Le patron de Williams F1, James Vowles, a apporté son soutien au retour des moteurs V8 en Formule 1, désormais prévu pour 2030. Les discussions sur le cadre exact du règlement étant toujours en cours, il n’y a aucune indication quant à la date à laquelle l’annonce sera finalisée, et quelles seront les détails techniques, qui doivent encore être validés mais qui tendent normalement vers un V8 turbo de 2,1 litres de cylindrée.

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a annoncé la nouvelle révélant que la discipline reine abandonne les moteurs turbo hybrides utilisés depuis 2014 et revienne à une forme de moteurs V8, potentiellement dès 2030.

Par la suite, une annonce officielle a été faite par la FIA, confirmant qu’il avait été convenu par les parties concernées qu’un moteur V8 turbocompressé de 2,1 litres développant environ 900 ch serait introduit.

Pour que tout changement de règlement soit adopté, une supermajorité des voix au sein du comité des motoristes (PUAC) est requise, et cela exige que quatre des cinq motoristes votent en faveur du projet, en plus de la FIA et de la FOM, avant que le vote ne passe entre les mains du Conseil mondial du sport automobile pour ratification officielle.

Vowles, qui n’est pas membre du PUAC puisque son équipe Williams est cliente de Mercedes, ne dispose pas du droit de vote, mais compte tenu de sa position de directeur d’équipe, il est impliqué dans les discussions plus larges sur l’avenir des Grands Prix.

Donnant son avis sur le retour des moteurs V8, Vowles a apporté son plein soutien à l’idée d’abandonner les actuelles motorisations hybrides, tandis que les monoplaces devraient également être considérablement plus légères pour cette nouvelle ère.

"Cela représente énormément de travail pour quelque chose que nous changeons immédiatement. Mais suis-je totalement favorable aux V8, à des éléments hybrides plus petits, et à des voitures plus simples, moins chères et plus légères ? À 100 %" s’enthousiasme Vowles.

"La pire chose que nous puissions faire serait de nous camper sur nos positions et de dire que nous avons fait des changements, mais je ne pense pas que les changements que nous avons effectués placent le sport dans une meilleure position."

"Je pense qu’une simplification doit en découler. Je ne pense pas que nous voulions des V8 qui vous rendent sourd, mais je pense effectivement que la sonorité est meilleure, et je pense que nous pouvons faire du meilleur travail sur ce point."

"Pour moi, ce n’est pas tant une question de bruit, il s’agit d’avoir des voitures plus simples et plus légères, car cela produit de meilleures courses en conséquence, et j’espère que cela reviendra."