Audi F1 n’a pas réussi à prolonger sa belle dynamique en qualifications lors du Grand Prix de Las Vegas, avec une double élimination en Q2 pour Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto. Respectivement 13e et 15e de la séance, les deux pilotes bénéficieront néanmoins des pénalités infligées à leurs adversaires pour s’élancer des 12e et 13e positions. Entre les difficultés de mise en température des pneus, l’importance de l’aspiration et un changement de boîte de vitesses de dernière minute sur la monoplace du Brésilien, l’écurie allemande n’a pas connu une préparation idéale, mais estime avoir une réelle possibilité d’inscrire des points en course.

Nico Hülkenberg a dressé le bilan d’une séance de qualifications assez particulière à Las Vegas, où les pilotes ont dû composer avec plusieurs paramètres déterminants pour la réalisation d’un bon chrono.

Outre les difficultés de mise en température des pneumatiques, la recherche d’une aspiration dans les longues lignes droites du circuit a occupé une place importante dans les stratégies des différentes équipes.

Le pilote allemand regrette également le manque de roulage sur piste sèche avant les qualifications, même s’il reconnaît qu’Audi ne disposait tout simplement pas des performances nécessaires pour atteindre la Q3.

"Ce fut une séance de qualifications un peu particulière, avec une mise en température des pneus assez délicate et tout le monde qui cherchait à bénéficier de l’aspiration dans les lignes droites, ce qui peut faire une grande différence ici", explique Hülkenberg.

"Avec un roulage limité sur le sec auparavant, la préparation n’a pas été des plus faciles, mais au bout du compte, nous n’étions tout simplement pas assez rapides pour passer en Q3."

Qualifié 13e, Hülkenberg s’élancera finalement depuis la 12e position. L’Allemand s’attend notamment à ce que le graining des pneumatiques constitue l’un des principaux enjeux du Grand Prix.

"En ce qui concerne demain, le graining peut être un problème assez important ici, il sera donc essentiel de bien le gérer sur la distance de course. Nous verrons comment les choses évoluent et ce que nous pourrons en tirer."

Bortoleto perturbé par un changement de boîte de vitesses

Gabriel Bortoleto a quant à lui signé le 15e temps des qualifications, au terme d’un week-end marqué par plusieurs problèmes techniques.

Le Brésilien a notamment dû composer avec un changement de boîte de vitesses effectué juste avant le début de la séance.

"Cela a été une séance de qualifications difficile aujourd’hui. Nous avons souffert de quelques problèmes ce week-end qui étaient indépendants de notre volonté. L’équipe a tout de même fait un excellent travail pour remettre la voiture en piste après un changement de dernière minute avant les qualifications. Nous allons poursuivre nos investigations et trouver une solution d’ici demain", indique Bortoleto.

Le Brésilien gagnera deux places sur la grille de départ grâce aux pénalités de ses concurrents, ce qui lui permettra de s’élancer immédiatement derrière son coéquipier.

McNish estime les points à la portée d’Audi

Allan McNish, directeur de la compétition d’Audi F1, s’est montré satisfait de la manière dont ses pilotes ont exploité le potentiel de leur monoplace, malgré les circonstances moins favorables rencontrées par Bortoleto.

"Nous nous élancerons des 12e et 13e positions sur la grille à l’issue des qualifications et des différentes pénalités infligées aux autres pilotes. Nico a connu une séance de qualifications plus propre et a pratiquement extrait le maximum de la voiture aujourd’hui. Les qualifications de Gabi ont été légèrement compromises par un changement de boîte de vitesses juste avant le début de la séance, mais il a été capable de trouver très rapidement le rythme."

McNish reconnaît toutefois qu’Audi n’a pas retrouvé le niveau de performance pure affiché lors de certaines qualifications précédentes. Une situation qui n’est pas véritablement une surprise pour l’écurie allemande, compte tenu des caractéristiques du tracé américain et des conditions rencontrées à Las Vegas.

"Nous ne disposions pas tout à fait de la vitesse pure que nous avons affichée lors de certaines séances de qualifications précédentes, ce qui n’était pas totalement inattendu compte tenu de la configuration du circuit et des conditions ici, qui nous conviennent moins bien que celles que nous avons rencontrées lors de certaines des manches les plus récentes. En partant des 12e et 13e positions, je pense que nous avons une réelle possibilité de nous battre pour remonter dans les points demain."