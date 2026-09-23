Leclerc dénonce le traitement réservé aux duels entre pilotes chez Ferrari

Charles Leclerc est revenu à Bakou sur les récentes polémiques avec son équipier chez Ferrari. Il estime que les affrontements en piste entre Lewis Hamilton et lui font l’objet d’une attention disproportionnée depuis qu’ils sont ensemble au sein de la Scuderia, un phénomène encore accentué par leur accrochage au départ du Grand Prix d’Italie. Le Monégasque reconnaît pourtant sans détour avoir dépassé les limites face au Britannique à Monza, mais considère que des situations comparables entre équipiers d’autres écuries n’ont pas suscité une analyse aussi persistante.

L’épisode le plus récent remonte donc au premier tour à Monza. Dans la chicane du départ, Leclerc s’était montré particulièrement agressif face à Hamilton, allant jusqu’à contraindre son équipier à sortir de la piste. Le pilote Ferrari avait déjà reconnu après la course avoir été trop loin dans cette bataille et ne cherche pas à revenir sur cette responsabilité.

"Le virage 2 à Monza est quelque chose dont j’ai répété à plusieurs reprises que nous ne voulions plus jamais voir cela se reproduire. Et, de mon côté, c’était aller trop loin," assure-t-il à nouveau à Bakou aujourd’hui.

Pour autant, Leclerc estime que Ferrari n’a pas nécessairement besoin de mettre en place des consignes détaillées afin de définir ce que ses deux pilotes peuvent ou ne peuvent pas faire lorsqu’ils se retrouvent roue contre roue. À ses yeux, les limites sont suffisamment évidentes.

"Oui, j’en ai déjà parlé. Je pense qu’il est assez clair que nous n’avons pas nécessairement besoin d’écrire des règles d’engagement pour ce genre de situations, je pense que les choses sont suffisamment claires."

Le Monégasque se montre en revanche beaucoup plus critique concernant le traitement réservé aux incidents impliquant les deux Ferrari. Selon lui, la couleur des monoplaces suffit à donner une dimension supplémentaire à chaque bataille entre les deux équipiers.

"Encore une fois, j’ai le sentiment que lorsqu’il s’agit des voitures rouges, on en parle trop et on analyse trop les choses, et ce n’est pas vraiment juste."

Pour étayer son propos, Leclerc a fait référence à ce qui s’est produit entre les pilotes McLaren et Mercedes dans les derniers tours du même Grand Prix. Selon lui, Ferrari n’était donc absolument pas la seule équipe de pointe à avoir vu ses pilotes se livrer à une bataille particulièrement musclée à Monza.

"À Monza, si vous regardez les quatre meilleures équipes, trois d’entre elles ont connu des batailles de ce genre, avec une voiture qui a terminé dans les graviers et l’autre proche. Et au bout du compte, la seule chose dont nous parlons encore aujourd’hui, c’est de la voiture rouge, ce qui, à mon avis, n’est pas juste."

Leclerc ne cherche cependant pas à présenter sa relation en piste avec Hamilton comme exempte de tout excès. Depuis que les deux hommes sont équipiers, chacun a selon lui pu dépasser ponctuellement ce qui était acceptable dans leurs duels. L’essentiel réside alors dans leur capacité à en discuter directement après les faits.

"Bien sûr, il y a eu des moments où je suis allé trop loin, où Lewis est allé trop loin, mais je pense que la clé dans ce genre de situation est d’en discuter."

Arrivé comme titulaire chez Ferrari en 2019, Leclerc connaît désormais parfaitement l’environnement particulier entourant la Scuderia. Chaque geste, chaque déclaration et chaque affrontement entre ses pilotes peut rapidement prendre des proportions importantes, avec des conclusions qu’il juge parfois éloignées de la réalité vécue à l’intérieur de l’équipe.

"Je suis chez Ferrari depuis 2019 maintenant et je sais à quel point tout ce que nous faisons est suranalysé, fait l’objet de trop de discussions et, très souvent, les conclusions qui sont tirées après ce genre de batailles sont les mauvaises."

"Nous voulons tous les deux gagner"

Pour Leclerc, la meilleure manière de comprendre la relation entre les deux pilotes Ferrari consiste donc simplement à écouter ce qu’ils se disent directement.

"Il suffit de parler avec moi ou Lewis pour comprendre. Nous faisons cela depuis toujours. Nous voulons tous les deux gagner et il y a de la compétition, mais nous voulons également gagner en tant qu’équipe et faire en sorte que Ferrari finisse par l’emporter. C’est donc cela, la priorité."

"J’aime me battre avec Lewis et c’est justement ce qui est passionnant en Formule 1 : pouvoir se battre contre les meilleurs, et Lewis en fait clairement partie. Pour moi, c’est donc un grand défi, mais j’y prends du plaisir."