 points au championnat du monde.

L’Italien mène actuellement la lutte pour le titre devant son équipier George Russell et Lewis Hamilton. La succession de courses rapprochées pourrait même lui permettre de décrocher son premier titre mondial particulièrement tôt dans la saison s’il parvient à maintenir cette dynamique.

Antonelli ne semble toutefois pas particulièrement préoccupé par les exigences physiques liées à cet enchaînement. Le pilote Mercedes a expliqué avoir préparé cette éventualité dès le début de la saison.

"Physiquement, je me suis entraîné dur au début de la saison pour être prêt à affronter des moments difficiles comme celui-ci."

"Mon état actuel au volant constitue le principal indicateur à surveiller pour l’équipe et il est bon. Je ne ressens pas de fatigue particulière et notable, même si je sais que les deux prochains enchainements de trois courses seront exigeants."

"Mais je continue à me sentir très bien dans la voiture, ce qui est le plus important."

Mercedes devra néanmoins continuer à faire évoluer sa monoplace pour conserver son avantage. L’équipe n’a pas introduit de grande évolution aérodynamique depuis le mois de mai, mais de nouveaux développements sont attendus aux Grands Prix de Malaisie.

La situation d’Antonelli est également scrutée par Christian Klien. L’ancien pilote de Formule 1 estime que l’avance du jeune Italien est désormais particulièrement importante à ce stade du championnat.

"Qui va maintenant lui retirer le titre ?" a lancé le consultant de Servus TV an Autriche, avant de mettre en avant l’ampleur de l’écart accumulé par le pilote Mercedes.

"Nous sommes déjà dans la deuxième moitié de la saison, il compte 81 points d’avance sur Russell et 101 sur Hamilton. Ses performances ne vont pas chuter, Kimi a également bénéficié d’un moteur neuf depuis Monza."

Selon Klien, même une série particulièrement défavorable ne suffirait pas nécessairement à remettre immédiatement en cause la position d’Antonelli.

"Même s’il abandonne trois fois, rien ne se passera."