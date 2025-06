Imola ressent ’de l’amertume’ mais veut ’reprendre les discussions’ avec la F1

La F1 a annoncé ce matin son calendrier pour la saison 2026, dans lequel le grand absent est le Grand Prix d’Emilie-Romagne, remplacée par Madrid. La ville d’Imola ne cache pas sa déception, notamment compte tenu de l’enthousiasme unanime concernant cette épreuve, et espère revenir au calendrier prochainement.

"Le calendrier provisoire des Grands Prix de Formule 1 pour la saison 2026 a été annoncé, dont Imola est exclue" peut-on lire dans un communiqué signé par le maire d’Imola, Marco Panieri.

"C’est une nouvelle dont nous étions au courant et qui, de manière compréhensible, génère des questions, de la déception et de l’amertume, car ces dernières années, notre territoire a démontré sa capacité à accueillir un événement extraordinaire avec un nombre record de participants."

"Le Grand Prix à Imola a été l’un des plus aimés et appréciés par les fans et les pilotes, comme l’ont démontré les jours qui ont suivi l’événement. Son caractère unique était évident : combiner la course sur la piste avec le charme du territoire, en partant d’un centre historique à découvrir."

"Cependant, nous voulons être très clairs : cette nouvelle ne représente pas la fin de l’histoire. Nous avons toujours été conscients de la complexité de la dynamique liée au calendrier, qui a été compliquée dès le début."

"Le contrat signé en 2021, considéré par beaucoup comme irréalisable à l’époque, prévoyait le retour stable du Grand Prix à Imola jusqu’en 2025. En tant que région d’Émilie-Romagne et municipalité d’Imola, parmi les promoteurs de l’initiative, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir."

"Nous avons souligné à plusieurs reprises l’importance et la nature stratégique de la question auprès de tous les acteurs concernés, en faisant preuve de transparence, de clarté et d’une totale disponibilité pour une collaboration institutionnelle."

L’édition 2023 devait être reportée à 2026

En théorie, Imola aurait dû être au calendrier 2026 car l’édition 2023 avait été annulée à cause des inondations qui avaient touché la région. Le contrat initial courrait jusqu’à 2025 et, à l’époque, les organisateurs étaient convaincus que "la course se déroulerait en 2026 à 99 %".

C’est ce qui embête le promoteur, qui a commencé à préparer l’édition prochaine. De plus, il rappelle avoir aidé la Formule 1 de manière inconditionnelle quand celle-ci a dû réorganiser son calendrier en urgence face à la pandémie de Covid-19.

"Le territoire, à travers la Région Emilie-Romagne, la Municipalité d’Imola et le consortium territorial Con.Ami, avait confirmé sa disponibilité depuis plus d’un an et alloué les ressources nécessaires pour 2026 dans le budget, comme le demandaient les autres partenaires institutionnels et sportifs."

"Cela fait suite à l’engagement pris pour récupérer l’édition 2023, annulée en raison des inondations dramatiques. Ce territoire, lorsqu’il prend un engagement, a l’habitude de le respecter et d’être prêt en cas de besoin : comme en 2020, lorsque, dans un monde paralysé par la pandémie de Covid, Imola s’est rendue disponible pour accueillir la F1 en difficulté."

Le maire confirme qu’il va entamer immédiatement des négociations pour retrouver sa place au calendrier : "Ce n’est pas le moment de polémiquer ou d’accuser, ni de se résigner. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités et reprenne les discussions pour un retour au calendrier."

"C’est pourquoi, depuis le 26 mai, nous avons demandé au gouvernement et à l’autorité sportive d’ouvrir une table institutionnelle afin de définir précisément les termes, les méthodes de soutien et de collaboration pour ramener le Grand Prix à Imola. À ceux qui vivent et aiment Imola, l’Émilie-Romagne et ce Grand Prix, nous disons que, à un moment où il serait facile de céder à la déception ou à la controverse."

"C’est au contraire le moment de la ténacité et de l’engagement constructif, de plus en plus large et partagé. Le jeu n’est pas terminé et, jusqu’à présent, nous avons atteint des objectifs qui, il y a seulement quelques années, semblaient impossibles."