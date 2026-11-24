Jacques Villeneuve n’a pas encore eu l’occasion de découvrir dans son intégralité le nouveau film consacré à son père, Gilles Villeneuve, mais les premières images ont suffi à susciter une vive émotion chez le champion du monde 1997 de Formule 1. Alors que le long-métrage retraçant le parcours de la légende canadienne jusqu’à la catégorie reine connaît déjà un important succès dans les salles québécoises, son fils s’est confié sur les souvenirs ravivés par la bande-annonce, évoquant également la liberté laissée par sa famille aux créateurs du film.

Intitulé "Villeneuve : L’ascension d’une légende", le film retrace le parcours de Gilles Villeneuve jusqu’à son arrivée en Formule 1. Le long-métrage a connu un démarrage particulièrement encourageant au Québec, où il a déjà généré près d’un million de dollars de recettes au box-office en seulement cinq jours.

Pour Jacques Villeneuve, qui n’avait que 11 ans lorsque son père a perdu la vie à Zolder en 1982, la sortie de ce film représente une occasion particulière de se replonger dans son histoire familiale.

"Je suis heureux que ce film sorte et qu’il raconte l’histoire de mon père. J’ai hâte de revivre notre histoire", a confié le champion du monde 1997 au Journal de Montréal.

"La bande-annonce a fait remonter beaucoup de souvenirs et m’a fait verser des larmes. C’est touchant."

"C’est une bonne idée de faire ce film et de faire connaître les moments qui ont permis à mon père d’arriver en Formule 1."

Jacques Villeneuve s’est également félicité que la production ait pu raconter l’histoire de son père sans intervention excessive de la part de sa famille. Celle-ci avait donné son accord à la réalisation du film sans pour autant exiger de disposer d’un droit de regard sur le scénario.

"Ce n’était pas le but, et c’est très bien comme ça. Nous n’étions pas là non plus pour embellir les choses", a-t-il expliqué.

Sa sœur, Mélanie Villeneuve, a néanmoins participé à l’aventure en qualité de coproductrice.

"Elle gère tout ce qui touche à notre père", confirme le champion 1997.

L’ancien pilote de Formule 1 a également profité de l’occasion pour évoquer un souvenir amusant de son enfance, remontant à l’arrivée de la famille Villeneuve en Europe dans les années 1970. La barrière de la langue avait alors donné lieu à quelques situations cocasses pour son père, dont l’accent québécois compliquait parfois les échanges les plus ordinaires.

"Avec son accent, il essayait de commander un Coca. Ils ne le comprenaient jamais. Ça lui faisait vivre un enfer", s’est remémoré en riant Jacques Villeneuve.

À 55 ans, le Canadien n’a toutefois pas encore trouvé le temps de visionner le film dans son intégralité. Entre ses activités de pilote en compétition au volant de Porsche, ses interventions à la télévision en tant que consultant en Formule 1 et sa vie de père de sept enfants, le champion du monde 1997 dispose d’un emploi du temps particulièrement chargé.

Jacques Villeneuve a néanmoins promis de découvrir le long-métrage dès que possible.