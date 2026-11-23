Le retour de Ford en Formule 1 aux côtés de Red Bull s’est transformé en réussite technique et sportive dès sa première saison. Alors que le groupe américain avait initialement été soupçonné de se contenter d’apposer son logo sur un moteur développé à Milton Keynes, son implication s’est révélée bien plus importante. De l’électrification à la fabrication de composants de haute précision, Ford a joué un rôle concret dans le développement du groupe propulseur Red Bull Ford Powertrains, aujourd’hui considéré comme une référence du plateau. Un partenariat dont les responsables dévoilent désormais les coulisses et les ambitions à long terme.

Plus de vingt ans après avoir quitté la Formule 1 en vendant Jaguar à Red Bull, Ford a retrouvé la catégorie reine en 2026 dans des circonstances bien différentes. Cette fois, le constructeur américain n’a pas choisi de diriger sa propre écurie, mais de s’associer au programme de motorisation développé par Red Bull Powertrains.

Une approche qui rappelle d’ailleurs les plus grands succès historiques de Ford en Formule 1, souvent obtenus à travers des partenariats plutôt qu’en contrôlant directement une équipe. Le contraste avec l’échec de l’aventure Jaguar est particulièrement frappant.

Dès sa première saison, le groupe propulseur Red Bull Ford a déjà remporté quatre Grands Prix - dont le dernier hier à Las Vegas - et s’est distingué dans l’évaluation des moteurs thermiques réalisée par la FIA, où il a obtenu la meilleure appréciation parmi les motoristes.

Des résultats qui ont contribué à faire taire les critiques concernant la véritable implication du constructeur américain dans le projet.

Pour Phil Prew, directeur de l’ingénierie de Red Bull Ford Powertrains, les performances obtenues constituent déjà un accomplissement remarquable.

"Ce que nous avons réussi à accomplir au cours des cinq dernières années pour parvenir à cette situation est remarquable," confie-t-il à The Race.

"Nous ne devons pas sous-estimer ce que nous avons réalisé en si peu de temps, et cela n’aurait véritablement pas été possible sans Ford."

Un partenariat né après l’échec des discussions avec Porsche

L’histoire de cette collaboration remonte à 2022, lorsque Red Bull développait encore sa propre structure de motorisation.

En un peu plus d’un an, Red Bull Powertrains était passé d’un projet créé à partir de rien à une installation complète de développement de moteurs. Ford avait rejoint l’aventure peu après, alors que le groupe propulseur était encore loin d’être finalisé.

Le constructeur américain avait profité de l’opportunité laissée par l’échec des négociations entre Red Bull et Porsche. Mais contrairement à ce que certains pouvaient imaginer, cette association ne s’est pas limitée à un simple mariage de circonstances.

En septembre 2022, Mark Rushbrook, directeur mondial de Ford Racing, s’était rendu à Milton Keynes pour une première rencontre. Il avait alors pu découvrir le premier moteur construit par Red Bull.

Un deuxième rendez-vous avait été organisé un mois plus tard, à l’occasion du Grand Prix des États-Unis 2022, avant l’officialisation de l’accord en février 2023.

Pour Rushbrook, l’entente entre les deux organisations avait été presque immédiate.

"Lorsque je suis venu en octobre 2022 et que Ben Hodgkinson, le patron de Red Bull Powertrains, était présent, nous nous sommes assis autour d’une table et c’était presque comme si nous considérions déjà comme naturel le fait de devenir partenaires."

"Nous n’avions pas encore signé de contrat, mais nous savions que nous avions des points communs. Nous savions que nous allions parvenir à un accord."

"Dès octobre 2022, nous commencions donc déjà à noter les domaines dans lesquels Ben avait besoin d’aide, ceux dans lesquels nous pensions pouvoir apporter quelque chose et ceux dans lesquels nous souhaitions intervenir."

"Lors de cette deuxième réunion, nous avions déjà une liste assez précise des domaines dans lesquels nous pouvions travailler ensemble. Et nous avons commencé à travailler sur certains d’entre eux avant même de signer le contrat."

Cette intégration précoce représentait néanmoins un défi. Ford devait s’adapter à une structure relativement petite et agile, sans imposer les processus d’un grand constructeur automobile au risque de ralentir le développement.

L’enjeu était de compléter les compétences de Red Bull Powertrains sans perturber son fonctionnement.

Prew considère que cette adaptation constitue l’une des grandes réussites du partenariat.

"C’est une véritable preuve de réussite : nous avions une structure relativement petite et agile, tandis que Ford était une entreprise immense, mais elle a réussi à réagir avec une très grande souplesse, ce qui a été formidable."

Ford a apporté bien plus que son expertise électrique

Lors de l’annonce de l’accord, le rôle de Ford avait principalement été présenté autour de l’électrification des nouveaux groupes propulseurs.

Cette orientation correspondait aux intérêts du constructeur américain, désireux de développer ses compétences dans les technologies électriques et hybrides.

Mais le champ d’intervention s’est rapidement élargi.

"Au départ, nous nous concentrions sur l’électrification, notamment la chimie des cellules de batterie, les cellules elles-mêmes et l’ensemble de la partie électrique", explique Rushbrook.

"Mais cela s’est rapidement étendu au-delà de ces domaines, parce que c’était là que nous savions posséder certaines compétences, mais aussi là où nous souhaitions apprendre, compte tenu de notre plan de développement des produits à l’époque."

"Il y a donc eu énormément de travail dans ces domaines, ainsi que sur les logiciels de contrôle et la calibration."

L’une des contributions les plus précieuses de Ford ne réside toutefois pas dans un composant particulier, mais dans l’accès à un immense réseau d’experts techniques.

Avec plus d’un siècle d’expérience dans l’industrie automobile, le constructeur américain dispose de spécialistes dans une multitude de domaines que Red Bull peut solliciter lorsqu’un problème spécifique apparaît.

"L’une des choses que je retiens de notre relation avec Ford, c’est l’étendue de son expérience et de ses connaissances face à toutes sortes de défis d’ingénierie", souligne Prew.

"Même si la Formule 1 est extrêmement spécialisée, c’est incroyable de pouvoir, lorsque nous rencontrons un problème précis, appeler nos collègues de Ford et leur demander : ’Avez-vous des experts dans ce domaine ?’"

"Et en une demi-heure, nous discutons avec des experts mondialement reconnus sur des projets très spécifiques. Cela nous donne la confiance nécessaire pour avancer et développer des solutions ensemble."

"Ce qui est formidable, ce n’est pas simplement que Ford dispose d’un spécialiste des roulements ou de quelque chose de ce genre. Cela concerne absolument tous les domaines."

Cette assistance s’est également traduite par la mise à disposition de moyens matériels.

Rushbrook cite notamment un épisode survenu au début du programme, lorsque Red Bull construisait encore ses installations et avait besoin d’un banc d’essai à turbine à gaz pour tester son turbocompresseur.

"Eh bien, nous en avons un", avait-il alors répondu.

"Ce sont simplement les ressources dont nous disposons grâce à nos 123 années d’existence en tant que constructeur automobile, et que nous pouvons mettre au service d’un programme comme celui-ci."

Ford a également détaché un groupe d’ingénieurs directement à Milton Keynes.

Rushbrook les décrit comme des spécialistes soigneusement sélectionnés pour leur expérience et les compétences qu’ils pouvaient apporter au programme.

"Des ingénieurs choisis individuellement, qui possèdent une excellente expérience et de solides compétences qu’ils peuvent apporter au programme."

La fabrication additive, une contribution inattendue et majeure

Si l’électrification constituait le point de départ du partenariat, c’est finalement dans le domaine de la fabrication que Ford a apporté l’une de ses contributions les plus inattendues.

Dès le début de l’année 2025, le constructeur américain avait produit environ 1000 composants imprimés en 3D, en métal ou en polymère, destinés au programme Red Bull Ford Powertrains.

Parmi ces pièces figuraient notamment des plaques de refroidissement pour les batteries, soumises à des méthodes de contrôle inspirées de l’industrie aérospatiale.

Rushbrook reconnaît que cette implication dans la fabrication avancée et additive n’avait pas été anticipée lors des premières discussions.

"Ce que nous n’avions pas prévu lors de nos premières discussions, il y a quatre ans, c’est tout ce que nous avons finalement été capables de réaliser dans le domaine de la fabrication avancée et de la fabrication additive."

"Nous disposions de certaines ressources dans ce domaine. Au début, c’était donc simplement : ’Ah oui, nous pouvons fabriquer ces pièces pour vous.’ Mais ce que nous n’avions pas compris initialement, c’était le rythme auquel toutes ces pièces étaient littéralement fabriquées et expédiées chaque jour."

À cette cadence s’ajoutaient les modifications permanentes imposées par le développement d’un groupe propulseur de Formule 1, avec des conceptions susceptibles d’évoluer quotidiennement et des délais régulièrement ajustés.

Les exigences de précision et de qualité ont ainsi poussé Ford à revoir ses propres méthodes de production.

"Mais il y avait aussi le contrôle qualité et le niveau de précision exigé."

"Cela nous a obligés à élever notre niveau concernant le travail que nous étions capables de réaliser, les matériaux que nous utilisions, les machines employées et le contrôle dimensionnel des pièces."

"Et cela a nécessité de nombreuses discussions difficiles au début pour parvenir réellement à élever ce niveau."

Cette collaboration a donc fonctionné dans les deux sens. Si Ford a apporté des ressources et des compétences à Red Bull, les exigences de la Formule 1 ont également contribué à améliorer les standards industriels du constructeur américain.

Rushbrook précise d’ailleurs que l’objectif de Ford n’est pas ici de vendre directement des voitures ou des pièces, comme cela peut être le cas avec ses programmes de compétition tout-terrain autour du Raptor.

"Nous apprenons énormément sur l’électrification avancée dans ce cas précis, et cela améliore nos processus, cela améliore nos collaborateurs."

Aujourd’hui, les échanges sont devenus beaucoup plus fluides. Les pièces sont conçues à Milton Keynes, leurs objectifs de performance sont définis puis partagés avec Ford, qui peut proposer les adaptations nécessaires pour faciliter leur fabrication.

"La rapidité avec laquelle nous pouvons désormais gérer ces échanges, en nous disant par exemple ’nous devons modifier la conception ici pour des raisons de fabrication’, est vraiment impressionnante", explique Prew.

"Et la qualité n’a cessé de progresser maintenant que nous sommes en compétition."

Le passage à la piste a multiplié les défis

Après plusieurs années consacrées à la conception et aux essais sur banc, le début de la saison 2026 a marqué une nouvelle étape dans le programme Red Bull Ford Powertrains.

Jusqu’en janvier, l’ensemble du développement reposait sur les simulations et les essais réalisés sur banc moteur ou sur différentes installations de test.

Contrairement à certains concurrents, Red Bull n’avait pas organisé de roulage privé avant les essais de Barcelone. Le groupe propulseur 2026 n’avait donc jamais été utilisé sur une voiture en piste avant ce premier rendez-vous.

Cette situation représentait un défi supplémentaire pour une organisation qui avait dû construire ses installations et ses méthodes de travail à partir de zéro.

"Il faut garder à l’esprit que nous sommes partis de rien, depuis la création de la structure jusqu’à l’ensemble du programme de développement", rappelle Rushbrook.

"Nous avons donc dû formuler beaucoup d’hypothèses à partir de notre expérience et des données disponibles, mais tout notre travail était limité aux bancs d’essai. Nous ne pouvions pas installer le groupe propulseur 2026 dans une voiture et le faire rouler en piste avant les essais de Barcelone, plus tôt cette année."

"Cela signifiait donc que nous développions avec des ressources limitées en matière de retours d’informations réellement disponibles."

"Puis, dès que nous sommes arrivés aux premiers essais de Barcelone..."

Phil Prew l’interrompt alors avec humour.

"La liste des choses à faire s’est allongée !"

Rushbrook confirme que les premiers roulages ont immédiatement révélé de nouvelles priorités.

"Exactement. Et beaucoup de nos hypothèses étaient correctes. Certaines ne l’étaient pas."

"Mais c’est précisément le fonctionnement de ce processus, parce qu’il a fallu passer de Barcelone aux essais, puis à deux autres séances d’essais, et ensuite aux courses. Il fallait donc s’adapter extrêmement rapidement."

La gestion de l’énergie, principal chantier de développement en 2026

L’un des domaines dans lesquels Red Bull Ford Powertrains a le plus progressé pendant la saison concerne le déploiement de l’énergie électrique.

Avec les nouveaux groupes propulseurs, la performance dépend d’un équilibre particulièrement complexe entre la puissance délivrée, la consommation de carburant, la récupération d’énergie et les stratégies de déploiement.

Les ingénieurs ont dû affiner progressivement la calibration du moteur et de la partie électrique en fonction des données recueillies en piste, des retours des pilotes et des caractéristiques de chaque circuit.

"C’est quelque chose que nous avons appris à optimiser très rapidement et sur lequel nous continuons encore d’apprendre, pour être honnête, grâce aux roulages en piste, aux échanges avec les pilotes et aux interactions avec les différents circuits", explique Prew.

"Les principes fondamentaux que nous avions définis au début du processus de calibration et de déploiement ont évolué, et le cadre que nous avions mis en place nous a permis de progresser rapidement."

Mais la difficulté ne consiste plus seulement à améliorer le groupe propulseur utilisé en course.

Red Bull Ford Powertrains doit désormais mener plusieurs programmes de développement simultanément, tout en assurant la préparation et l’exploitation des moteurs engagés en championnat.

"Il est vraiment important de comprendre que, jusqu’en mars 2026, nous étions dans une phase de développement. Mais cette phase de développement ne s’est pas arrêtée."

"Elle se poursuit pour 2027, pour 2028, et tous les travaux dont nous avons déjà parlé concernant les essais et la fabrication continuent selon un nouveau calendrier."

"Et en plus de cela, nous devons participer aux courses, ce qui nous apporte de nouveaux enseignements que nous réintégrons ensuite dans notre cycle de développement."

"Pour nous, en tant qu’organisation, la situation est donc très différente de celle que nous connaissions à la même période l’année dernière, parce que nous devons désormais courir et développer en parallèle."

"Nous avons actuellement au moins deux projets qui avancent simultanément."

Un partenariat appelé à se renforcer au-delà de 2030 ?

Cette multiplication des programmes pourrait conduire Ford à renforcer encore son implication auprès de Red Bull Powertrains.

L’accord actuel court au moins jusqu’en 2030, mais les nouvelles évolutions réglementaires attendues au début de la prochaine décennie pourraient offrir de nouvelles possibilités de collaboration.

Les deux partenaires semblent aujourd’hui avoir tout intérêt à poursuivre leur association, avec une implication susceptible d’évoluer en fonction des besoins techniques et industriels.

Rushbrook insiste notamment sur la capacité de Ford à mobiliser rapidement ses ressources pour répondre aux demandes de Red Bull.

"Dès qu’un besoin apparaît, nous sommes en communication permanente, quotidiennement."

"Et chaque fois qu’il y a un besoin, nous pouvons puiser dans nos ressources pour apporter notre aide."

"Cela peut être une assistance pendant une heure, pendant une journée ou pendant trois semaines, selon la nature du problème."

"Nous avons cette capacité. Et comme la réglementation évolue légèrement d’une année sur l’autre, avec également les futures réglementations, il y a beaucoup de programmes en cours et de nombreuses possibilités pour notre partenariat de couvrir l’ensemble de ces domaines."

Si Red Bull a bien conçu son propre moteur, Ford ne revendique d’ailleurs pas la paternité de cette conception.

Son rôle consiste à mettre à disposition ses compétences, ses ingénieurs, ses installations d’essais et ses capacités de fabrication, tout en profitant lui-même des exigences de la Formule 1 pour améliorer ses propres méthodes.

Une contribution concrète qui pourrait encore prendre de l’ampleur dans les prochaines années.

Pour Phil Prew, les premiers succès du programme ne constituent ainsi qu’une étape dans un projet dont l’ambition reste de remporter des titres mondiaux.

"Il y a encore tellement de choses possibles."

"Notre objectif est de remporter des championnats et de continuer à progresser."

"Et dans cette perspective, notre relation et notre partenariat avec Ford continueront également d’évoluer."