Près de dix ans après avoir décroché son unique titre de champion du monde de Formule 1 face à Lewis Hamilton, Nico Rosberg est revenu sur l’immense pression qui l’avait accompagné à l’approche du Grand Prix décisif d’Abu Dhabi en 2016. L’Allemand a révélé avoir été pratiquement incapable de dormir et de s’alimenter dans les jours précédant cette ultime confrontation avec son équipier chez Mercedes, tant il redoutait de voir s’envoler le rêve de toute une vie à cause d’une simple erreur. Il est également revenu sur les circonstances de sa retraite surprise et sur l’évolution de ses relations avec Hamilton.

Dans trois jours, cela fera 10 ans : le 27 novembre 2016, Nico Rosberg réalisait son rêve d’enfant en devenant champion du monde de Formule 1 à Abu Dhabi, au terme d’une intense lutte pour le titre avec Lewis Hamilton. Mais derrière cette consécration se cachaient des journées particulièrement éprouvantes pour le pilote allemand, qui craignait de voir vingt années de travail réduites à néant lors de la dernière course de la saison.

Aujourd’hui âgé de 41 ans, Rosberg s’est remémoré auprès du quotidien allemand Bild l’état dans lequel il se trouvait avant ce rendez-vous décisif.

"J’étais tellement excité que je n’arrivais pas à dormir. Je dormais peut-être deux heures par nuit lors du week-end d’Abu Dhabi. Je suis arrivé à la course avec un énorme manque de sommeil et de récupération", a-t-il révélé.

"Et je ne pouvais pratiquement rien manger, rien ne passait. À une exception près : des Frosties."

Ces céréales du petit-déjeuner, qui lui rappelaient son enfance, étaient devenues pratiquement le seul aliment que le pilote Mercedes parvenait à avaler à l’approche de la finale du championnat.

"J’avais travaillé pendant 20 ans pour atteindre ce moment. Et là, je pouvais tout gâcher avec une seule erreur", a-t-il expliqué.

La pression était telle que Rosberg avait même annulé les invitations adressées à ses parents et à ses amis les plus proches pour le Grand Prix d’Abu Dhabi, de peur que leur présence ne perturbe sa routine.

"Je crois que c’est l’adrénaline qui m’a fait tenir pendant les trois jours."

Rosberg n’osait pas annoncer sa retraite à Wolff

Le soulagement ressenti par Nico Rosberg après l’obtention de son titre mondial avait été à la hauteur de la pression accumulée. Mais cinq jours seulement après son sacre, le 2 décembre, l’Allemand avait stupéfié le monde de la Formule 1 en annonçant sa retraite, alors même qu’il venait d’atteindre le sommet de sa discipline.

Avec le recul, Rosberg insiste sur le fait que cette décision n’avait rien d’impulsif.

"La décision était extrêmement rationnelle. Il était important pour moi de me retirer au sommet", a-t-il souligné.

L’ancien pilote Mercedes a également révélé qu’il avait été incapable d’annoncer directement sa décision à Toto Wolff, malgré le temps passé aux côtés de son directeur d’équipe lors du voyage retour. La perspective d’une telle conversation était tout simplement trop chargée en émotions.

"J’ai passé douze heures dans l’avion avec lui, sur le chemin du retour d’Abu Dhabi. Mais je n’ai pas osé le lui dire en face. Parce que j’avais peur de me mettre à pleurer."

Au sein même de sa famille, la décision de Nico Rosberg avait suscité des réactions très différentes. Son père Keke, lui-même champion du monde de Formule 1 en 1982, avait éprouvé des difficultés à accepter que son fils mette un terme à sa carrière, tandis que sa mère avait accueilli la nouvelle avec un immense soulagement.

"Elle a dit qu’elle pouvait enfin ranger son vieil aspirateur. Elle passait toujours l’aspirateur pendant les courses pour se changer les idées", a raconté Rosberg avec le sourire.

Quant à ses relations avec Lewis Hamilton, autrefois marquées par une rivalité particulièrement acrimonieuse au sein de Mercedes, elles se sont depuis apaisées, sans pour autant déboucher sur un véritable rapprochement entre les deux anciens équipiers.

"Aujourd’hui, notre relation est neutre. Lorsque nous nous voyons, nous nous saluons chaleureusement, et c’est tout."