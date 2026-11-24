Isack Hadjar a quitté le Grand Prix de Las Vegas sans le moindre point, mais sa prestation a pourtant renforcé la confiance de Red Bull dans son potentiel. Quatrième sur la grille de départ et brièvement en tête de la course, le Français a vu ses espoirs compromis par une défaillance de son aileron avant au 26e tour, avant qu’une pénalité de dix secondes ne le repousse au 15e rang. Malgré ce résultat frustrant, Laurent Mekies s’est montré particulièrement élogieux envers son pilote, dont il souligne les progrès en matière de gestion des émotions, un domaine dans lequel Hadjar aurait franchi un cap déterminant ces dernières semaines.

Le résultat brut ne raconte pas toute l’histoire du Grand Prix de Las Vegas d’Isack Hadjar. Alors que Max Verstappen s’est imposé dans les rues de la capitale du jeu, son équipier français a dû se contenter d’une décevante 15e place, après avoir pourtant affiché un rythme particulièrement prometteur durant la première partie de l’épreuve.

Parti quatrième, Hadjar s’est rapidement retrouvé aux avant-postes, permettant même à Red Bull d’occuper les deux premières positions en course. Au neuvième tour, le Français a brièvement pris les commandes de l’épreuve, avant que ses ambitions ne soient contrariées par une défaillance de son aileron avant au 26e passage.

Une pénalité de dix secondes, infligée après la course pour une infraction liée à la voiture de sécurité, a ensuite aggravé son résultat final, de toute façon hors des points (perte d’une place au profit de Liam Lawson).

Mais pour Laurent Mekies, directeur de Red Bull Racing, cette absence de points ne doit pas masquer la qualité de la performance de son pilote de 22 ans.

De la vitesse et de l’intelligence de course

Hadjar avait affiché ses ambitions en affirmant n’avoir "rien à perdre" dans sa quête d’une première victoire lors des trois dernières manches de la saison. Interrogé sur cette approche offensive, Laurent Mekies a expliqué avoir été particulièrement impressionné par la capacité du Français à conjuguer vitesse pure et intelligence tactique.

Selon le dirigeant, Hadjar a démontré qu’il était désormais capable de se battre aux avant-postes tout en comprenant les moments où il devait attaquer et ceux où il était préférable de préserver sa position.

"Il a fait du très, très bon travail, sincèrement", a déclaré Mekies.

"Il était là grâce à son mérite, il était là parce qu’il avait le rythme, il était là parce qu’il comprenait très bien les manœuvres défensives et offensives, et c’est la meilleure situation possible pour nous. Et il a également très bien compris lorsque nous lui avons demandé de garder les batailles pour plus tard et de se concentrer sur le fait de ne pas se faire rattraper par les pilotes derrière lui."

Cette capacité à écouter les consignes tout en maintenant un niveau de performance élevé représente un élément particulièrement encourageant pour Red Bull. Mais le directeur de Red Bull ne fonde pas son analyse uniquement sur la course de Las Vegas.

Deux semaines auparavant, lors du Grand Prix de São Paulo, Hadjar avait déjà réalisé une prestation remarquée en décrochant son troisième podium de la saison.

Au cours de cette épreuve, le Français avait notamment dû céder la deuxième position à un Max Verstappen en pleine remontée, dans le cadre d’une inversion des positions entre les deux Red Bull.

Pour Mekies, l’enchaînement de ces deux week-ends démontre que les progrès de Hadjar ne sont pas ponctuels. Le pilote français est désormais capable de se qualifier parmi les premiers et de se battre directement avec les références du plateau.

"Il était quatrième sur la grille, premier ou deuxième en piste", a rappelé Mekies à propos de Las Vegas.

"Le week-end d’avant au Brésil, nous étions deuxième et troisième, et nous avons dû inverser les positions des voitures. C’est donc une bonne nouvelle."

Mais au-delà de sa vitesse, c’est surtout l’évolution de son comportement qui retient l’attention de son directeur. Depuis son arrivée dans l’équipe principale de Red Bull, Isack Hadjar a régulièrement attiré l’attention par son tempérament particulièrement expressif lors de plusieurs échanges radio tendus avec son équipe.

Mais Laurent Mekies assure que son pilote a pleinement pris conscience de l’importance de cet aspect.

"Isack est quelqu’un de très intelligent, et il est très difficile pour nous, qui ne sommes pas pilotes, d’évaluer ce que les pilotes doivent gérer en matière de contrôle de leurs émotions lorsqu’ils sont dans la voiture", a expliqué Mekies.

"Il en a pris conscience, il sait très bien que mieux gérer ces émotions lui permet de gagner du temps au tour dans la voiture, mais aussi en dehors de la voiture, grâce à une meilleure qualité de communication avec ses ingénieurs."

Pour Mekies, les deux ou trois dernières courses ont marqué une accélération particulièrement nette de cette évolution.

"Il a franchi de très, très grandes étapes lors des deux ou trois dernières courses. Et nous voyons encore davantage de potentiel pour la suite. Il échange donc de mieux en mieux avec son équipe d’ingénieurs. Et il exécute les choses de manière plus efficace lorsqu’il parvient à garder ses émotions sous contrôle."