La F1 tease un mystérieux événement de lancement sur 3 jours pour 2027

La Formule 1 pourrait renouer avec un concept qui avait suscité de nombreuses critiques lors de sa précédente édition. La discipline semble en effet préparer un lancement collectif de la saison 2027, avec un événement de trois jours annoncé pour les 18, 19 et 20 février. Si le lieu et le format restent encore inconnus, une courte vidéo publiée par les réseaux sociaux officiels de la F1 laisse fortement penser que l’Italie accueillera ce nouveau rendez-vous.

La Formule 1 a commencé à entretenir le mystère autour du lancement de sa saison 2027. Les réseaux sociaux officiels de la discipline ont publié une courte vidéo promotionnelle annonçant un événement prévu sur trois jours, du 18 au 20 février.

La séquence est accompagnée des messages "Préparez-vous pour le lancement de la saison" et "Tout reste à jouer", sans toutefois apporter davantage de précisions sur le contenu du rendez-vous.

La vidéo laisse néanmoins apparaître un indice particulièrement intéressant : l’Italie semble être mise en évidence dans les images. Tout porte donc à croire que le pays pourrait accueillir l’événement, même si la Formule 1 n’a pour l’heure confirmé ni le lieu exact, ni le format retenu.

La discipline s’est contentée de conclure son message par une formule volontairement mystérieuse : "Quelque chose de spécial arrive."

Cette annonce rappelle immédiatement la précédente tentative de la Formule 1 de réunir l’ensemble du plateau pour un lancement commun. En février 2025, la discipline avait organisé le F1 75 Live à l’O2 de Londres, à l’occasion des 75 ans du Championnat du monde.

L’événement avait rassemblé l’intégralité de la grille dans le cadre d’un spectacle particulièrement ambitieux et fortement médiatisé. Les dix écuries et leurs pilotes avaient été réunis au cours d’une soirée unique destinée à lancer officiellement la saison 2025.

Mais cette initiative avait reçu un accueil pour le moins contrasté. Le caractère très spectaculaire de la soirée avait suscité de nombreuses critiques, tandis que l’événement avait également été abondamment moqué par une partie du public et des observateurs.

Deux ans plus tard, la Formule 1 semble donc prête à remettre au goût du jour le principe d’un lancement collectif, cette fois sous la forme d’un rendez-vous étalé sur trois jours.

À ce stade, aucune indication officielle ne permet toutefois de savoir si le concept prévu pour 2027 reprendra la formule très scénarisée du F1 75 Live ou s’il adoptera une approche différente, en combinaison avec des essais privés par exemple puisque trois jours sont prévus. L’Italie suggérée par la vidéo reste aussi un lieu à confirmer.

La Formule 1 n’a encore fourni aucun détail supplémentaire, laissant simplement planer la promesse d’un événement présenté comme "spécial". Mais nous devrions être rapidement fixés : en général, la F1 tease ses annonces au maximum 24 heures avant. Réponse dans la journée donc ?