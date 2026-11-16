La F1 se rapproche d’un accord sur le retour des V8 dès 2030

La Formule 1 devrait franchir une étape décisive vers le retour des moteurs V8 dès ce lundi. Après plusieurs mois de discussions entre la FIA, les constructeurs, les équipes et les pilotes, une proposition réglementaire doit être examinée lors d’une réunion consacrée aux futures unités de puissance. Un large consensus semblerait désormais se dessiner autour d’un V8 turbo de 2,1 litres, associé à une hybridation nettement moins importante qu’aujourd’hui. L’objectif est de réduire les coûts et la complexité technique tout en rendant les monoplaces plus attractives. Reste cependant une question majeure : cette nouvelle génération de moteurs fera-t-elle son apparition en 2030, comme le souhaite Mohammed Ben Sulayem, ou faudra-t-il attendre 2031 ?

La Formule 1 semble se rapprocher d’un changement majeur de philosophie technique. Alors que la réglementation introduite en 2026 a considérablement renforcé la place de l’énergie électrique dans les unités de puissance, les discussions concernant la génération suivante s’orientent désormais vers une architecture plus simple, faisant à nouveau du moteur thermique un élément central.

Une réunion organisée ce lundi entre la FIA et les motoristes, en parallèle de la Commission F1 qui a d’autres sujets à traiter dont l’ADUO pour les équipes (à lire ici), doit permettre d’examiner formellement les grandes lignes de ce futur règlement.

Les constructeurs actuellement engagés en Formule 1 seraient largement favorables à la direction proposée, même si de nombreux détails techniques restent à préciser.

Le projet vise trois objectifs principaux : réduire les coûts de développement et de production, simplifier les unités de puissance et proposer une Formule 1 plus spectaculaire pour les spectateurs.

Un V8 turbo de 2,1 litres pour remplacer les V6 actuels

La principale évolution envisagée concerne l’architecture du moteur thermique.

Après plusieurs années d’utilisation des V6 turbo hybrides de 1,6 litre, la Formule 1 pourrait adopter un V8 de 2,1 litres.

Ce choix permettrait de retrouver une configuration à huit cylindres sans imposer aux constructeurs de repartir entièrement d’une feuille blanche. L’idée serait en effet de développer les nouveaux moteurs à partir des architectures actuelles, en ajoutant deux cylindres aux V6 de 1,6 litre. Soit un V8 d’environ 2,133 litres de cylindrée, qui sera arrondi à 2,1.

Cette approche permettrait de limiter les investissements nécessaires, tout en conservant une partie des connaissances et des technologies déjà développées par les motoristes.

Le futur V8 conserverait également un turbocompresseur, mais celui-ci serait plus petit et fonctionnerait avec une pression de suralimentation réduite.

L’objectif serait de simplifier l’ensemble du système tout en conservant un niveau de performance adapté à la Formule 1.

Cette orientation répondrait notamment aux préoccupations des constructeurs concernant les dépenses de recherche et développement, devenues particulièrement importantes avec les motorisations hybrides actuelles.

Une puissance électrique réduite et réservée en partie aux dépassements

Le retour du V8 s’accompagnerait d’une réduction importante de la contribution électrique.

La réglementation 2026 prévoit actuellement un MGU-K capable de délivrer jusqu’à 350 kW.

Dans le cadre de la proposition discutée lundi, cette puissance serait ramenée à 200 kW. Mais le fonctionnement envisagé serait également différent. Sur ces 200 kW, seuls 100 kW seraient disponibles en permanence pour les pilotes.

Les 100 kW supplémentaires seraient réservés à un dispositif spécifique de dépassement, de type overtake ou push-to-pass.

Cette répartition permettrait de conserver une dimension stratégique liée à l’utilisation de l’énergie électrique, tout en réduisant son importance dans le fonctionnement général de la monoplace.

La gestion de la batterie resterait donc présente, mais le moteur thermique retrouverait un rôle proportionnellement plus important. Cette approche pourrait également répondre à certaines critiques concernant la complexité des techniques de pilotage imposées par les unités de puissance introduites en 2026.

Le principe général semble recueillir un soutien important, même si les modalités précises de déploiement de l’énergie devront encore être définies.

Les constructeurs refusent un moteur standardisé

Toutes les propositions examinées au cours des discussions n’ont cependant pas reçu un accueil favorable. L’une des idées soumises aux équipes consistait à faire développer une unité de puissance de base standardisée par un fournisseur extérieur.

Les constructeurs auraient ensuite été autorisés à modifier cette architecture commune pour développer leurs propres moteurs. Cette solution aurait pu permettre de réduire certains coûts de conception, mais elle se heurterait à une résistance importante. Les motoristes souhaitent en effet conserver la possibilité de se différencier techniquement de leurs concurrents.

Le maintien de l’unité de puissance comme facteur de performance constitue une condition essentielle pour garantir l’engagement des constructeurs en Formule 1. Autrement dit, les fabricants semblent prêts à accepter une simplification importante de la réglementation, mais pas nécessairement une standardisation qui réduirait trop fortement les possibilités d’innovation et de différenciation.

Le défi pour la FIA sera donc de trouver un équilibre entre la réduction des dépenses et la préservation de l’intérêt technologique du championnat.

2030 ou 2031 : la grande question reste ouverte

Si les grandes lignes du futur règlement semblent désormais faire l’objet d’un consensus, la date de son introduction reste à déterminer. Le calendrier actuel prévoit que la réglementation des unités de puissance introduite en 2026 demeure en vigueur jusqu’à la fin de la saison 2030.

Dans ce scénario, les nouveaux V8 feraient donc leur apparition en 2031. Mais Mohammed Ben Sulayem souhaiterait accélérer cette transition. Le président de la FIA espère obtenir un accord permettant d’introduire les V8 dès la saison 2030, soit un an plus tôt que prévu.

Cette différence de calendrier représente un enjeu important pour les constructeurs, qui doivent planifier leurs investissements, leurs programmes de développement et leurs ressources techniques plusieurs années à l’avance.

Une arrivée anticipée des V8 réduirait également d’une saison la durée d’exploitation des unités de puissance actuelles. Le choix définitif devra donc tenir compte des conséquences économiques et industrielles d’un tel changement. Pour Ben Sulayem, la simplification des motorisations constitue néanmoins une priorité, notamment en raison des économies considérables qu’elle pourrait permettre.

Ben Sulayem veut diviser par deux le coût des moteurs

Le président de la FIA a récemment détaillé les ambitions de l’instance dirigeante concernant les futures unités de puissance. Il souhaite notamment que les nouveaux moteurs coûtent environ deux fois moins cher que ceux utilisés actuellement.

Selon lui, une architecture plus simple permettrait de réduire à la fois les dépenses de recherche et développement et les délais nécessaires à la fabrication des moteurs. Ben Sulayem assure que cette réflexion a été menée en concertation avec les différents acteurs de la discipline.

"Il y a eu beaucoup de documents échangés avec les directeurs d’équipe et les fabricants d’unités de puissance, et les pilotes ont également été consultés sur le sujet", a-t-il expliqué le mois dernier.

"Lorsque vous simplifiez les choses, vous pouvez réduire le prix de moitié. Et si les dépenses de recherche et développement diminuent de moitié, la simplification permet également de raccourcir les délais de production."

Cette réduction des coûts pourrait constituer un argument important pour les constructeurs déjà présents en Formule 1, mais également pour ceux qui envisageraient de rejoindre le championnat à l’avenir.

La FIA souhaite ainsi préserver l’intérêt technologique de la discipline tout en évitant que les dépenses nécessaires au développement d’une unité de puissance deviennent un obstacle trop important.

Des monoplaces de moins de 700 kg dans le viseur

La simplification des moteurs s’inscrit également dans une réflexion plus large concernant les caractéristiques des futures Formule 1. La FIA souhaite notamment réduire de manière spectaculaire le poids des monoplaces.

L’objectif évoqué est une diminution d’environ 80 kg par rapport aux voitures actuelles, afin de retrouver des machines plus légères et potentiellement plus agiles.

Nikolas Tombazis, directeur des monoplaces à la FIA, estime que les différentes pistes techniques actuellement étudiées pourraient permettre de descendre sous la barre des 700 kg.

"Lorsque nous dressons la liste de tout ce que nous voulons et que nous additionnons les éléments, nous pouvons assez confortablement descendre sous les 700 kg", a récemment déclaré Tombazis.

"Nous sommes toutefois conscients que, lorsque nous discuterons de ces différents éléments, il y aura des résistances sur certains points. Nous devrons faire quelques compromis."

La réduction du poids devra notamment être conciliée avec les impératifs de sécurité, les contraintes techniques et les coûts de développement.

Mais la FIA considère qu’il s’agit d’un objectif essentiel pour rendre les futures monoplaces plus attractives.

"Il y aura des préoccupations concernant certains coûts, mais dans l’ensemble, notre objectif est de passer sous les 700 kg, et je pense que ce sera une étape importante pour rendre les voitures plus enthousiasmantes."

Le retour à une motorisation thermique proportionnellement plus importante, associé à une partie électrique moins puissante, pourrait contribuer à cette réduction de masse.

L’ambition est de retrouver des voitures dont les caractéristiques se rapprochent davantage de celles que les pilotes et les spectateurs associent traditionnellement à la Formule 1.

Le retour du V8 ne signifiera pas celui des moteurs hurlants

Le choix de conserver un turbocompresseur signifie toutefois que les futurs V8 ne reproduiront pas exactement les sonorités caractéristiques des moteurs atmosphériques utilisés lors des générations précédentes.

La présence du turbo continuera d’influencer le bruit produit par les unités de puissance, même si le passage de six à huit cylindres modifiera leur architecture.

Cette décision répond néanmoins à plusieurs considérations techniques. Elle permet notamment d’éviter une éventuelle réintroduction des ravitaillements en carburant pendant les Grands Prix. Le maintien du turbo doit contribuer à conserver une efficacité énergétique compatible avec les distances de course actuelles, sans imposer aux équipes de nouvelles contraintes liées à la quantité de carburant embarquée.

Pour Nikolas Tombazis, le retour des ravitaillements ne constitue pas une solution souhaitable.

"D’une manière générale, nous ne sommes pas favorables au retour des ravitaillements, et nous savons également que les équipes n’y sont pas favorables", a expliqué Tombazis.

"Cela ajoute un niveau de complexité et de risque, mais surtout, cela rend les fenêtres d’arrêts aux stands beaucoup plus définies avant la course. Cela signifie donc qu’il y a beaucoup moins de flexibilité pour adapter sa stratégie selon que l’on a perdu des positions ou non."