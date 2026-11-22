Audi F1 est passée tout près des points au Grand Prix de Las Vegas, au terme d’une course particulièrement animée qui a vu Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto terminer respectivement 11e et 12e. Encore une 11e place pour l’Allemand ! Les deux pilotes ont multiplié les batailles en piste, notamment face à Oliver Bearman, tandis que le Brésilien a même occupé la huitième place après l’intervention de la voiture de sécurité. Mais entre les difficultés de gestion de l’énergie, l’importance considérable de l’aspiration et un manque de rythme face à certains adversaires, l’écurie allemande n’a pas réussi à concrétiser ses opportunités.

Le Grand Prix de Las Vegas a offert un spectacle particulièrement intense, avec plus de 35 changements de leader au cours d’une course marquée par l’importance de l’aspiration dans les longues lignes droites du circuit américain.

Pour Audi, cette 21e manche de la saison 2026 s’est transformée en une succession de batailles, de dépassements et de changements de position, sans toutefois permettre à l’équipe d’inscrire de nouveaux points.

Partis respectivement des 12e et 13e places sur la grille, Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto ont longtemps évolué au contact de leurs adversaires directs, notamment les Haas.

L’intervention de la voiture de sécurité à mi-course a constitué un moment décisif, la majorité des pilotes choisissant de rentrer aux stands pendant la neutralisation.

Grâce au travail efficace de ses mécaniciens, Audi a notamment permis à Bortoleto de remonter jusqu’à la huitième position.

Mais le Brésilien n’a pas été en mesure de résister durablement aux monoplaces qui le suivaient, tandis que Hülkenberg a lui aussi dû se battre pour conserver sa place dans le peloton.

Les deux pilotes ont finalement terminé aux portes du top 10, après une lutte prolongée avec Oliver Bearman, qui a tourné à l’avantage de l’écurie allemande.

Hülkenberg : l’aspiration a rendu toute remontée difficile

Nico Hülkenberg a dressé un bilan mitigé de sa course, reconnaissant avoir connu des phases très animées, notamment après l’intervention de la voiture de sécurité, mais également de longues périodes plus calmes.

"C’était une course un peu contrastée aujourd’hui. Nous avons eu de belles batailles après la voiture de sécurité, notamment avec Gabi et Ollie, ce qui était amusant. Le reste de la course a été assez calme pour moi", a expliqué Hülkenberg.

L’Allemand a surtout insisté sur l’importance de l’aspiration à Las Vegas, où les longues lignes droites permettaient aux pilotes de rester au contact les uns des autres et de multiplier les dépassements.

"Une fois que vous perdez l’aspiration sur ce circuit, vous abandonnez énormément de temps au tour dans les lignes droites, ce qui rend toute remontée difficile. Je pense que c’était à peu près le maximum que nous pouvions faire aujourd’hui."

À cette difficulté s’est ajoutée la complexité de la gestion de l’énergie électrique, un élément qui a fortement influencé le déroulement de la course.

"La gestion de l’énergie nous a un peu pris au dépourvu et donnait parfois l’impression de devoir viser une cible mouvante. Il y a donc certainement beaucoup de choses que nous devons comprendre et retenir de cette course. C’est une expérience précieuse pour nous en tant qu’équipe, et nous allons examiner tout cela attentivement pour voir comment nous pouvons progresser."

Bortoleto frustré après avoir occupé la huitième place

Gabriel Bortoleto avait davantage d’espoirs de terminer dans les points, notamment après avoir profité de la période de voiture de sécurité pour remonter jusqu’à la huitième position.

Le Brésilien a toutefois rapidement constaté qu’il lui serait difficile de conserver cette place face à des adversaires disposant d’un meilleur rythme.

"C’était une course riche en événements, avec beaucoup de dépassements et énormément de choses qui se passaient, mais dans l’ensemble, cela n’a pas été facile pour nous. Nous avons rencontré des problèmes sur ma voiture tout au long du week-end et je suis déçu, parce qu’à un moment, j’étais remonté à la huitième place et je pensais vraiment pouvoir rester dans les points", a déclaré Bortoleto.

Le pilote Audi estime avoir exploité au mieux les possibilités de sa monoplace, même si cela n’a pas suffi pour résister aux voitures qui l’entouraient.

"Malheureusement, il était difficile de suivre le rythme des voitures autour de moi, mais j’ai donné le meilleur de moi-même et je pense que nous avons fait tout ce que nous pouvions aujourd’hui. Maintenant, je veux aller de l’avant et me concentrer sur les deux dernières courses de l’année. J’espère que nous pourrons connaître deux week-ends sans problème et ramener quelques points."

McNish : Audi a perdu le contact avec le groupe de tête

Allan McNish, directeur de la compétition d’Audi, a lui aussi souligné le caractère spectaculaire de ce Grand Prix de Las Vegas.

L’ancien pilote d’endurance estime que les nombreuses possibilités de dépassement ont offert un spectacle particulièrement réussi aux spectateurs.

"La Formule 1 a offert un spectacle fantastique ce soir. Avec de nombreux dépassements et de l’action dans tout le peloton, les fans ont certainement eu un bon aperçu de ce qui fait la particularité de Las Vegas", a déclaré McNish.

Concernant les performances d’Audi, le responsable britannique reconnaît que l’équipe s’attendait à une course difficile, même si les deux pilotes ont montré un niveau de compétitivité encourageant à différents moments.

"De notre côté, nous avons terminé 11e et 12e. Nous savions que ce serait une course difficile, et elle a certainement été très animée pour nous aussi. Nous avons montré de bonnes performances à différents moments de la course, mais malheureusement, avec la manière dont les positions ont changé après la relance suivant la voiture de sécurité, nous avons perdu du terrain et nous n’avons pas réussi à revenir dans le groupe de tête, qui s’était échappé ensemble grâce à l’aspiration très puissante dont on bénéficie sur ce circuit."

Une bataille intense avec Bearman jusqu’à l’arrivée

L’un des principaux faits marquants de la course d’Audi aura été sa confrontation prolongée avec Oliver Bearman.

Le pilote Haas, parti de la dernière position après une pénalité liée au remplacement de composants de son groupe propulseur, est progressivement remonté dans le classement pour rejoindre les deux Audi.

Les trois pilotes se sont alors livrés plusieurs affrontements serrés, avec des changements de position réguliers et des manœuvres parfois particulièrement disputées.

Bearman a même réussi à prendre temporairement l’avantage sur Hülkenberg et Bortoleto, avant que les deux pilotes Audi ne reprennent le dessus.

Au passage du drapeau à damier, Hülkenberg s’est classé 11e devant Bortoleto, 12e, tandis que Bearman a terminé 13e, à seulement deux dixièmes de seconde du Brésilien.

Pour McNish, ces affrontements ont constitué l’un des aspects les plus positifs d’une course qui n’a pourtant pas permis à Audi de marquer des points.

"Nico et Gabi ont tous les deux livré d’énormes batailles avec Ollie Bearman et la Haas tout au long de la course, avec beaucoup de moments intenses et des affrontements très serrés. Finalement, nous sommes passés tout près, mais nous avons terminé juste en dehors des points."

"Nous passons maintenant au Qatar et à Abu Dhabi, et la bataille est loin d’être terminée."