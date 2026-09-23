Haas F1 aurait tranché : Ocon ne sera pas conservé, son remplaçant déjà connu

L’avenir d’Esteban Ocon chez Haas semble désormais sérieusement compromis et Rafael Câmara apparaît comme le principal candidat pour récupérer son baquet en 2027. Alors que le Français a lui-même annoncé être désormais "libre" sur le marché des pilotes et discuter avec plusieurs équipes, il est admis depuis ce soir que Haas aurait déjà décidé de ne pas prolonger son contrat. À seulement 21 ans, Câmara possède pour sa part un profil particulièrement intéressant pour l’écurie américaine : membre de la filière Ferrari, champion de Formule 3 en 2025 et actuellement deuxième du championnat de Formule 2 dès sa première saison.

Le contrat d’Ocon avec Haas arrive à son terme à la fin de la saison 2026 et tout indique désormais que leur collaboration s’arrêtera à cette échéance.

Le Français de 30 ans avait déjà été battu de justesse par son équipier débutant Ollie Bearman la saison dernière. Mais l’écart de performance entre les deux hommes s’est sensiblement creusé cette année, dans le contexte d’une campagne 2026 difficile pour Haas.

Avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan de ce week-end, Ocon a d’ailleurs publiquement déclaré plus tôt ce jour être un "agent libre", confirmant dans le même temps qu’il discutait avec d’autres équipes de Formule 1 afin d’étudier les possibilités qui pourraient s’offrir à lui pour 2027.

Son baquet était menacé depuis quelque temps et un favori se détache désormais nettement pour lui succéder : Rafael Câmara. Selon les dernières informations qui ont circulé à Bakou dans le paddock ce soir, c’est lui qui a été choisi par Ayao Komatsu et Gene Haas pour remplacer le Français.

Câmara, une ascension particulièrement rapide

Le Brésilien de 21 ans dispute actuellement sa première saison en Formule 2 et occupe déjà la deuxième place du championnat. Sa progression dans les catégories de monoplaces a été particulièrement impressionnante. Câmara a remporté le championnat d’Europe de Formule Régionale en 2024 avant d’accéder à la Formule 3 en 2025, où il a décroché le titre dès sa première tentative.

Passé en F2 cette année, il a déjà remporté deux courses principales et ne compte que sept points de retard sur Nikola Tsolov, membre de la filière Red Bull et actuel leader du championnat. Trois manches sont encore programmées avant la fin de la saison.

S’il parvenait à renverser Tsolov et à décrocher le titre, Câmara intégrerait un cercle extrêmement restreint. Seuls cinq autres pilotes ont réussi à remporter successivement la F3 – ou son prédécesseur, le GP3 – puis la F2 – anciennement GP2 – au cours de deux saisons consécutives.

Quatre pilotes actuellement présents sur la grille de Formule 1 ont réalisé cet exploit : Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri et Gabriel Bortoleto. Leonardo Fornaroli, pilote de réserve McLaren, appartient lui aussi à cette liste.

Le profil de Câmara présente un autre avantage majeur pour Haas : le Brésilien est membre de la Ferrari Driver Academy. Les liens techniques étroits entre Ferrari et Haas pourraient faciliter son arrivée ainsi que celle d’un bon budget. Les deux structures collaborent depuis les débuts de l’équipe américaine en Formule 1 et Câmara est déjà parfaitement intégré à l’environnement du constructeur italien.

Si le Brésilien devait effectivement remplacer Ocon et devenir l’équipier de Bearman en 2027, Haas alignerait ainsi deux pilotes issus de la filière Ferrari.

Câmara a par ailleurs déjà eu l’occasion de travailler directement avec l’écurie américaine. À la fin du mois d’août, il a participé à un essai privé organisé par Haas à Portimão. Il n’était pas le seul pilote évalué à cette occasion. Leonardo Fornaroli, Ryo Hirakawa et Jack Doohan ont également pris part à ces essais, Haas étudiant plusieurs possibilités pour composer son duo de pilotes la saison prochaine.

Officiellement, l’écurie américaine reste "peu pressée de prendre sa décision". Câmara serait toutefois bien en tête de liste pour succéder à Ocon, ses performances ayant convaincu aussi bien Ferrari que Haas.

Ocon aurait déjà été informé de son départ

Les dernières informations circulant dans le paddock vont donc plus loin : Ocon ne devrait pas courir pour Haas lors de la saison 2027 et quitterait l’équipe à l’issue de la campagne actuelle. Le Français aurait même déjà été informé de cette décision, ce qui expliquerait son attitude assez renfermée lors de la journée presse tout à l’heure.

Interrogé directement sur la possibilité de poursuivre malgré tout avec Haas, le Français s’était montré particulièrement laconique : "Nous verrons."

Les premières spéculations concernant une possible séparation entre Haas et Ocon étaient apparues plus tôt dans la saison. Aux alentours du Grand Prix du Canada, en mai, le directeur de l’équipe Ayao Komatsu avait pourtant catégoriquement rejeté ces rumeurs.

Dès le mois de juin, la situation avait toutefois commencé à évoluer dans la direction précédemment démentie. Aux alentours du Grand Prix d’Autriche, les médias rapportaient pour la première fois qu’il devenait de plus en plus probable qu’Ocon ne soit finalement pas conservé.

La décision de Haas reposerait sur de nombreux facteurs, dont plusieurs échappent au contrôle du pilote lui-même. Ocon a notamment connu sa part de malchance cette saison ainsi que différents problèmes avec sa VF-26, dans une campagne globalement compliquée.

Aston Martin comme principale porte de sortie ?

L’avenir d’Ocon en Formule 1 reste désormais à déterminer, mais le Français n’estimerait pas son histoire dans la discipline terminée.

Selon des sources proches du pilote, Ocon considère qu’il a encore des choses à accomplir en F1. Les possibilités de disposer d’un baquet de titulaire en 2027 sont néanmoins limitées.

Aston Martin demeure l’une des pistes potentielles.

L’avenir de Fernando Alonso pourrait avoir une influence directe sur cette possibilité. Si le double champion du monde décidait de prendre sa retraite de la F1 à la fin de la saison, Ocon pourrait devenir une alternative crédible pour récupérer le baquet disponible au sein de l’équipe basée à Silverstone.

Une retraite d’Alonso à l’issue de 2026 reste toutefois considérée comme peu probable. Dans ce cas, une autre possibilité pourrait consister pour Ocon à accepter un rôle de troisième pilote chez Aston Martin, assorti d’une option lui permettant éventuellement de retrouver un baquet de titulaire en 2028.

Le Français a confirmé être en discussions avec plusieurs interlocuteurs et les échanges avec Aston Martin seraient bien en cours.

Un détail n’est d’ailleurs pas passé inaperçu dans le paddock de Bakou : Ocon a été aperçu en pleine discussion avec Lance Stroll, dont il est un bon ami.

Nous pourrions en savoir plus dès demain : Ayao Komatsu est un des trois directeurs invités à la conférence de presse de la FIA qui se déroule entre les Libres 1 et les Libres 2.