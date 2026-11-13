La FIA retire son accréditation à un journaliste F1 après ses critiques contre Leclerc

La FIA a décidé de retirer jusqu’à la fin de la saison 2026 l’accréditation de Jonathan McEvoy, journaliste britannique expérimenté qui couvre la Formule 1 pour le Daily Mail depuis plus de vingt ans. Cette sanction intervient après la publication d’une chronique particulièrement critique envers Charles Leclerc, dans un contexte de tensions chez Ferrari après le Grand Prix du Mexique. La décision de la Fédération, justifiée par un manquement aux standards de professionnalisme attendus des journalistes accrédités, provoque une vive polémique autour de la liberté de la presse et des limites du pouvoir disciplinaire de l’instance dirigeante du sport automobile.

La FIA se retrouve au centre d’une nouvelle controverse après avoir décidé d’exclure un journaliste chevronné du paddock de Formule 1 pour le reste de l’année 2026. Jonathan McEvoy, correspondant du quotidien britannique Daily Mail depuis plus de deux décennies, s’est vu retirer son accréditation à la suite d’un article d’opinion consacré aux tensions internes chez Ferrari.

Selon Tom Cary, journaliste au Telegraph, la sanction fait suite à une chronique dans laquelle McEvoy s’en prenait directement à Charles Leclerc, après son duel controversé avec Lewis Hamilton lors du Grand Prix du Mexique.

Le journaliste britannique avait notamment qualifié le Monégasque de "petit salaud sournois", une expression particulièrement virulente qui semble avoir contribué à déclencher la réaction de la Fédération.

McEvoy avait également rapporté des détails concernant une réunion tendue organisée après la course, à laquelle participait notamment le directeur de Ferrari, Frédéric Vasseur.

C’est dans ce contexte que la FIA a décidé de prendre une mesure disciplinaire à l’encontre du journaliste, en lui retirant son accès au paddock pour les dernières épreuves de la saison.

La FIA invoque un manque de professionnalisme

La décision a été officiellement communiquée à Jonathan McEvoy dans une lettre envoyée jeudi par Alberto Villarreal, directeur général de la FIA.

Dans ce courrier, la Fédération reproche au journaliste de ne pas avoir respecté les exigences de comportement et de professionnalisme applicables aux représentants des médias accrédités pour couvrir le championnat du monde.

"La FIA considère que votre article ne respecte pas les standards de professionnalisme attendus des représentants des médias accrédités pour couvrir le Championnat du monde de Formule 1 de la FIA", a écrit Villarreal.

En conséquence, l’instance dirigeante a décidé de retirer l’accréditation du journaliste "pour le reste de la saison 2026, avec effet immédiat".

Cette sanction empêche donc McEvoy de poursuivre normalement son travail depuis le paddock lors des dernières manches du championnat.

La mesure intervient alors que la FIA a récemment renforcé son discours concernant les comportements jugés abusifs, notamment dans le cadre de sa campagne contre les attaques et le harcèlement en ligne.

Le président de la Fédération, Mohammed Ben Sulayem, avait d’ailleurs averti le mois dernier que les journalistes pouvaient eux aussi faire l’objet de sanctions allant jusqu’au retrait de leur accréditation.

"S’ils font partie des médias, nous les excluons, parce que nous en avons le pouvoir", avait-il déclaré.

Ces propos prennent une résonance particulière à la lumière de la décision visant McEvoy, qui illustre la volonté de la FIA d’utiliser ses prérogatives en matière d’accréditation. Mais cette intervention soulève également des interrogations sur la frontière entre la lutte contre les abus et la liberté pour les journalistes de formuler des critiques, même sévères, à l’encontre des acteurs du championnat.

Le Daily Mail dénonce une attaque contre la liberté de la presse

La réaction du Daily Mail ne s’est pas fait attendre.

Chris Dean, responsable du service des sports du quotidien britannique, a vivement condamné la décision de la FIA, qu’il considère comme une atteinte particulièrement grave à l’indépendance des journalistes.

"Il s’agit d’une attaque sans précédent et scandaleuse contre la liberté de la presse", a-t-il déclaré.

Pour le dirigeant du journal, la sanction est totalement disproportionnée au regard des propos tenus par McEvoy dans sa chronique.

Il estime que les journalistes doivent pouvoir critiquer les pilotes sans risquer de perdre leur accès aux événements qu’ils sont chargés de couvrir.

"Nous entrons sur un terrain dangereux lorsque la FIA réagit de manière aussi brutale à des critiques modérées et justifiées envers un pilote."

Ecclestone juge la décision complètement insensée

La controverse a également fait réagir Bernie Ecclestone, ancien grand argentier de la Formule 1, qui s’est montré tout aussi critique envers la décision de la FIA.

L’ancien dirigeant estime que le retrait de l’accréditation de McEvoy est incompréhensible.

"C’est fou. Je ne sais pas pourquoi la FIA ferait une chose pareille", a-t-il déclaré.

Ecclestone a ensuite défendu le principe selon lequel les lecteurs doivent rester libres de choisir les articles et les opinions qu’ils souhaitent consulter, sans qu’une instance sportive intervienne pour sanctionner leur auteur.

"J’attends avec impatience de lire ce qu’il écrit. Je ne suis pas obligé de le faire, c’est mon choix. Je pense que c’est complètement insensé."

Un autre journaliste déjà sanctionné après 37 années de présence

L’affaire McEvoy ne serait toutefois pas un cas isolé.

Dans son article consacré à cette controverse, Tom Cary révèle qu’un autre journaliste avait déjà perdu son accréditation plus tôt dans l’année.

Ce dernier disposait pourtant d’une expérience particulièrement importante dans la couverture de la Formule 1.

"Plus tôt cette année, la FIA a retiré l’accréditation d’un journaliste qui avait couvert toutes les courses pendant 37 ans sans en manquer une seule", a révélé Cary dans le Telegraph.

Le journaliste britannique ne précise pas, dans les éléments rapportés, le nom de son collègue ni les circonstances exactes ayant conduit à cette précédente décision.