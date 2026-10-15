La FIA met fin à une astuce de Red Bull copiée par Audi F1

Alors que Red Bull a retrouvé le chemin de la victoire avec Max Verstappen, une solution aérodynamique développée par l’écurie autrichienne va être remise en cause par la FIA. La Fédération internationale de l’automobile a décidé de modifier son règlement technique pour 2027 afin de refermer une faille exploitée au niveau des pontons et des supports de plancher. Cette interprétation réglementaire, également reprise par Audi, permettait de créer des arêtes particulièrement prononcées pour améliorer la circulation de l’air vers l’arrière de la monoplace.

Red Bull devra revoir une partie de sa conception aérodynamique pour la saison 2027. L’écurie de Milton Keynes a en effet exploité une particularité du règlement technique qui lui permettait d’adopter une géométrie de carrosserie normalement interdite par les contraintes imposées aux pontons.

Cette solution repose sur une exemption concernant les supports de plancher, de fines pièces structurelles destinées à stabiliser la partie inférieure de la monoplace. Ces éléments jouent un rôle important dans le maintien de la rigidité du plancher, une zone essentielle pour la production d’appui aérodynamique sur les F1 actuelles.

Le règlement accordait jusqu’ici une certaine liberté de conception aux endroits où ces supports traversent la carrosserie (voir la photo détaillée sous l’article). Red Bull a exploité cette disposition pour créer une arête de ponton nettement plus vive que ce qu’autorisent normalement les règles relatives aux rayons de courbure des surfaces de carrosserie. Cette particularité permet ainsi de contourner certaines restrictions géométriques sans enfreindre formellement la réglementation en vigueur.

Le concept développé par Red Bull n’est pas resté figé au cours de la saison. L’écurie a continué à le perfectionner, notamment avec son ensemble d’évolutions introduit lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, à Bakou.

Cette évolution a contribué à améliorer la précision avec laquelle les flux d’air sont dirigés vers la partie arrière du plancher. L’objectif d’une telle solution est de mieux contrôler l’écoulement aérodynamique autour des pontons et d’optimiser le fonctionnement des surfaces situées en aval. Sur les monoplaces modernes, la gestion de ces flux constitue un facteur déterminant pour obtenir un niveau d’appui élevé tout en limitant les perturbations aérodynamiques.

L’intérêt de cette interprétation réglementaire n’a d’ailleurs pas échappé à la concurrence. Audi a ensuite repris le même principe sur sa propre monoplace, démontrant que la solution pouvait être adaptée à une autre architecture aérodynamique.

Mais cette liberté de conception ne va pas survivre à la prochaine évolution du règlement.

La FIA va modifier l’article C3.5.14 pour 2027

La FIA entend désormais refermer cette faille réglementaire en modifiant l’article C3.5.14 du règlement technique à compter de la saison 2027.

Le changement doit empêcher les écuries d’utiliser l’exemption accordée aux supports de plancher pour contourner les exigences habituelles concernant les rayons de courbure de la carrosserie. Autrement dit, les équipes ne pourront plus profiter du passage de ces éléments structurels pour créer des arêtes de pontons plus prononcées que celles normalement autorisées.

Red Bull et Audi devront donc adapter leurs conceptions si elles souhaitent conserver les principes aérodynamiques actuels. Cela pourrait notamment les obliger à adoucir les arêtes particulièrement vives de leurs pontons afin de respecter les nouvelles contraintes géométriques.

Le concept ne serait pas nécessairement abandonné dans son intégralité, mais sa réalisation devra évoluer pour rester conforme à la réglementation.

Une décision sans lien direct avec les victoires de Verstappen

Le calendrier de cette modification pourrait naturellement susciter des interrogations, puisque Red Bull vient de retrouver une dynamique particulièrement favorable. Max Verstappen a en effet renoué avec la victoire et enchaîné deux succès consécutifs, confirmant les progrès de son écurie dans cette dernière partie de saison.

L’ensemble d’évolutions introduit à Bakou, qui comprenait notamment un perfectionnement de cette solution aérodynamique, fait partie des développements récents de la monoplace autrichienne. Toutefois, la décision de la FIA ne constitue pas une réaction aux dernières victoires de Red Bull. Il s’agit plutôt d’une intervention réglementaire classique, destinée à supprimer une possibilité de contournement une fois que plusieurs équipes ont commencé à l’exploiter.

Red Bull pourra continuer à utiliser cette solution tant qu’elle demeure conforme au règlement 2026, mais devra anticiper les nouvelles contraintes pour la conception de sa monoplace de 2027. Audi se retrouve dans une situation similaire, après avoir adopté le principe développé initialement par l’écurie autrichienne.