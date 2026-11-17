La Formule 1 a ratifié un changement majeur de réglementation moteur avec le retour des V8 dès 2030. La FIA a annoncé la conclusion d’un accord de principe sur les grandes orientations techniques des futurs groupes propulseurs, ouvrant la voie à l’abandon anticipé de la réglementation actuelle. Initialement envisagée pour 2031, cette nouvelle génération de moteurs devrait finalement voir le jour un an plus tôt, avec l’objectif de réduire les coûts et la complexité tout en redonnant davantage de place au spectacle et aux sensations.

Le retour des moteurs V8 fait l’objet de discussions depuis plusieurs mois, sous l’impulsion notamment du président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem. Ce dernier milite depuis longtemps pour une Formule 1 reposant sur des groupes propulseurs plus simples, plus légers et moins coûteux, sans pour autant renoncer aux ambitions technologiques et environnementales du championnat.

Ces réflexions ont pris une nouvelle dimension avec l’introduction de la réglementation 2026, qui a profondément modifié l’équilibre entre les deux sources d’énergie. Si les monoplaces ont conservé leur moteur V6 turbo de 1,6 litre, la contribution de la partie électrique a considérablement augmenté, pour atteindre une répartition proche de 50/50 avec le moteur thermique.

Cette évolution a engendré de nouvelles difficultés, notamment en matière de gestion et de déploiement de l’énergie, tout en renforçant la complexité des groupes propulseurs. Autant de contraintes qui ont alimenté les interrogations sur la pertinence de conserver cette philosophie technique pendant l’intégralité du cycle réglementaire.

Initialement, les règles introduites cette saison devaient rester en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2030, ce qui faisait de 2031 la date naturelle pour une nouvelle révolution moteur. Mais les discussions entre les différentes parties prenantes ont finalement permis d’envisager une transition anticipée.

Un V8 turbo de 2,1 litres pour remplacer le V6 hybride

Selon les orientations retenues dans cet accord de principe, les futurs moteurs de Formule 1 devraient adopter une architecture V8 turbo de 2,1 litres. Une configuration qui marquerait le retour de huit cylindres dans la catégorie reine pour la première fois depuis 2013, dernière saison avant l’introduction des V6 turbo hybrides en 2014.

Cette nouvelle génération de groupes propulseurs devra répondre à plusieurs objectifs fixés par la FIA : réduire la complexité technique, diminuer le poids des installations et maîtriser les coûts de développement et d’exploitation.

Le projet prévoit également une réduction de la part de l’hybridation par rapport aux moteurs actuels, tout en conservant le recours aux technologies durables. L’idée est de trouver un nouvel équilibre entre les performances du moteur thermique, l’apport électrique et les engagements environnementaux de la Formule 1.

La sonorité constitue également un élément central de cette réflexion. Après des années de critiques concernant le bruit des groupes propulseurs hybrides, la FIA souhaite retrouver une signature acoustique plus agressive, évoquant une sonorité davantage tournée vers l’attaque.

Au-delà de la seule question du moteur, cette évolution s’inscrit dans une volonté plus large de simplifier les monoplaces et de redonner davantage d’importance au pilotage, en réduisant notamment certaines contraintes liées à la gestion énergétique.

Un accord de principe avant une validation réglementaire à Shanghai

Si cette annonce constitue une avancée importante, le retour des V8 en 2030 n’est pas encore définitivement entériné. L’accord porte pour l’instant sur les grandes orientations du futur cadre technique, dont les modalités précises doivent encore être finalisées.

La FIA a indiqué que la prochaine étape consisterait à présenter un cadre réglementaire définitif pour 2030 lors de la réunion du Conseil Mondial du Sport Automobile prévue le mois prochain à Shanghai.

L’instance dirigeante a également précisé que les membres de la Commission F1, qui rassemble notamment les équipes actuellement engagées dans le championnat, avaient exprimé leur soutien à une conclusion du cycle réglementaire moteur actuel dès la fin de la saison 2029.

Cette position commune représente une étape importante dans les discussions, alors que les intérêts des différents motoristes et constructeurs ne sont pas nécessairement identiques lorsqu’il s’agit de définir les technologies de demain.

Ben Sulayem veut renouer avec l’ADN de la Formule 1

Mohammed Ben Sulayem a accueilli favorablement cet accord de principe, qu’il considère comme une avancée déterminante pour l’avenir du championnat. Le président de la FIA voit dans le retour des V8 une occasion de renouer avec certaines caractéristiques historiques de la Formule 1, tout en maintenant le sport à la pointe de l’innovation.

"Cet accord de principe marque une étape importante dans la définition de l’avenir de la Formule 1. Dès le départ, j’ai clairement exprimé mon ambition de proposer un sport plus compétitif et plus passionnant pour nos fans, tout en restant à l’avant-garde de l’innovation et de la durabilité."

"Le retour des moteurs V8 représente une occasion de renouer avec l’ADN de ce championnat, en retrouvant la sonorité, l’émotion et la course à l’état pur qui sont appréciées dans le monde entier."

Le dirigeant émirati insiste également sur la nécessité de revoir la philosophie générale des futures monoplaces. À ses yeux, la réduction de la complexité technique doit permettre de replacer les qualités des pilotes au centre de la compétition, tout en rendant la Formule 1 plus accessible sur le plan financier.

"Notre vision est claire : des voitures plus légères, plus simples et plus abordables, qui placent le talent des pilotes au cœur de la compétition. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées pour leur collaboration. C’est une avancée importante qui démontre ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble pour offrir le meilleur avenir possible à notre sport."

Avec cet accord de principe, la Formule 1 franchit donc une étape majeure vers une nouvelle révolution technique, quatre ans seulement après l’introduction de sa réglementation moteur 2026. Reste désormais à transformer ces orientations en règles définitives, puis à obtenir leur validation afin de permettre aux constructeurs de préparer le retour des V8 turbo dès 2030.