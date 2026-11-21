Max Verstappen a écopé d’un avertissement officiel de la part des commissaires de la FIA après un accrochage avec George Russell lors de la troisième séance d’essais libres du Grand Prix de Las Vegas. Les deux pilotes ont été convoqués à la suite d’un incident survenu au virage 14, où la Red Bull du Néerlandais et la Mercedes du Britannique sont entrées en contact. Après avoir examiné les images, les données télémétriques et les explications des intéressés, les commissaires ont estimé que Verstappen avait changé de direction de manière imprévisible pendant son freinage, sans toutefois juger son comportement suffisamment grave pour justifier une sanction plus sévère.

Max Verstappen a été rappelé à l’ordre par les commissaires sportifs du Grand Prix de Las Vegas après un incident impliquant George Russell lors des Essais Libres 3.

Le pilote Red Bull était sous enquête pour conduite erratique au virage 14, un comportement susceptible de constituer une infraction à l’annexe L, chapitre IV, article 2 e) du Code Sportif International de la FIA.

Après avoir reçu un rapport du directeur de course, les commissaires ont convoqué les deux pilotes ainsi que des représentants de leurs équipes respectives afin d’examiner les circonstances de l’accrochage.

Ils ont également étudié les images vidéo, les données télémétriques, les communications radio et les images des caméras embarquées avant de rendre leur décision.

Le verdict est finalement tombé : Verstappen reçoit un avertissement officiel, sans autre sanction.

Un freinage anticipé et un changement de direction au cœur de l’incident

L’incident s’est produit alors que les deux monoplaces approchaient du virage 14, la Red Bull de Verstappen précédant la Mercedes de Russell.

Selon les constatations des commissaires, le Néerlandais a freiné plus tôt que prévu avant de modifier sa trajectoire pendant la phase de freinage.

Russell, qui arrivait derrière lui, a alors décalé sa Mercedes vers la gauche pour tenter de passer à l’intérieur.

Au cours de cette manœuvre, l’essieu avant de la Mercedes s’est retrouvé devant le rétroviseur de la Red Bull, avant que les deux voitures n’entrent en contact.

Dans leur décision, les commissaires détaillent précisément le déroulement de l’incident.

"Les deux voitures approchaient du virage 14, la voiture n°3 précédant la voiture n°63. La voiture n°3 a freiné plus tôt que prévu et a changé de direction pendant le freinage. La voiture n°63, qui arrivait derrière, s’est déportée vers la gauche et a tenté de dépasser par l’intérieur. Au cours de cette manœuvre, l’essieu avant de la voiture n°63 se trouvait devant le rétroviseur de la voiture n°3. Les deux voitures sont ensuite entrées en contact."

Cette chronologie a constitué un élément central de l’analyse des commissaires, qui ont cherché à déterminer dans quelle mesure les mouvements respectifs des deux pilotes avaient contribué à la collision.

Les accords informels entre pilotes évoqués pendant l’audition

L’audition a également permis à Verstappen et Russell d’évoquer les accords informels qui existent entre les pilotes concernant la préparation d’un tour lancé.

Ces arrangements, parfois qualifiés de gentlemen’s agreements, portent notamment sur le comportement attendu des concurrents lorsqu’ils se positionnent sur la piste avant d’entamer une tentative chronométrée.

Les deux pilotes ont ainsi discuté de ces usages et de la manière dont ils devraient s’appliquer dans une situation comparable à celle rencontrée au virage 14.

Les commissaires ont pris connaissance de ces explications, mais ont estimé qu’elles ne pouvaient pas jouer un rôle déterminant dans leur appréciation de l’incident.

"Lors de l’audition, les pilotes ont également discuté des accords informels entre gentlemen concernant la préparation d’un tour lancé et le comportement attendu des pilotes dans de telles situations."

"Les commissaires ont pris note de ces explications, mais ont considéré que ces accords informels n’avaient qu’une pertinence limitée dans l’évaluation de l’incident. Les éléments déterminants étaient les mouvements réels des deux voitures et leurs positions respectives."

Autrement dit, les usages convenus entre les pilotes ne pouvaient pas prévaloir sur les règles de conduite applicables en piste.

Les commissaires ont donc concentré leur analyse sur les faits observables, indépendamment des attentes que Verstappen et Russell pouvaient avoir l’un envers l’autre.

Un changement de direction jugé imprévisible

Pour établir les responsabilités, les commissaires ont examiné trois éléments principaux : le freinage et le changement de direction de Verstappen, la manœuvre d’évitement effectuée par Russell et la position de la Mercedes au moment de l’accrochage.

Ils ont également tenu compte des directives de conduite de la FIA, qui encadrent notamment les comportements autorisés lors des duels en piste.

"Les commissaires ont donc examiné le freinage et le changement de direction de la voiture n°3, la manœuvre d’évitement et le positionnement de la voiture n°63, en tenant compte des directives de conduite applicables."

Au terme de cet examen, ils ont estimé que le comportement de Verstappen avait directement contribué à créer la situation dangereuse.

Le changement de trajectoire de la Red Bull pendant le freinage a été jugé imprévisible, obligeant Russell à se déporter vers l’intérieur pour tenter d’éviter le contact.

"Les commissaires ont considéré que le changement de direction de la voiture n°3 pendant le freinage était imprévisible et avait contribué à créer une situation dans laquelle la voiture n°63 avait dû se déporter vers l’intérieur pour éviter le contact."

Cette conclusion établit donc que la manœuvre du quadruple champion du monde ne répondait pas aux standards de pilotage attendus.

Les commissaires n’ont toutefois pas estimé que la gravité des faits justifiait une sanction plus importante.

"Bien que les commissaires n’aient pas considéré que la manœuvre était suffisamment grave pour justifier une pénalité plus sévère, ils ont conclu que changer de direction pendant le freinage dans ces circonstances ne répondait pas au niveau de conduite attendu."

Un simple avertissement pour Verstappen

La FIA a finalement choisi de sanctionner Verstappen par un avertissement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’incident.

"Compte tenu des circonstances de l’incident, les commissaires ont déterminé qu’un avertissement au pilote était approprié."

Le pilote Red Bull échappe donc à une pénalité plus lourde pour cet accrochage avec Russell.

La décision rappelle néanmoins que les changements de direction pendant le freinage peuvent être considérés comme des comportements irréguliers lorsqu’ils deviennent imprévisibles pour les autres concurrents.

Dans ce cas précis, les commissaires ont retenu que le mouvement de Verstappen avait contribué à provoquer la manœuvre d’évitement de Russell et le contact qui a suivi.

L’avertissement constitue ainsi une reconnaissance officielle du caractère inapproprié de la manœuvre du Néerlandais, même si la FIA a estimé qu’une sanction plus sévère n’était pas nécessaire.