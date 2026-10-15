La F1 confirme qu’Imola est prêt, le Qatar et Abu Dhabi de plus en plus sous pression

L’incertitude autour de la fin de saison 2026 de Formule 1 pourrait refaire surface alors que la situation sécuritaire au Moyen-Orient connaît une nouvelle dégradation. Malgré la volonté affichée par Stefano Domenicali de maintenir les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi, Imola reste mobilisée comme solution de remplacement en cas de force majeure. Les dernières tensions dans la région relancent les interrogations sur la tenue des deux dernières manches du championnat, tandis que le MotoGP, confronté à un déplacement au Qatar dès le mois de novembre, surveille également la situation avec inquiétude.

La Formule 1 espérait avoir dissipé les doutes concernant la conclusion de son championnat 2026, mais les derniers développements au Moyen-Orient rappellent que le maintien des Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi reste étroitement lié à l’évolution des conditions de sécurité.

Stefano Domenicali avait récemment affirmé que la décision de conserver les deux épreuves au calendrier avait été prise.

Dans un entretien accordé au Financial Times, le président-directeur général de la Formule 1 a cette fois confirmé le secret de Polichinelle : l’existence d’une solution de secours en Italie mobilisable au dernier moment

"Imola est le circuit qui, en cas de force majeure avant une certaine date, serait prêt à accueillir la course."

Cette déclaration montre que, malgré la confirmation du programme initial, les responsables du championnat conservent la possibilité de modifier le calendrier si la situation l’exige. Et donc finir la saison avec au moins 5 courses au lieu de 4.

Le circuit Enzo e Dino Ferrari, qui ne figure plus au calendrier régulier de la F1, demeure ainsi disponible pour organiser une épreuve de remplacement dans un délai relativement court.

Une nouvelle escalade relance les inquiétudes

L’éventualité d’un recours à Imola prend une nouvelle dimension avec la dégradation récente de la situation sécuritaire dans la région. Une nouvelle escalade a notamment été marquée par une frappe de missile ayant provoqué un incendie dans une installation du groupe pétrolier Saudi Aramco, à Dhahran, en Arabie saoudite.

Le site se trouve à environ 165 kilomètres du circuit international de Losail, au Qatar. Cet incident ravive les interrogations concernant les conditions dans lesquelles les équipes, les pilotes, les organisateurs et les spectateurs pourraient se rendre dans la région pour les dernières courses de l’année.

Même si la Formule 1 a réaffirmé son intention de maintenir les deux Grands Prix, une nouvelle détérioration des conditions de sécurité pourrait conduire les responsables du championnat à réévaluer leur décision. La question ne concerne pas uniquement la tenue des courses elles-mêmes, mais également les déplacements du personnel, le transport du matériel et l’organisation logistique des événements.

Les équipes attendaient une décision à la mi-octobre

Les écuries avaient déjà été informées qu’une clarification devait intervenir autour de la mi-octobre... soit aujourd’hui ou demain.

Le directeur de Haas, Ayao Komatsu, a expliqué que Stefano Domenicali souhaitait communiquer une décision suffisamment tôt pour permettre aux équipes de préparer leurs déplacements.

"Je crois que Stefano avait l’intention de nous communiquer une décision d’ici la mi-octobre, afin que nous sachions tous exactement quelle est la situation."

"Je crois qu’Imola se prépare à accueillir l’événement si nous devions courir là-bas."

Le MotoGP confronté au même problème dès novembre

La Formule 1 n’est pas le seul championnat international à suivre attentivement l’évolution de la situation. Le MotoGP doit lui aussi se rendre au Qatar, avec un Grand Prix reprogrammé du 6 au 8 novembre.

Cette échéance plus rapprochée oblige les responsables de la discipline à évaluer rapidement les conditions dans lesquelles l’événement pourrait se dérouler.

Présent en Indonésie, Carlos Ezpeleta, l’un des dirigeants du championnat MotoGP, a confirmé que la situation faisait l’objet d’une surveillance permanente.

"Nous suivons la situation de très près."

"Nous nous préparons à aller au Qatar, mais évidemment, la sécurité et le bien-être de l’ensemble du personnel et des spectateurs constituent notre priorité absolue."

La position officielle du MotoGP reste donc similaire à celle de la Formule 1 : maintenir les épreuves prévues tant que les conditions le permettent, tout en conservant la possibilité de revoir les plans si nécessaire.

Du côté des pilotes, les réactions traduisent cependant une certaine inquiétude. Francesco Bagnaia estime notamment que les organisateurs doivent examiner tous les éléments susceptibles d’affecter la sécurité des participants avant de confirmer définitivement le déplacement.

"Si notre sécurité est réellement une priorité, alors tous les aspects doivent être examinés attentivement."

Álex Márquez reconnaît pour sa part ne pas savoir si le déplacement aura effectivement lieu, malgré les préparatifs déjà engagés.

"Est-ce qu’on y va ou pas ? J’ai mon billet, mais je ne sais pas si nous allons y aller," a-t-il admis.

Pedro Acosta a adopté un ton plus fataliste, rappelant que les pilotes sont avant tout engagés pour participer aux courses inscrites au calendrier.

"Nous sommes engagés pour cela, pour aller courir."

"S’ils larguent une bombe, espérons qu’elle ne tombera pas à proximité."