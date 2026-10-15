’Peut-être à Las Vegas’ : Russell annonce une nouvelle pénalité moteur en vue

George Russell devrait une nouvelle fois être pénalisé sur la grille de départ avant la fin de la saison 2026 de Formule 1. Mercedes prévoit toujours d’introduire une unité de puissance évoluée pour lui, mais son calendrier a évolué après les problèmes mécaniques rencontrés par le Britannique en Malaisie et le remplacement effectué à Singapour. Las Vegas apparaît désormais comme l’option privilégiée, tandis que l’écurie allemande espère également progresser grâce à son ensemble d’évolutions aérodynamiques, qui devrait équiper les deux W17 dès le Grand Prix des États-Unis à Austin.

La fin de saison de George Russell pourrait être compliquée par une nouvelle pénalité moteur. Mercedes continue en effet de préparer l’introduction d’un élément amélioré de son unité de puissance, dont l’utilisation devrait entraîner un recul sur la grille de départ.

Initialement, l’écurie allemande avait envisagé de procéder à ce changement dès le Grand Prix des États-Unis, à Austin. Cela pourrait être le cas pour Kimi Antonelli. Mais la situation a évolué pour Russell après sa panne moteur subie lors du Grand Prix de Malaisie, puis le remplacement de son unité de puissance à Singapour.

Ces événements ont contraint Mercedes à revoir son calendrier, avec l’objectif de choisir un circuit sur lequel une pénalité serait moins pénalisante pour les ambitions sportives du Britannique.

Russell a confirmé que Las Vegas constituait désormais une possibilité sérieuse.

"Cela se produira probablement plus tard dans la saison, peut-être à Las Vegas. Comme je l’ai dit (à Singapour), cela finira par arriver à un moment donné."

"Avec le moteur neuf monté à Singapour, nous avons désormais la possibilité de saisir cette opportunité quand nous le souhaitons, et nous choisirons des circuits un peu plus propices aux dépassements."

Le circuit urbain du Nevada présente plusieurs caractéristiques susceptibles de faciliter les remontées dans le peloton, notamment de longues lignes droites offrant des possibilités de dépassement.

Mercedes considère donc qu’il pourrait s’agir d’un endroit plus favorable pour absorber les conséquences d’une pénalité sur la grille.

Cette perspective intervient alors que les espoirs de titre mondial de Russell se sont considérablement réduits. Son équipier Kimi Antonelli possède désormais 102 points d’avance au championnat, un écart qui rend la situation particulièrement difficile pour le Britannique à l’approche des dernières courses de la saison.

Parallèlement à la gestion de ses unités de puissance, Mercedes poursuit le travail de compréhension de son nouvel ensemble aérodynamique. Les dernières évolutions introduites sur la W17 n’ont pas encore permis d’obtenir tous les résultats espérés, obligeant l’équipe à multiplier les comparaisons et les analyses pour mieux comprendre leur fonctionnement.

Lors du Grand Prix de Singapour, les deux pilotes Mercedes avaient utilisé des configurations différentes, afin de permettre à l’écurie de recueillir davantage de données sur les performances des nouvelles pièces. L’objectif est désormais de revenir à une configuration identique pour les deux monoplaces dès Austin.

Bradley Lord, responsable adjoint de l’écurie Mercedes, a confirmé cette intention.

"Nous sommes confiants dans notre capacité à aligner deux voitures équipées des évolutions dès Austin, afin de poursuivre notre processus d’apprentissage et de continuer à en tirer le maximum."

Le travail reste important, d’autant que Red Bull semble avoir retrouvé un niveau de performance particulièrement compétitif.

Lord reconnaît la bonne dynamique de l’écurie autrichienne, tout en estimant que Mercedes commence à mieux comprendre la direction à suivre avec sa W17.

"Red Bull est en grande forme, mais nous pensons avoir commencé à trouver la bonne direction avec le nouvel ensemble d’évolutions de la W17."

"Pour nous, les prochaines courses devront donc permettre de confirmer les progrès entrevus et de mieux exploiter le potentiel de ses dernières nouveautés."