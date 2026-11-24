La valeur des écuries de Formule 1 continue de connaître une croissance spectaculaire. Selon le classement 2026 publié par le magazine économique Forbes, la valorisation moyenne des équipes du championnat du monde a bondi de 47% en l’espace d’un an, passant de 3,31 à 4,78 milliards d’euros. Ferrari et Mercedes dominent ce classement avec des valorisations qui les placent désormais au niveau de certaines des plus grandes franchises sportives américaines et du Real Madrid. Cette envolée témoigne de la profonde transformation du modèle économique de la F1 ces dernières années, notamment depuis l’introduction du plafond budgétaire.

Dans son rapport annuel consacré à la valeur des écuries de Formule 1, Forbes place Ferrari en tête avec une valorisation de 8,74 milliards d’euros, devant Mercedes F1, estimée à 8,46 milliards d’euros.

Les deux écuries les plus valorisées de la grille atteignent ainsi des niveaux comparables à ceux de la moitié supérieure des franchises de NFL, des trois franchises les plus valorisées de NBA, ainsi que du Real Madrid.

La valeur moyenne des onze écuries de Formule 1 s’établit désormais à 4,78 milliards d’euros. En excluant Cadillac, qui ne figurait pas dans le classement de 2025, cette moyenne atteint même 4,97 milliards d’euros, soit une progression de 53% par rapport à l’année dernière.

C’est Haas qui enregistre la plus forte augmentation de sa valorisation, avec une hausse de 87%, passant de 1,38 à 2,58 milliards d’euros. McLaren affiche également une progression particulièrement spectaculaire de 73%, portant sa valeur à 6,99 milliards d’euros. Retrouvez le classement complet des écuries dans le tableau en bas de cet article.

Des revenus en forte croissance pour les écuries de F1

Pour établir ses valorisations, Forbes s’appuie notamment sur une estimation du chiffre d’affaires des différentes écuries. Entre 2024 et 2025, celui-ci a augmenté de 15%, pour atteindre une moyenne de 487,6 millions d’euros par équipe.

Selon le rapport, McLaren et Mercedes s’attendent à franchir pour la première fois de leur histoire le seuil des 920 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2026. Dans le monde du sport, seuls les Dallas Cowboys en NFL, ainsi que les clubs de football du Real Madrid et du FC Barcelone, ont jusqu’ici atteint ce niveau de revenus.

Forbes met également en avant l’évolution des multiples de valorisation comme l’un des principaux moteurs de la croissance de la valeur des écuries de Formule 1.

En 2019, les équipes étaient valorisées à hauteur de 2,3 fois leur chiffre d’affaires de la saison précédente. Aujourd’hui, les dix écuries présentes dans le championnat à l’époque, Cadillac étant donc exclue du calcul, sont valorisées en moyenne à 10,3 fois leur chiffre d’affaires de l’année dernière.

Cette évolution témoigne d’une profonde transformation du modèle économique des équipes de Formule 1 au cours des sept dernières années. Leur valeur repose désormais davantage sur leur immense potentiel de croissance que sur leurs actifs matériels et leurs flux de trésorerie historiques.

Détenir une participation dans une écurie de Formule 1 s’apparente ainsi de plus en plus à posséder une part d’une grande franchise sportive américaine. Les multiples de valorisation des équipes de F1 se rapprochent désormais de ceux des franchises de NFL et de NBA, tout en dépassant largement ceux de la NHL, de la MLB et des clubs de football européens.

Le plafond budgétaire a profondément transformé l’économie de la F1

Selon Forbes, cette envolée des multiples de valorisation est une conséquence directe de l’introduction du plafond budgétaire en 2021, qui a permis de limiter les dépenses des écuries. Celui-ci s’établit à 197,8 millions d’euros pour la saison 2026.

La combinaison du plafond budgétaire et des Accords Concorde a permis à Ferrari, Red Bull Racing, Racing Bulls, Mercedes, Haas et Alpine d’être bénéficiaires en 2025. McLaren devrait également enregistrer un bénéfice de 184 millions d’euros en 2026.

Mercedes afficherait quant à elle le bénéfice le plus important du plateau, estimé à 207 millions d’euros.

Avec seulement onze écuries présentes sur la grille de départ, les occasions d’acquérir une participation dans une équipe de Formule 1 restent rares. En novembre, le média spécialisé Sportico rapportait que la participation de Mark Walter dans Cadillac était proposée à la vente pour au moins 2,76 milliards d’euros.

La Formule 1 entend par ailleurs poursuivre son développement à l’échelle internationale. Derek Chang, directeur général de Liberty Media, a récemment déclaré que la discipline avait réalisé "d’immenses progrès" aux États-Unis, un marché sur lequel elle continue de concentrer ses efforts, tandis que la Chine et l’Inde "représentent des opportunités", aussi bien pour la Formule 1 que pour le MotoGP.

La valorisation des écuries de Formule 1 en 2026