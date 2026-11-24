La décision de la Formule 1 de diffuser à partir de 2027 certaines données physiologiques des pilotes pendant les Grands Prix fait débat. Alors que Max Verstappen a déjà clairement annoncé son refus de partager son rythme cardiaque ou d’autres informations biométriques, plusieurs dirigeants d’écuries ont été invités à se prononcer sur cette nouvelle initiative développée avec WHOOP. Zak Brown, Flavio Briatore et Dan Towriss s’accordent sur un principe essentiel : les pilotes doivent rester libres de participer ou non. Mais le patron de McLaren et celui de Cadillac voient également un intérêt à ces données pour mieux faire comprendre aux téléspectateurs les exigences physiques de la Formule 1.

La Formule 1 souhaite enrichir ses retransmissions télévisées à partir de la saison prochaine en donnant aux spectateurs accès à certaines données physiologiques des pilotes pendant les courses. Cette nouveauté s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec WHOOP, spécialiste des dispositifs connectés de suivi des performances et de la condition physique.

L’objectif est notamment de permettre aux téléspectateurs de mieux mesurer les efforts auxquels les pilotes sont soumis dans leur cockpit, en affichant des informations telles que leur fréquence cardiaque.

Cette perspective ne fait toutefois pas l’unanimité parmi les principaux intéressés. Max Verstappen a déjà fait savoir qu’il ne souhaitait pas participer à cette initiative, refusant que son rythme cardiaque ou d’autres données biométriques personnelles soient rendus publics pendant les Grands Prix.

La question dépasse ainsi le simple intérêt des nouvelles informations proposées à la télévision. Elle soulève également celle du respect de la vie privée des pilotes et des limites à fixer concernant la diffusion de données relatives à leur santé.

Interrogés à Las Vegas, plusieurs dirigeants d’écuries ont été invités à expliquer où devait se situer cette limite et ce que la diffusion de telles informations pourrait réellement apporter aux spectateurs.

Zak Brown, PDG de McLaren Racing, a d’abord insisté sur la liberté de choix des pilotes.

Pour le dirigeant américain, la décision de partager ou non des données physiologiques doit appartenir à chaque concurrent, indépendamment de l’intérêt que ces informations pourraient présenter pour la Formule 1.

"En fin de compte, c’est aux pilotes de décider. Vous savez, c’est leur choix personnel."

Brown considère néanmoins que la diffusion de nouvelles données peut constituer un moyen intéressant de renforcer l’engagement des supporters.

"Je pense que, si l’on met de côté l’aspect lié à la santé, les données en général sont intéressantes. Vous savez, la Formule 1 est un sport extrêmement riche en données, et je pense que les fans sont fascinés par son fonctionnement."

Le patron de McLaren estime que cette richesse d’informations peut être exploitée pour rapprocher davantage le public de la discipline.

"Donc je pense que tout ce que nous pouvons continuer à faire pour impliquer les fans et leur permettre de prendre le pouls de ce sport, sans mauvais jeu de mots, est intéressant. Mais je pense qu’au final, cela doit rester une décision du pilote."

Brown a également précisé qu’il n’avait pas encore abordé ce sujet avec ses deux pilotes chez McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri.

"Je n’en ai pas parlé avec eux encore."

Il n’est donc pas encore possible de savoir si les deux pilotes de l’écurie britannique accepteront de partager leurs données physiologiques lors des courses de la saison prochaine.

Invité à donner son avis sur le même sujet, Flavio Briatore n’a pas souhaité développer davantage.

Le dirigeant d’Alpine s’est contenté d’approuver la position exprimée par Zak Brown, sans apporter de précision supplémentaire sur la manière dont son équipe ou ses pilotes pourraient aborder cette initiative.

"Il a tout dit."

Towriss veut montrer ce que subissent réellement les pilotes

Dan Towriss, dirigeant de Cadillac, s’est montré plus enthousiaste quant aux possibilités offertes par ce nouveau dispositif.

Comme Brown, il estime que la participation doit rester une décision individuelle des pilotes.

"Oui, je pense que cela doit clairement être une décision du pilote."

Mais Towriss voit dans les données physiologiques un moyen particulièrement intéressant de rendre visibles des efforts qui échappent généralement aux téléspectateurs.

"En réalité, cela m’intrigue, parce que nous voyons les voitures tourner sur le circuit, mais nous ne savons pas vraiment ce qui se passe à l’intérieur du cockpit."

"Donc je pense que, lorsque vous pouvez voir certaines de leurs constantes physiologiques, comprendre les contraintes physiques auxquelles les pilotes sont soumis et ce qu’ils traversent, cela donne au spectateur moyen un peu plus d’informations sur ce qu’il faut pour piloter une voiture sur ce circuit pendant une course, ainsi que sur certaines des exigences physiques que cela implique."

"Je trouve cela vraiment très intéressant."