La F1 va raccourcir ses Grands Prix en 2027, la nouvelle distance révélée

La Formule 1 s’apprête à réduire la distance de ses Grands Prix à partir de 2027. Les équipes se sont entendues sur un principe visant à ramener la distance de course de référence de 305 à environ 290 kilomètres, soit près de trois à quatre tours en moins selon les circuits. Une conséquence directe des ajustements apportés aux unités de puissance, mais aussi d’un compromis destiné à éviter que certaines courses ne se transforment en épreuves de gestion excessive du carburant.

Le changement trouve son origine dans une évolution du règlement technique prévue pour 2027. La Formule 1 doit modifier ses règles afin de résoudre les problèmes liés à des monoplaces jugées trop limitées par leur consommation d’énergie. Dans ce cadre, les débits de carburant autorisés vont être augmentés l’an prochain afin de passer d’un ratio 50-50 à un ratio 58-42 entre le thermique et l’électrique (avant un 60-40 en 2028).

Sur le papier, cette évolution doit contribuer à améliorer le spectacle en permettant aux voitures de disposer de davantage d’énergie utilisable. Mais elle entraîne une conséquence très concrète pour les équipes : plus de carburant injecté dans le moteur signifie également davantage de carburant nécessaire pour parcourir la distance complète d’un Grand Prix.

Or, les écuries ont conçu leurs réservoirs en fonction des exigences du règlement 2026. Certaines d’entre elles avaient prévu de conserver leur châssis actuel pour la saison suivante et ne souhaitaient donc pas concevoir une toute nouvelle monoplace uniquement pour répondre aux nouvelles contraintes liées au carburant.

Une marge de manœuvre a ainsi été prévue dans le cadre du plafond budgétaire. Les équipes qui comptaient reconduire leur châssis pourront bénéficier d’une capacité de dépense supplémentaire afin d’effectuer les modifications nécessaires sur leurs voitures.

Parallèlement, une autre solution a été étudiée afin de limiter les conséquences du changement : réduire la distance que les monoplaces auraient à parcourir en course.

Trois tours de moins sur la plupart des circuits

Une fois la modification du débit de carburant actée, des discussions se sont ouvertes autour de la possibilité de raccourcir certains Grands Prix de quelques tours. Une autre évolution a également été envisagée : limiter les pilotes à un seul tour de formation avant de rejoindre la grille, contre la procédure actuelle.

Mais les discussions entre la FIA et les équipes ont rapidement fait apparaître un problème potentiel. Il aurait fallu déterminer au cas par cas quels Grands Prix devaient voir leur distance réduite.

Cette approche aurait pu créer une situation inhabituelle avec des distances de course différentes selon les épreuves. Surtout, elle risquait d’entraîner des conséquences indésirables sur le déroulement de certaines courses.

Il est notamment apparu qu’une partie des Grands Prix pourrait se transformer en véritables courses d’économie de carburant, les équipes devant alors gérer leur consommation pour parvenir au drapeau à damier avec les réserves nécessaires.

Face à ce risque, les discussions entre la FIA et les écuries ont abouti à une autre conclusion : plutôt que de modifier la distance de manière différente selon les circuits, il serait préférable d’instaurer une distance de référence identique pour tous les Grands Prix, comme c’est le cas actuellement.

Cette proposition a désormais reçu le soutien unanime des équipes. Les démarches sont donc engagées pour intégrer cette nouvelle disposition au règlement sportif de la Formule 1.

Le seuil des 305 kilomètres va disparaître

Depuis de très nombreuses années, le principe est relativement simple : la distance d’un Grand Prix correspond au nombre de tours nécessaire pour dépasser 305 kilomètres.

Il existe toutefois une exception notable, en dehors des situations particulières où une course débute derrière la voiture de sécurité : le Grand Prix de Monaco. En raison des caractéristiques spécifiques du circuit monégasque, l’épreuve est disputée sur une distance de 260 kilomètres.

À partir de 2027, tous les Grands Prix, à l’exception de Monaco, devraient donc être ramenés à environ 290 kilomètres.

Dans les faits, cela représentera généralement une réduction d’environ trois à quatre tours par rapport aux distances actuelles. Le changement ne concernera donc pas seulement quelques épreuves identifiées comme problématiques : le principe retenu est bien celui d’une réduction généralisée de la distance de course.

Cette décision est soutenue par les équipes, mais elle n’est pas encore officiellement inscrite dans le règlement.

Avant de devenir une règle effective, la modification doit encore suivre le processus réglementaire habituel de la Formule 1.

Les nouvelles dispositions doivent d’abord être proposées à la Commission F1, qui réunit les équipes, la FIA et la FOM. Si elles sont approuvées à ce niveau, elles devront ensuite être soumises à la ratification du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.

Ce n’est donc qu’après cette dernière étape que la réduction de la distance pourra être officiellement intégrée au règlement sportif 2027.

Pour l’heure, l’accord conclu entre les équipes porte uniquement sur la saison prochaine. Cette limitation dans le temps s’explique par le caractère particulier de la situation : la modification des règles concernant les unités de puissance intervient relativement tardivement et impose aux écuries un compromis pour 2027.

La réduction de la distance n’est toutefois pas nécessairement appelée à disparaître après une seule saison. Les équipes pourraient décider de conserver le seuil d’environ 290 kilomètres au-delà de 2027 si les évolutions supplémentaires prévues sur le débit de carburant pour 2028 génèrent à leur tour des difficultés.

La durée définitive de cette nouvelle règle dépendra donc en partie de la manière dont les unités de puissance en version 2027 et leurs contraintes énergétiques se comporteront en conditions réelles.