Verstappen veut toujours ’arracher une victoire’ et compte sur une RB22 ’plus stable’

Max Verstappen ne sait pas si Red Bull sera compétitive ce week-end au Grand Prix d’Azerbaïdjan, mais il est convaincu que le podium peut être un objectif pour lui et son équipe avec la RB22. Les rues de Bakou offrent une configuration intéressante et des rebondissements qui pourraient l’aider à se mettre en valeur au fil du week-end, et à signer un nouveau bon résultat ce samedi en course.

Le quadruple champion du monde ne veut pas non plus faire de prédictions trop optimistes mais il espère terminer dans le top 3, voire avoir une chance d’aller chercher un premier succès cette saison, qu’il n’a toujours pas atteint.

"C’est toujours très difficile de savoir avant que le week-end ne commence à quel point on peut être compétitif, mais je suis excité. J’espère que nous pourrons être dans ce groupe à lutter pour le podium car les dernières courses se sont plutôt bien passées" a déclaré Verstappen.

"Bien sûr, je veux gagner au lieu de me joindre aux célébrations du podium. J’espère que nous pourrons quand même gagner une course cette année mais je sais que c’est difficile. Je pense qu’à ce stade, il s’agit toujours d’arracher une victoire."

"Je pense qu’il n’y a pas vraiment eu de course où l’on a eu l’impression d’avoir une vraie chance en termes de course. Même lors des deux derniers podiums que nous avons eus, si l’on regarde le rythme de course, nous avons été la plupart du temps le quatrième meilleur rythme."

"Je pense que nous avons maximisé de nombreux résultats, nous avons fait du bon travail avec la stratégie en vous plaçant à un endroit au premier tour où il est difficile de dépasser. Ça s’améliore, la voiture est probablement un peu plus stable ces derniers week-ends, mais elle n’est pas assez rapide donc nous devons travailler pour améliorer la voiture dans l’ensemble."

Interrogé sur les résultats de Kimi Antonelli et sur la manière dont l’Italien a réussi à hausser son niveau de jeu cette année, le Néerlandais ne pense pas que le pilote Mercedes F1 fasse quelque chose de particulier.

"Je ne pense pas qu’il y ait de secret, c’est juste un très bon pilote. Quand on est un très buon pilote, on finit par se battre à l’avant et si votre voiture est également capable de le faire."

"Mais on peut déjà voir que lors des dernières courses, McLaren est très fort aussi. Ils n’ont pas toujours été en mesure d’optimiser leur résultat, que ce soit de leur propre fait ou à cause de la malchance comme lors de la dernière course.

"Mais je vois encore de vraies batailles, et bien sûr Ferrari sur certains circuits est très fort. Ce n’est donc pas toujours acquis, mais Mercedes est l’équipe à battre disons-le, mais Kimi a toujours été performant et essaie d’optimiser son résultat en course."

De bons mots que l’Italien a remercié avec ses propres louanges.

"Merci à Max ! Max, ce que j’apprécie chez lui, c’est qu’il a une vision incroyable de la course et du placement de la voiture. En très peu de temps, il est capable de parfaitement lire une situation et de trouver une ouverture pour gagner une position."

"Avec Max, il y a toujours une part d’inconnu, surtout lors des essais libres. On ne connaît jamais son véritable potentiel, car au moment décisif, il parvient toujours à trouver ce petit quelque chose en plus. C’est fascinant à observer."

Chez Red Bull, de l’autre côté du garage, Isack Hadjar sera de retour ce week-end à Bakou après trois courses d’absence durant lesquelles il a été remplacé par Liam Lawson. Pour Verstappen, c’est une très bonne nouvelle, qui va aider Red Bull tout au long du week-end et pour les prochaines courses.

"C’est un retour à la normale, on en est contents dans l’équipe et Racing Bulls en est surement contente aussi pour revenir à sa structure de base. Et c’est bien aussi pour Isack qu’il puisse revenir dans la voiture."

La prolongation de contrat du Français pour 2027 est aussi accueillie avec plaisir par Max : "Cela a du sens de l’annoncer, c’est bien pour tout le monde. On s’entend très bien et c’est bien d’avoir cette confirmation car on peut se concentrer sur la suite."