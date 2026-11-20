Audi F1 a connu une première journée délicate au Grand Prix de Las Vegas, avec des conditions météorologiques qui ont fortement perturbé la préparation de Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto. Après des EL1 totalement neutralisés par la pluie, les deux pilotes ont terminé respectivement 19e et 20e des EL2, sur une piste progressivement séchante. Si l’Allemand souligne le manque de repères avant les qualifications, son coéquipier brésilien a également été confronté à un problème technique qui a entraîné l’interruption anticipée de sa séance. Malgré ces difficultés, les deux pilotes restent relativement confiants pour la suite du week-end.

Le Grand Prix de Las Vegas a débuté dans des conditions particulièrement compliquées pour Audi, comme pour l’ensemble du plateau. Les fortes précipitations ont empêché les pilotes d’enregistrer le moindre chrono lors des EL1, tandis que la deuxième séance s’est déroulée sur une piste encore humide, mais en cours d’assèchement.

Dans ces circonstances, Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto ont terminé dans la seconde moitié du classement, respectivement aux 19e et 20e places.

Ces résultats restent toutefois difficiles à interpréter, tant les conditions ont évolué au cours de la séance. Pour Audi, l’objectif principal consistait avant tout à accumuler du kilométrage et à recueillir des données utiles pour préparer les qualifications.

Hülkenberg : "Il est encore trop tôt pour tirer de véritables conclusions"

Nico Hülkenberg a reconnu que la météo avait largement dicté le déroulement de cette première journée, empêchant les équipes de suivre leurs programmes habituels.

L’Allemand explique notamment que la pluie et les importantes quantités d’eau présentes sur la piste ont considérablement limité les possibilités de roulage lors des EL1.

"Cela a été un jeudi un peu inhabituel, avec une météo qui a joué son rôle. La pluie et l’eau stagnante ont limité notre roulage lors des EL1, mais les conditions se sont améliorées pour les EL2 et nous avons réussi à effectuer un nombre correct de tours."

Cette deuxième séance a permis à Audi de recueillir plusieurs informations intéressantes sur le comportement de sa monoplace, même si Hülkenberg estime qu’il serait prématuré d’en tirer des conclusions définitives.

"Nous avons récolté quelques informations utiles, même s’il est encore trop tôt pour tirer de véritables conclusions."

La principale difficulté concerne désormais la préparation de la suite du week-end, puisque les prévisions météorologiques restent incertaines selon le pilote allemand.

Si les qualifications se déroulent sur piste sèche, les équipes disposeront de très peu de données représentatives, les deux premières séances ayant été consacrées presque exclusivement aux conditions humides.

Hülkenberg considère néanmoins que cette situation ne désavantage pas particulièrement Audi, puisque tous les concurrents ont été confrontés aux mêmes difficultés.

"Demain reste encore un peu une inconnue, avec une météo qui semble assez imprévisible. Si la piste reste sèche, nous aborderons les qualifications avec un roulage limité dans ces conditions, mais cela vaut pour tout le monde."

L’Allemand insiste donc sur la nécessité de rester adaptable et de profiter au maximum des opportunités offertes lors des EL3.

"Nous devrons rester flexibles et tirer le meilleur parti de tout ce qui se présentera."

Un problème technique interrompt les EL2 de Bortoleto

La journée de Gabriel Bortoleto a été légèrement plus compliquée, puisque le Brésilien a dû écourter sa deuxième séance en raison d’un problème technique.

Comme son coéquipier, le pilote Audi n’avait pas pu enregistrer de chrono lors des EL1, ce qui rendait le roulage des EL2 particulièrement important pour poursuivre sa découverte des conditions rencontrées à Las Vegas.

Il a finalement pu effectuer plusieurs tours avant qu’un incident, dont la nature exacte n’a pas été précisée, ne pousse l’équipe à interrompre son programme. Audi a préféré faire rentrer sa monoplace au garage afin de procéder aux vérifications nécessaires et de résoudre le problème avant la journée suivante.

"Nous avons réussi à effectuer quelques tours lors des EL2 après avoir manqué les EL1 à cause des conditions météorologiques. Malheureusement, un problème nous a empêchés de terminer l’intégralité de notre programme. Nous avons choisi d’arrêter un peu plus tôt pour pouvoir l’examiner correctement, le résoudre et nous assurer que tout sera réparé pour demain."

Cette interruption n’a toutefois pas eu de conséquences trop importantes sur le kilométrage du Brésilien.

Selon Bortoleto, Audi n’a perdu qu’une dizaine de minutes de roulage, ce qui lui a tout de même permis d’accumuler une expérience utile sur le circuit américain.

"Au total, nous n’avons manqué qu’une dizaine de minutes de la séance, donc nous avons quand même pu accumuler pas mal de kilomètres et, dans l’ensemble, je me suis senti plutôt à l’aise dans la voiture."

Bortoleto retient également un point positif de cette première journée : la possibilité de rouler sur piste mouillée. Même si les conditions devraient évoluer pour la suite du week-end, cette expérience lui a permis de mieux comprendre le comportement de sa monoplace lorsque l’adhérence est réduite.

"J’ai également eu l’occasion de rouler un peu sur le mouillé, ce qui a été utile. Je me sens plutôt bien et j’ai hâte de disputer les EL3 et les qualifications demain."