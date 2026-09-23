Hamilton ne veut pas d’une finale à Imola : ’pas le meilleur choix’

Lewis Hamilton espère que la Formule 1 pourra maintenir ses deux dernières épreuves prévues au Moyen-Orient et terminer sa saison au Qatar et à Abu Dhabi, malgré les incertitudes persistantes concernant la situation dans la région. Alors que la discipline retarde autant que possible sa décision définitive et qu’Imola apparaît comme la solution de remplacement, le pilote Ferrari préférerait conserver le calendrier initial, tout en reconnaissant ne pas disposer de toutes les informations nécessaires pour évaluer les risques.

La situation au Moyen-Orient demeure incertaine en raison de la guerre impliquant les États-Unis et Israël face à l’Iran. Le conflit a déjà eu des conséquences directes sur le calendrier et les déplacements de la Formule 1 cette saison, perturbant notamment les voyages vers Melbourne pour la manche d’ouverture du championnat.

Les Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite avaient ensuite été reportés au mois d’avril. Si l’épreuve de Bahreïn a finalement trouvé une solution de remplacement avec l’organisation de son Grand Prix sur le circuit international de Sepang, en Malaisie, dès le week-end prochain, le déplacement annuel à Djeddah a quant à lui été définitivement annulé.

Le problème reste désormais entier concernant la fin du championnat. La Formule 1 doit théoriquement retourner dans la région pour conclure sa saison avec les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi, mais leur maintien est loin d’être assuré.

Hamilton, pour sa part, aimerait effectuer ces deux déplacements.

"Personnellement, je veux y aller. J’adore aller au Moyen-Orient. D’après ce que j’ai lu, je pense que la situation semble correcte là-bas, si on parle de ces deux lieux en particulier."

La Formule 1 cherche néanmoins à repousser sa décision jusqu’au dernier moment possible afin de disposer d’une vision plus précise de la situation. D’autres championnats ont déjà choisi une approche différente en supprimant de leurs propres calendriers certaines manches prévues au Moyen-Orient en fin de saison.

Dans ce contexte, l’hypothèse d’une annulation des deux rendez-vous de F1 reste sérieusement envisagée, même si aucune décision définitive n’a encore été prise.

Hamilton reconnaît d’ailleurs que son souhait personnel ne peut pas se substituer à une véritable évaluation des risques.

"Je ne dispose pas de toutes les informations, donc je ne sais pas quels sont les niveaux de risque."

"Je fais confiance à Stefano [Domenicali, le PDG de la F1] pour prendre la bonne décision pour le sport, mais j’espère vraiment que nous pourrons y aller."

En cas d’annulation, Imola est la solution permettant à la Formule 1 de remplacer les deux épreuves du Moyen-Orient. Le circuit italien pourrait ainsi récupérer le créneau laissé vacant par Abu Dhabi.

Une arrivée d’Imola aussi tard dans l’année créerait cependant plusieurs difficultés.

"Terminer en plein hiver à Imola ne serait peut-être pas la meilleure chose du point de vue de la météo," lance le pilote Ferrari.

Hamilton apprécie le tracé italien, mais souligne également une autre faiblesse qui pourrait peser dans le choix d’en faire le théâtre d’une finale de championnat : les possibilités limitées de dépassement.

"C’est un magnifique circuit, mais ce n’est pas un tracé sur lequel nous allons pouvoir effectuer beaucoup de dépassements."

Le pilote Ferrari préférerait donc voir la Formule 1 conserver autant de courses que possible plutôt que de réduire le nombre total d’épreuves en cette fin de saison.

"Et en ce qui me concerne, plus il y a de courses, mieux c’est."