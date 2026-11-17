La Formule E s’apprête à franchir un cap spectaculaire avec l’arrivée de ses nouvelles monoplaces Gen4. Lors des essais organisés sur le circuit de Jarama, en Espagne, les premiers chronos ont révélé un gain de performance considérable par rapport à la génération précédente, avec près de neuf secondes gagnées au tour. La discipline électrique annonce même une amélioration moyenne de dix secondes en conditions de qualifications. Des progrès qui impressionnent jusque dans les rangs des anciens pilotes de Formule 1, certains ayant décrit la Gen4 comme la voiture la plus rapide qu’ils aient jamais pilotée.

La nouvelle génération de monoplaces de Formule E commence à dévoiler son potentiel, et les premiers résultats des essais espagnols témoignent d’une évolution majeure des performances.

Sur le circuit de Jarama, les nouvelles Gen4 ont réalisé des chronos nettement inférieurs à ceux enregistrés par les voitures de la génération précédente.

Lors de la journée d’essais de lundi, le meilleur temps a été près de neuf secondes plus rapide que le record du tour en course établi par l’ancienne génération sur ce même tracé au mois de mars.

Un écart particulièrement important, même si la comparaison concerne deux séances disputées dans des conditions différentes, avec d’un côté un meilleur chrono d’essais et de l’autre une référence enregistrée en course.

La Formule E estime néanmoins que cette progression ne constitue pas un cas isolé.

Selon les projections de la discipline, les nouvelles monoplaces devraient être en moyenne dix secondes au tour plus rapides que leurs devancières en conditions de qualifications.

Une évolution considérable qui promet de transformer les performances et les sensations de pilotage dans le championnat du monde électrique.

Un bond de performance inédit pour la Formule E

L’arrivée de la génération Gen4 représente l’une des évolutions techniques les plus importantes de l’histoire de la Formule E.

Depuis la création du championnat, les différentes générations de monoplaces ont progressivement amélioré leurs performances, mais les premiers essais de la nouvelle voiture laissent entrevoir un changement d’échelle.

Sylvain Filippi, directeur de l’équipe Envision Racing, considère d’ailleurs que le passage de la Gen3 à la Gen4 constitue une avancée sans précédent dans la discipline.

Interrogé par le média spécialisé dans les technologies T3, il s’est montré particulièrement enthousiaste concernant les performances et les sensations offertes par la nouvelle monoplace.

"Le passage de la Gen3 à la Gen4 représente, et de très loin, le plus grand bond en avant en matière de performances pures, de chronos et de spectacle dans son ensemble", a déclaré Filippi.

Pour le responsable d’Envision Racing, cette évolution ne se limite donc pas à une simple amélioration des temps au tour.

Elle devrait également modifier la manière dont les pilotes abordent les circuits et contribuer à renforcer l’intensité du spectacle en piste.

Le gain de performance annoncé par la discipline, de l’ordre de dix secondes au tour en qualifications, donne en tout cas une idée de l’ampleur du changement attendu.

Même d’anciens pilotes de F1 impressionnés par la Gen4

L’un des éléments les plus marquants de ces premiers essais concerne les réactions des pilotes ayant pris le volant de la nouvelle monoplace.

Selon Sylvain Filippi, plusieurs d’entre eux ont été particulièrement impressionnés par la vitesse de la Gen4, y compris des pilotes disposant d’une expérience en Formule 1.

Certains auraient même affirmé n’avoir jamais piloté une voiture aussi rapide au cours de leur carrière.

"Les pilotes sont revenus, y compris ceux qui ont couru en Formule 1, en disant que c’était la voiture la plus rapide qu’ils aient jamais pilotée."

Une déclaration particulièrement forte, même si Filippi ne précise pas quels pilotes ont tenu ces propos, ni les monoplaces auxquelles ils faisaient référence.

La comparaison avec la Formule 1 doit toutefois être replacée dans son contexte : les performances de la Gen4 ne peuvent pas encore être directement assimilées à celles des monoplaces de F1 actuelles sur la seule base de ces déclarations.

Les chronos réalisés à Jarama montrent avant tout une progression considérable par rapport à la précédente génération de Formule E. Et la F1 n’a pas roulé à Jarama depuis des dizaines d’années. Pour des comparaisons plus directes, il faudra encore attendre les premières courses à Mexico et Austin en janvier et février.

Mais le fait que des pilotes ayant connu la catégorie reine décrivent la nouvelle monoplace comme particulièrement rapide souligne l’importance de cette évolution.