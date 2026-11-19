Gabriel Bortoleto espère rebondir à Las Vegas ce week-end après un résultat décevant à domicile il y a deux semaines. Le pilote Audi F1 veut revenir dans les points car il aimerait contribuer à un possible retour de son équipe sur Haas au championnat, alors que quatre points seulement séparent les deux structures au classement. Mais il admet que ce ne sera pas facile dans les rues de la capitale du jeu.

La ligne droite de près de 2 kilomètres du Strip ne facilitera pas la tâche à l’équipe allemande, mais le Brésilien est convaincu que les deux courses suivantes pourront aider Audi à aller chercher Haas.

"Je pense qu’on a toutes les chances, il reste trois courses, ici c’est peut-être un peu moins bon à cause des longues lignes droites, mais il y a toujours des possibilités d’être dans les points et de nous battre pour en marquer" a déclaré Bortoleto.

"Lors des deux courses suivantes au Qatar et à Abu Dhabi, ce sont des circuits qui nous conviendront probablement mieux. J’ai hâte de courir là-bas et de marquer des points pour l’équipe afin de réduire l’écart."

Il est aussi revenu sur son week-end du Brésil, qui se profilait très bien en essais libres sur le sec, avant une erreur en qualifications sous la pluie qui lui a coûté une bonne position de départ, et a conditionné son résultat décevant le dimanche.

"Le week-end se passait très bien, j’ai eu les meilleures performances en essais libres que j’ai eues dans ma carrière jusqu’ici, j’ai mis la voiture dans le top 5 un grand nombre de fois en essais libres alors que la voiture n’a pas les performances des top teams, le rythme était bon."

"En qualifications, c’était détrempé, on avait beaucoup d’aquaplaning, j’ai touché les freins, j’ai bloqué les roues, je suis arrivé un peu vite dans le dernier virage et j’ai touché le mur, mon aileron arrière était cassé et ma qualification était finie à partir de là."

"Je ne pense pas que ça définisse mon week-end, ça a malheureusement défini mon résultat car je suis parti en fond de grille et il y avait une Red Bull et une Ferrari qui ont pu facilement me passer. Ca m’a mis en retrait, et j’ai été coincé dans ces positions."

"Je pense que mon approche cette année a été meilleure que l’an dernier, j’ai progressé dans de nombreux domaines, j’ai été rapide tout le week-end, et ce qui est arrivé peut arriver sur n’importe quel circuit au monde. C’est juste dommage que ça arrive lors de ma course à domicile."