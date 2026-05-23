La F1 étudie un calendrier 2026 prolongé jusqu’à Noël ! Les détails révélés...

La Formule 1 pourrait connaître une fin de saison totalement inédite en 2026. Selon plusieurs informations circulant le paddock de Montréal, la discipline étudie activement un remaniement majeur du calendrier afin de réintégrer les Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite, annulés plus tôt dans l’année en raison du conflit avec l’Iran. Une hypothèse qui entraînerait un enchaînement particulièrement éprouvant pour les équipes, avec une saison qui pourrait s’étendre jusqu’à la semaine de Noël !

La volonté de la F1 est claire : récupérer coûte que coûte les manches supprimées du calendrier initial, car elles représentent au minimum 100 millions de dollars pour la discipline. Et peut-être même plus si les négociations pour les réintégrer prévoient une augmentation de l’enveloppe en raison du bouleversement du calendrier pour d’autres épreuves et les équipes.

L’idée première était d’inclure l’Arabie saoudite en premier, quoi qu’il arrive, tant le pays fait pression. Maintenant, la Formule 1 envisage également d’inclure le Grand Prix de Bahreïn, en reprogrammant les deux courses annulées en avril en fin de saison. Mais il reste très peu de créneaux disponibles dans le calendrier...

Le scénario actuellement étudié conduirait à une fin de championnat extrêmement dense. Bahreïn serait déplacé du 2 au 4 octobre, entre les Grands Prix d’Azerbaïdjan et de Singapour, comme nous vous l’avions déjà rapporté il y a quelques semaines. Ce repositionnement provoquerait alors une succession de trois triplés de courses distincts lors des dernières semaines du calendrier.

Le calendrier serait tel qu’après le Grand Prix d’Espagne à Madrid, après la tournée européenne, nous aurions un triplé composé de l’Azerbaïdjan, Bahreïn et Singapour. Ensuite une semaine de repos, puis un triplé avec Austin, le Mexique et le Brésil. Puis encore une semaine de repos, avant un triplé composé de Las Vegas, du Qatar et de l’Arabie saoudite.

La conséquence directe de cette refonte XXL du calendrier ? La saison se terminerait le 20 décembre à Abu Dhabi, après une semaine de repos. Soit 5 jours avant Noël !

Si cette proposition venait à être validée, la F1 organiserait alors dix courses en seulement treize semaines pour conclure l’exercice 2026.

Une telle séquence représenterait un défi logistique et humain colossal pour l’ensemble du paddock, déjà soumis à un calendrier particulièrement chargé ces dernières années.

Pour le moment, la Formule 1 ne peut toutefois pas officialiser cette nouvelle version du calendrier puisque l’incertitude géopolitique persistante au Moyen-Orient empêche encore toute validation définitive des dates envisagées.